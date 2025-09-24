Παρασκευή Κερασιώτη: «Θα δώσω στον γιο μου το όνομα του πατέρα μου»

«Έρχεται ο γάμος σιγά σιγά, αλλά επειδή τώρα σε 1,5 μήνα έρχεται το παιδί, δεν θέλω να κάνουμε τον γάμο πριν έρθει το παιδί. Είναι αγοράκι θα δώσω το όνομα του μπαμπά μου, Νικόλας», είπε η Παρασκευή Κερασιώτη στην κάμερα του Alpha.

Το γνωστό μοντέλο που γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στο GNTM περιέγραψε: «Διανύω μια πάρα πολύ όμορφη περίοδο της ζωής μου. Είχα επιλέξει να απομακρυνθώ από κάποια πράγματα μέχρι να είμαι καλά. Εδώ και αρκετό καιρό, έχω απομακρυνθεί για τον λόγο ότι είχα χάσει τον μπαμπά μου που εμένα με δυσκόλεψε πάρα πολύ, δεν το έχω ξεπεράσει».

Για τα σχόλια που δέχτηκε την περίοδο που εργάστηκε ως σερβιτόρα η Παρασκευή Κερασιώτη απάντησε: «Ο κόσμος κρίνει, έχει πάρα πολύ μεγάλο στόμα. Με σχολίασε πάρα πολύ ο κόσμος επειδή πήγα να δουλέψω ως σερβιτόρα. Γιατί; Είναι κατώτερη η δουλειά της σερβιτόρας; Και καμαριέρα έχω δουλέψει. Λίγο πριν μείνω έγκυος δούλευα καμαριέρα. Ποιο είναι το κακό; Είμαι ένα κορίτσι από πολύ φτωχή οικογένεια. Μπήκα σε αυτό τον χώρο, δούλεψε, έβγαλα κάποια χρήματα. Το ότι κάνεις μόντελινγκ όμως δεν σημαίνει ότι βγάζεις τα τρελά χρήματα, όπως νομίζουν όλοι».