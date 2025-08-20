Παρασκευή Κερασιώτη: Η αντίδρασή της σε σχόλιο που δέχτηκε – «Να ασχολούμαστε με τη δική μας ζωή, όχι με του άλλου»

Η Παρασκευή Κερασιώτη, η πρώην παίκτρια του GNTM που περιμένει το πρώτο της παιδί, θέλησε να απαντήσει δημόσια σε ένα αρνητικό σχόλιο που δέχτηκε στα social media. Η ίδια ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια νέα φωτογραφία μέσα από ασανσέρ, όπου φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι.

Κάτω από την ανάρτηση, μια διαδικτυακή της φίλη σχολίασε: «Είσαι δήθεν μοντέλο και φοράς τρύπια μπλούζα». Το σχόλιο αυτό δεν έμεινε αναπάντητο από την Κερασιώτη, η οποία επέλεξε να δώσει τη δική της τοποθέτηση.

«Τι να πω τώρα για αυτό το σχόλιο ξέρετε είμαι άνθρωπος που δεν ασχολούμαι με αρνητικά σχόλια, όμως κάποιες φορές λες δεν γίνεται, θα απαντήσω. Τι όμορφο που θα ήταν όλοι οι άνθρωποι να ασχολούμαστε με τη δική μας ζωή, όχι με την ζωή του άλλου. Ότι αυτό είναι από τον καθρέφτη, δεν το σκέφτηκε», έγραψε χαρακτηριστικά η ίδια.

