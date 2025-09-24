«Μπαράζ» επαφών Μητσοτάκη στις ΗΠΑ: Συναντήθηκε με ξένους ηγέτες – Κοινό μήνυμα αποφασιστικότητας για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με τον Χριστοδουλίδη

Μπαράζ επαφών με ξένους ηγέτες, είχε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενώ η συμφωνία για την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών με τον Αιγύπτιο Πρωθυπουργό.

Ο Πρωθυπουργός, εξέπεμψε από κοινού με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, ηχηρό μήνυμα για την προσήλωση Αθήνας και Λευκωσίας στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Αθήνα και Λευκωσία, αλλάζουν επίπεδο στον συντονισμένο βηματισμό τους, στο Κυπριακό, όπως επίσης στο τερέν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενόψει της ανάληψης της προεδρίας από την Κύπρο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ανοίγοντας την αυλαία των διμερών επαφών, στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, να μαρκάρουν στο διπλωματικό καλεντάρι τον ερχόμενο Νοέμβριο για τη διεξαγωγή του συμβουλίου διακυβερνητικής συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου, και να εκπέμπουν κοινό μήνυμα αποφασιστικότητας για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Κοινή δήλωση Κυριάκου Μητσοτάκη – Νίκου Χριστοδουλίδη

Οι δύο κυβερνήσεις παραμένουν απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Αιγύπτιου Πρωθυπουργού

Σε τρία πεδία, εστίασαν τις συζητήσεις τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αιγύπτιος Πρωθυπουργός. Στην αιχμή η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Αιγύπτου και η συνεργασία στον τομέα της Μετανάστευσης, αλλά και το θέμα της συμφωνίας για την Ι.Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

«Μας τιμούν και μας χαροποιούν ιδιαίτερα, οι ισχυρές σχέσεις μεταξύ των χωρών μας, και ανυπομονούμε να τις ενδυναμώσουμε, ακόμη περισσότερο, στο προσεχές διάστημα», δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου Μουσταφά Μαντμπουλί.

Ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Υεμένης, έθεσε εμφατικά το ζήτημα της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Ως ένα σημαντικό ναυτικό έθνος, είμαστε πολλοί ανήσυχοι, με τα ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αλλά και των θαλάσσιων ταξιδιών, στην Ερυθρά Θάλασσα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Υεμένη και η Ελλάδα, έχουν πολλά κοινά. Αμφότερες έχουν πολιτισμούς με μακρά και αρχαία ιστορία», δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Υεμένης, Ρασαντ Αλ Αλίμι.

H ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας, αλλά και η πρόσφατη συμφωνία με την Αρμενία, την οποία χαιρέτισε ως θετική εξέλιξη προς όφελος της ειρήνης στην περιοχή, βρέθηκαν στο επίκεντρο με τον Αζέρο Πρόεδρο.

Ελπιδοφόρος – Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: Απέναντι είναι ένας φίλος σας, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μπλούμπεργκ

Με τον προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας Aμερικής, Ελπιδοφόρο, να τον υποδέχεται με ένα πείραγμα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην έδρα της αρχιεπισκοπής στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την βράβευση του από το Ίδρυμα John Templeton.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την επίσκεψη του κ. Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι κοινές προσπάθειες στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, απασχόλησαν τις παραγωγικές επαφές με τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε.