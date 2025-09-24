Σίσσυ Χρηστίδου: Αντιδράσεις για το βίντεο της Νεφέλης Μεγκ – «Το πρόσωπο που αλλάζει με ενέσιμα και fillers»

Αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο της Νεφέλης Μεγκ για την πρεμιέρα της Σίσσυς Χρηστίδου με το Χαμογέλα και πάλι και την ανανεωμένη εικόνα της παρουσιάστριας.

Η Νεφέλη Μεγκ δημοσίευσε στο Tik Tok ένα βίντεο που δείχνει τη Σίσσυ Χρηστίδου στη φετινή πρεμιέρα της, ενώ παράλληλα τη συγκρίνει με την εικόνα της στο φινάλε της προηγούμενης σεζόν, τον Ιούλιο του 2025.

Γράφοντας ένα μεγάλο «Γιατί;» η Νεφέλη Μεγκ σχολίασε: «Μια βιομηχανία που πουλάει ματαιοδοξία, αντί να γιορτάζει την ποικιλομορφία. Κρίμα».

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο έπεσαν… βροχή.

Σε σχόλια follower, η Νεφέλη Μεγκ απάντησε: «Δεν είναι θέμα “τι κάνει η Σίσσυ”, είναι ότι η τηλεόραση φτιάχνει πρότυπα. Όταν βλέπεις και το πρόσωπο να αλλάζει με ενέσιμα, με fillers, με το Instagram look, το μήνυμα που περνάει είναι ότι ούτε τα φυσικά χαρακτηριστικά μας είναι αρκετά. Κι αυτό δεν αφορά μόνο εκείνη, αφορά όλες τις γυναίκες που βλέπουν την εικόνα αυτή σαν “νέο φυσιολογικό”».