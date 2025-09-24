Θεσσαλονίκη: Τον Ιανουάριο η δίκη της 52χρονης που κατηγορείται για τη δολοφονία του συζύγου της με υδράργυρο – «Σχεδίασε και προκάλεσε τον θάνατό του»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δικαστήριο

Τον προσεχή Ιανουάριο ορίστηκε να διεξαχθεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη της 52χρονης που κατηγορείται για τον θάνατο του 60χρονου συζύγου της, τον οποίο φέρεται να δηλητηρίασε με υδράργυρο.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, η πολωνικής καταγωγής κατηγορούμενη διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, ενώ μετά την απολογία της στον ανακριτή είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Η πρωτοφανής υπόθεση απασχολεί από το 2018 τις Αρχές, όταν ο 60χρονος συνταξιούχος έχασε τη ζωή του. Ο άντρας νοσηλευόταν τον Ιούλιο του ίδιου έτους σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με πιθανό ισχαιμικό επεισόδιο, το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε. Κατά τη νοσηλεία του, όμως, οι γιατροί διαπίστωσαν ύποπτες εκροές υδραργύρου από τα αφτιά του, γεγονός που κινητοποίησε την αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες.

Δυο μήνες μετά τη νοσηλεία και αφού έλαβε εξιτήριο, ο άνδρας απεβίωσε (τον Σεπτέμβρη), ενώ η ταφή του έγινε με τη βεβαίωση συνταξιούχου γιατρού, ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Με δεδομένη την έρευνα που είχε ξεκινήσει από την Ασφάλεια δόθηκε εντολή από εισαγγελέα για εκταφή, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις που ακολούθησαν αποκάλυψαν υψηλότατες συγκεντρώσεις υδραργύρου στους ιστούς, οπότε κινήθηκαν διαδικασίες για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο φάκελος της δικογραφίας τέθηκε αρχικά στο αρχείο, αλλά ανασύρθηκε με πρωτοβουλία εισαγγελέα, καθώς αξιολογήθηκαν νέα στοιχεία και μία μαρτυρία που κρίθηκε σοβαρή. Ακολούθησε νέα έρευνα που οδήγησε στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον της συζύγου.

«Αποφάσισε, σχεδίασε και προκάλεσε τον διά δηλητηριάσεως με υδράργυρο θάνατο του συζύγου της, χρησιμοποιώντας την προσφιλή για την ίδια δηλητηριώδη ουσία του υδραργύρου, την οποία διοχέτευσε μέσω του γαστρεντερικού συστήματος», αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο βούλευμα, με το οποίο οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης αποφάνθηκαν για την παραπομπή της 52χρονης σε δίκη. Φέρεται, δε, πως είχε αγοράσει 23 θερμόμετρα από διάφορα φαρμακεία, διοχετεύοντας τον υδράργυρο στον σύζυγό της.

Αντικρούοντας το κατηγορητήριο, η ίδια ισχυρίστηκε στην απολογία της ότι αγόρασε τα θερμόμετρα για να τα στείλει στην αδερφή της στον Πολωνία, όπως επίσης ότι ο σύζυγός της, με τον οποίο ζούσε πάνω από 20 χρόνια μαζί, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

