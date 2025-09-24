Παιδίατροι: Απαράδεκτες οι δηλώσεις Τραμπ για παρακεταμόλη, εμβόλια και αυτισμό – «Ευθεία απειλή για τη δημόσια υγεία»

Σφοδρή αντίδραση προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και με τα παιδικά εμβόλια. Προέτρεψε μάλιστα τις γυναίκες να «σφίξουν τα δόντια» και να μην κάνουν χρήση παρακεταμόλης.

Σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα καταδίκασε αυτές τις δηλώσεις, τονίζοντας ότι τα επιστημονικά δεδομένα δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού. Σύμφωνα με το oloygeia.gr, τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση, δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Τι λένε οι Παιδίατροι

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθερο-Επαγγελματιών Παιδιάτρων, η οποία καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις «απαράδεκτες και επικίνδυνες» δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις δεν αποτελούν απλώς επιστημονική ανακρίβεια, αλλά συνιστούν ευθεία απειλή για τη δημόσια υγεία. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει καταρρίψει εδώ και δεκαετίες οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ εμβολιασμών και αυτισμού, ενώ πληθώρα μεγάλων, προοπτικών και μετα-αναλυτικών μελετών έχει τεκμηριώσει την ασφάλεια των εμβολίων».

Η διάδοση τέτοιων ψευδών ειδήσεων, συνεχίζουν οι Παιδίατροι, αποθαρρύνει τους γονείς από το να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, με ανυπολόγιστες συνέπειες στην αναζωπύρωση νοσημάτων που απειλούν τη ζωή.

Αντίστοιχα, προσθέτουν, δεν υφίσταται καμία τεκμηριωμένη συσχέτιση μεταξύ παρακεταμόλης και αυτισμού. Η παρακεταμόλη παραμένει το ασφαλέστερο αντιπυρετικό και αναλγητικό που χρησιμοποιείται στην παιδιατρική πράξη, όταν χορηγείται στη σωστή δόση. Μεμονωμένες υποθέσεις ή ανεπαρκώς σχεδιασμένες μελέτες δεν μπορούν να αμφισβητήσουν δεκαετίες κλινικής εμπειρίας και ισχυρής τεκμηρίωσης.

Οι Παιδίατροι θεωρούν ότι «η εργαλειοποίηση της επιστημονικής αλήθειας για πολιτικούς σκοπούς είναι ανεύθυνη και επικίνδυνη. Δηλώσεις αυτού του είδους υπονομεύουν τη συλλογική προσπάθεια για την προστασία των παιδιών και των κοινωνιών μας από λοιμώδη νοσήματα και καλλιεργούν δυσπιστία απέναντι στην επιστήμη».

Καλούν τους γονείς να εμπιστεύονται την παιδιατρική κοινότητα και τις διεθνείς επιστημονικές οδηγίες και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τον εμβολιασμό των παιδιών τους. Η προστασία της υγείας των παιδιών δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης.