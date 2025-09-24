Υπόθεση υποκλοπών: Για τις 22 Οκτωβρίου διακόπηκε η δίκη

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Υπόθεση υποκλοπών: Για τις 22 Οκτωβρίου διακόπηκε η δίκη

Στις 22 Οκτωβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator.

Της Άννας Κανδύλη

Στο εδώλιο κάθονται τέσσερις κατηγορούμενοι –ο Γιάννης Λαβράνος (Krikel), οι Φέλιξ Μπίτζιος, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χαμού (Intellexa)– για παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών σε βαθμό πλημμελήματος.

Η διαδικασία διακόπηκε σήμερα (24/9) κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης του Ταλ Ντίλιαν για πρόσβαση σε έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία –όπως υποστηρίχθηκε– δεν είχαν περιληφθεί στη δικογραφία.

Μετά τη διακοπή, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρίας Κεσσές έκανε λόγο για «σοβαρά κακουργήματα που δικάζονται σαν να ήταν υποθέσεις ρευματοκλοπής», ενώ ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης κατήγγειλε ότι «την ώρα που δεν προχωρούν άλλες κρίσιμες έρευνες, ικανοποιούνται αιτήματα των κατηγορουμένων».

Ο κ. Σπίρτζης, όπως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, είναι μεταξύ των μαρτύρων κατηγορίας καθώς όπως έχουν καταγγείλει παρακολουθήθηκαν μέσω Predator.

 

