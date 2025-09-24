Bουλή: Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Σταμάτη για την επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι

Επίθεση σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σταμάτη, για το περιεχόμενο της επίσκεψής του στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε παρέμβασή της, νωρίτερα σήμερα στην Ολομέλεια. Τα όσα ανέφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου προκάλεσαν την αντίδραση του βουλευτή που κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για προσπάθεια σπίλωσης του ιδίου, της Νέας Δημοκρατίας και της παράταξής του.

«Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι κάνει απεργία μπροστά στη Βουλή για να γίνουν αυτά που δεν διατάχθηκαν: Τοξικολογικές εξετάσεις, βιοχημικές εξετάσεις, ειδικές εξετάσεις, εγκληματολογικές έρευνες, όλα αυτά που δεν έγιναν στα 2,5 χρόνια της ανάκρισης του εγκλήματος των Τεμπών», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και σημείωσε ότι ενώ δίπλα στο μνημείο του ήρωα Άγνωστου Στρατιώτη, «ένας άλλος ήρωας πατέρας, μπαίνει μπροστά με το σώμα του και τη ζωή του, για να τιμήσει και να δικαιώσει το παιδί του, την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται το απλό και την ώρα που βάζει εντεταλμένους δικαστικούς να αντιπαρατίθενται με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και να κουνούν το δάχτυλο, ο κ. Σταμάτης επισκέφτηκε τον Πάνο Ρούτσι, προφανώς εντεταλμένος του κ. Μητσοτάκη, και είπε στον πατέρα, που μπαίνει μπροστά με τη ζωή του, ότι ο ίδιος έχει δει το παιδί του, ότι να μην ανησυχεί και δεν χρειάζεται να γίνει εκταφή, ότι τον διαβεβαιώνει ότι δεν πρέπει να κάνει απεργία πείνας, για την εκταφή, του είπε φρικιαστικά πράγματα και ο ίδιος κατέρρευσε, ακούγοντας τα, και επιχείρησε με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσει έναν γονιό, που κάνει την υπέρτατη θυσία».

«Υπήρξατε ΓΓ υπουργείου και είστε βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, δηλαδή επιλεγμένος από τον πρωθυπουργό, για εκλογή χωρίς σταυρό», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνέχισε: «Πήγατε δύο φορές στον Πάνο Ρούτσι, σας είδαν μάρτυρες και έχει απαθανατιστεί το γεγονός. Και το κατήγγειλε ο πατέρας δημόσια. Γιατί πήγατε και προσπαθήσατε να επηρεάσετε τον πατέρα και να του κάμψετε την ψυχολογία και του είπατε ότι εσείς ξέρετε από τι έφυγε το παιδί του; Τι ξέρετε εσείς κύριε Σταμάτη; Τι ξέρει ο κ. Μητσοτάκης που δεν το ξέρει ο πατέρας; Που δεν το ξέρουν οι γονείς; Που δεν το ξέρουν οι συνήγοροι; Με ποια εντολή πήγατε να κάνετε αυτή τη βρώμικη αποστολή;».

«Ειλικρινά δεν θα πίστευα ότι θα χρησιμοποιούσατε τέτοιες εκφράσεις για το πρόσωπό μου», σχολίασε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Σταμάτης και πρόσθεσε: «Προφανώς πήγα και επισκέφθηκα τον πατέρα δύο φορές και όχι εν κρυπτώ. Και δεν πήγα ούτε με κάμερες ούτε με κανάλια. Απάντησα σε αυτά που είπε ο πατέρας. Ποτέ δεν θα μεταφέρω τη συζήτηση και τις δύο φορές που είχα συνάντηση με τον πατέρα. Το μόνο που μπορώ να σας πω, επειδή λέτε ότι υπάρχουν και μάρτυρες, την πρώτη μέρα που πήγα και με είδε, με αγκάλιασε. Τι άλλαξε μετά δεν το ξέρω. Τελειώνει εδώ η ιστορία. Μην προσπαθείτε να συνδέσετε τον πρωθυπουργό με μια επίσκεψη που έκανα εγώ. Την έκανα, είμαι βουλευτής και με βάση το Σύνταγμα, κάνω αυτό που κρίνει η συνείδησή μου. Μέχρι εδώ. Και επειδή δεν θέλω να το προχωρήσω αυτό το πράγμα, σεβόμενος αυτόν τον άνθρωπο, και επειδή είπατε ότι του είπα να σταματήσει την απεργία πείνας, είμαι σε αυτό το βήμα και στο βήμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, πολλές φορές σε αντίθεση με το κόμμα μου, περί της αυτοδιάθεσης του σώματος του κάθε ανθρώπου και το γνωρίζετε κυρία Κωνσταντοπούλου, πολύ καλά. Απορώ ακόμα και για συναδέλφους που είναι στο Συμβούλιο της Ευρώπης, και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι παρεμβαίνει στο έργο της Δικαιοσύνης, γιατί δεν το θέτουν αυτό, να δούμε τι θα τους απαντήσει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μέχρι εδώ, δεν θα σπιλώνετε ούτε ανθρώπους, ούτε τη ΝΔ, ούτε την παράταξη. Είμαστε εδώ για την αλήθεια και μόνο για την αλήθεια».