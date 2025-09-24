Σκάφος προσάραξε στη νησίδα Πάτροκλος – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

«Το χθεσινοβραδινό περιστατικό με τη θαλαμηγό ANGEL, σημαίας Βουλγαρίας, το οποίο προσάραξε στη νησίδα Πάτροκλος, ευτυχώς χωρίς ρύπανση ή εισροή υδάτων και με τους επιβαίνοντες ασφαλείς, μας υπενθυμίζει με τον πιο σαφή τρόπο ότι η ασφάλεια στη θάλασσα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη» αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Γιώργος Βάλλης, πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ (Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών).

Ο κ. Βάλλης επισημαίνει στην δήλωσή του πως η πρόληψη είναι το ισχυρότερο όπλο «που έχουμε για να προστατεύουμε τόσο την ανθρώπινη ζωή όσο και το θαλάσσιο περιβάλλον. Ο αυστηρός έλεγχος των σκαφών και η συνεχής εκπαίδευση των πληρωμάτων αποτελούν προϋποθέσεις που δεν πρέπει να παραλείπονται».

Ακόμη, αναφέρει, η απαγόρευση του απόπλου σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πρέπει να θεσπιστεί για όλα τα σκάφη, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον ατυχήματα ή δυσάρεστα περιστατικά και να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία της ανθρώπινης ζωής και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

«Η θάλασσα απαιτεί σεβασμό και υπευθυνότητα. Με σωστή ενημέρωση, πρόληψη και αυστηρή τήρηση των κανόνων ναυσιπλοΐας μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τέτοια περιστατικά θα παραμένουν η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.

Θερμά συγχαρητήρια στο Λιμεναρχείο Λαυρίου και στα στελέχη του, που με την άμεση κινητοποίηση, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνησή τους απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της θάλασσας είναι πάνω απ’ όλα».