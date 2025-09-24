Ηράκλειο: Συνελήφθη ένστολος μετά την καταγγελία της πρώην συζύγου του για ξυλοδαρμό

Ένας 43χρονος ένστολος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9) στο Ηράκλειο, μετά την καταγγελία της πρώην συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με την Πατρίς, ο 43χρονος πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου. Σημειώνεται ότι στην κατοχή του βρέθηκαν και δύο καραμπίνες, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Η 34χρονη κατήγγειλε χθες το βράδυ στους αστυνομικούς του ΑΤ Ηρακλείου ότι ο πρώην σύζυγός της την εξύβρισε, την χαστούκισε και την τράβηξε από τα μαλλιά, μέσα στο σπίτι της.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην οικία της γυναίκας, ο 43χρονος είχε προλάβει και είχε φύγει για να αποφύγει την σύλληψη. Ωστόσο, τελικά εντοπίστηκε και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.