Ηράκλειο: Συνελήφθη ένστολος μετά την καταγγελία της πρώην συζύγου του για ξυλοδαρμό

Enikos Newsroom

κοινωνία

βία

Ένας 43χρονος ένστολος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9) στο Ηράκλειο, μετά την καταγγελία της πρώην συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με την Πατρίς, ο 43χρονος πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου. Σημειώνεται ότι στην κατοχή του βρέθηκαν και δύο καραμπίνες, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Η 34χρονη κατήγγειλε χθες το βράδυ στους αστυνομικούς του ΑΤ Ηρακλείου ότι ο πρώην σύζυγός της την εξύβρισε, την χαστούκισε και την τράβηξε από τα μαλλιά, μέσα στο σπίτι της.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην οικία της γυναίκας, ο 43χρονος είχε προλάβει και είχε φύγει για να αποφύγει την σύλληψη. Ωστόσο, τελικά εντοπίστηκε και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κοκκύτης: Κοκκύτης: Η επιστροφή μιας ξεχασμένης απειλής -Ρεκόρ κρουσμάτων μετά από 20 χρόνιαΕπιδημική έξαρση τη νόσου-Μέτρα...

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας-Τι περιλαμβάνει

Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb: «Οδηγός» της ΑΑΔΕ για το νέο πλαίσιο λειτουργίας από την 1η Οκτωβρίου- «Παγών...

Μίσθωση κατοικίας και οικοσυσκευή: Υπεγράφη η ΚΥΑ για δύο νέα χρηματικά βοηθήματα-Τα ποσά και οι δικαιούχοι

O κοντινότερος εξωπλανήτης που έχει εντοπιστεί ίσως διαθέτει ωκεανό – Τι βρήκαν οι αστρονόμοι

Tado AI Assist: Προσαρμόζει έξυπνα τη θέρμανση του σπιτιού σου – Δείτε πώς
περισσότερα
15:46 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στα Τέμπη: Γονείς θύματος κατέθεσαν υπόμνημα με αίτημα την άσκηση δίωξης κατά της εταιρείας που κατασκεύασε τα έλαια σιλικόνης

Υπόμνημα στην Εισαγγελία Εφετών κατέθεσαν οι γονείς θύματος της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγ...
15:27 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Προειδοποίηση για απάτη με email δήθεν προερχόμενα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τι αναφέρουν τα μηνύματα, πώς να προστατευθείτε

Την προσοχή των επιχειρήσεων για απόπειρα απάτης με παραπλανητικά email, τα οποία δήθεν προέρχ...
15:23 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος που έπνιξε την αδελφή του με σακούλα

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην 4η τακτική τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης,...
15:08 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Εξετάζεται η ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας για τον 24χρονο Παλαιστίνιο που επιτέθηκε σε πολίτες και αστυνομικό

Δρομολογήθηκε η διαδικασία εξέτασης ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας από την Υπηρε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος