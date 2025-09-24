Διαμαντοπούλου στον Realfm 97,8: Ο Ερντογάν δεν ήθελε να δημιουργήσει κανενός είδους σκιά ενόψει του ραντεβού του με τον Ντόναλντ Τραμπ

Για τα ελληνοτουρκικά, την στάση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τις ζυμώσεις στο ΠΑΣΟΚ και τις συνεργασίες μίλησε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Για την ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν η Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε ότι «δεν πιστεύω ότι οι αναβολές αυτές μπορούν να οφείλονται σε αλλαγή της ατζέντας ή στο ότι δεν υπάρχει χρόνος. Όταν υπάρχει ανάγκη και θέληση και προτεραιότητα, υπάρχει χρόνος».

«Η αίσθηση μου είναι ότι ο Ερντογάν ανοίγει μία ατζέντα διεθνή που έχει να κάνει πολύ με τον μουσουλμανικό κόσμο. Δεν θα ήθελε να δημιουργήσει κανενός είδους σκιά ενόψει του ραντεβού του με τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί θα δημιουργούνταν σκιές με την Ελλάδα. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έβαζε συγκεκριμένα ζητήματα, που απορρέουν και από την ομιλία του, οπότε δεν ήθελε να δημιουργήσει την παραμικρή σκιά και να πάει στον Ντόναλντ Τραμπ έχοντας στην ατζέντα του τα ‘ήρεμα νερά’ με την Ελλάδα, τη φωτογραφία των ‘ήρεμων νερών’ με την Ελλάδα και τις δικές του προσφορές, οι οποίες έχουν οικονομικό περιεχόμενο», σημείωσε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ.

Αναφορικά με τις εσωκομματικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και εάν υπάρχει γκρίνια για τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις η Άννα Διαμαντοπούλου σημείωσε: «Παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ, που είναι δύσκολα δημοσκοπικά δεν το αμφισβητώ, το πρόγραμμα (σ.σ. στην ΔΕΘ) και αντί η συζήτηση να γίνει για αυτό πάει στα εσωκομματικά πάλι και στο εάν θα συνεργαστούμε και με ποιους θα συνεργαστούμε».

Ειδικότερα για το ενδεχόμενο συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ με άλλα κόμματα η Άννα Διαμαντοπούλου ανέφερε ότι «η λογική του να θέτεις στην ατζέντα με ποιους θα συνεργαστώ και με ποιους δεν θα συνεργαστώ προϋποθέτει μία αντίληψη ήττας. Δηλαδή ότι δεν θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα γιατί αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα και έχει το πρόγραμμα τότε οι άλλοι θα κοιτάνε ποιος θα συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Θα πάει αλλού η μπάλα».

Στη συνέχεια η Άννα Διαμαντοπούλου είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να προτάξει τη δική του ατζέντα με προτάσεις για τους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και του κράτους. «Εάν δεν βάλουμε αυτή την ατζέντα, εάν συνεχίσουμε να τρωγόμαστε με τα εσωκομματικά μας πώς να περιμένουμε αύξηση (σ.σ. στα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις); Το θέμα είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να μιλήσουμε ιδεολογικά, πολιτικά, στρατηγικά, να κάνουμε σοβαρή και συνεχή αντιπολίτευση στην ΝΔ», ανέφερε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ.