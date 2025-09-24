Τραγωδία στα Τέμπη: Γονείς θύματος κατέθεσαν υπόμνημα με αίτημα την άσκηση δίωξης κατά της εταιρείας που κατασκεύασε τα έλαια σιλικόνης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τέμπη

Υπόμνημα στην Εισαγγελία Εφετών κατέθεσαν οι γονείς θύματος της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, ζητώντας να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά της κατασκευάστριας εταιρείας των ελαίων σιλικόνης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τονίζουν ότι στη δικογραφία και κυρίως στα έγγραφα του εφέτη ανακριτή, που χειρίστηκε την υπόθεση, αναφέρονται τα έλαια σιλικόνης ως η αιτία της ανάφλεξης και της πυρόσφαιρας.

Εξαιτίας της ανάφλεξης και της πυρόσφαιρας, όπως συμπληρώνουν, κάηκαν και έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι που επέζησαν της σύγκρουσης των δύο τρένων, μεταξύ των οποίων και το παιδί τους.

Σημειώνεται ότι αύριο, Πέμπτη, λήγει η 10ήμερη προθεσμία υποβολής υπομνημάτων ή άλλων ένδικων μέσων προς την Εισαγγελέα Εφετών.

15:36 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Συνελήφθη ένστολος μετά την καταγγελία της πρώην συζύγου του για ξυλοδαρμό

Ένας 43χρονος ένστολος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9) στο Ηράκλειο, μετά την καταγγ...
15:27 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Προειδοποίηση για απάτη με email δήθεν προερχόμενα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τι αναφέρουν τα μηνύματα, πώς να προστατευθείτε

Την προσοχή των επιχειρήσεων για απόπειρα απάτης με παραπλανητικά email, τα οποία δήθεν προέρχ...
15:23 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος που έπνιξε την αδελφή του με σακούλα

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην 4η τακτική τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης,...
15:08 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Εξετάζεται η ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας για τον 24χρονο Παλαιστίνιο που επιτέθηκε σε πολίτες και αστυνομικό

Δρομολογήθηκε η διαδικασία εξέτασης ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας από την Υπηρε...
