Τραγωδία στα Τέμπη: Γονείς θύματος κατέθεσαν υπόμνημα με αίτημα την άσκηση δίωξης κατά της εταιρείας που κατασκεύασε τα έλαια σιλικόνης

Υπόμνημα στην Εισαγγελία Εφετών κατέθεσαν οι γονείς θύματος της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, ζητώντας να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά της κατασκευάστριας εταιρείας των ελαίων σιλικόνης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τονίζουν ότι στη δικογραφία και κυρίως στα έγγραφα του εφέτη ανακριτή, που χειρίστηκε την υπόθεση, αναφέρονται τα έλαια σιλικόνης ως η αιτία της ανάφλεξης και της πυρόσφαιρας.

Εξαιτίας της ανάφλεξης και της πυρόσφαιρας, όπως συμπληρώνουν, κάηκαν και έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι που επέζησαν της σύγκρουσης των δύο τρένων, μεταξύ των οποίων και το παιδί τους.

Σημειώνεται ότι αύριο, Πέμπτη, λήγει η 10ήμερη προθεσμία υποβολής υπομνημάτων ή άλλων ένδικων μέσων προς την Εισαγγελέα Εφετών.