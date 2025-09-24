Χονγκ Κονγκ: Ο τυφώνας Ραγκάσα «σαρώνει» τα πάντα στο πέρασμά του – Συγκλονιστικό βίντεο από κύμα-γίγας σε ξενοδοχείο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Χονγκ Κονγκ, όταν ο τυφώνας Ραγκάσα σάρωσε την περιοχή, προκαλώντας τεράστια κύματα και εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook, φαίνεται η στιγμή που ένας τεράστιος όγκος νερού γκρέμισε τις γυάλινες πόρτες του ξενοδοχείου Fullerton Ocean Park στο Αμπερντίν του Χονγκ Κονγκ, πλημμυρίζοντας ακαριαία το λόμπι.

Ακούγονται άνθρωποι να ουρλιάζουν, ενώ άλλοι προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατηθούν από έπιπλα για να μη παρασυρθούν από το νερό, το οποίο κατέστρεψε ολοκληρωτικά το εσωτερικό του ξενοδοχείου. Σε άλλα σημεία του βίντεο, άνθρωποι φαίνονται να πέφτουν κάτω και να παρασύρονται από την ισχυρή ορμή του κύματος.


Ο υπερτυφώνας Ραγκάσα , που έχει χαρακτηριστεί «Βασιλιάς των Καταιγίδων», θεωρείται ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας στον κόσμο για το 2025 και κατευθύνεται για να πλήξει σήμερα την Κίνα.

Στην Ταϊβάν, ο απολογισμός έχει φτάσει τους 15 νεκρούς και 124 αγνοούμενους, καθώς ο Ραγκάσα προκάλεσε το σπάσιμο ενός φράγματος λίμνης στην ανατολική κομητεία Χουάλιεν, απελευθερώνοντας ορμητικά νερά.


Περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι απομακρύνθηκαν χθες το βράδυ από τα σπίτια τους στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, καθώς η καταιγίδα πλησιάζει προς την πολυπληθέστερη επαρχία της Κίνας, όπου ζουν περίπου 127 εκατομμύρια κάτοικοι. Οι τοπικές αρχές σε περίπου δώδεκα πόλεις έκλεισαν σήμερα σχολεία, επιχειρήσεις και μέσα μαζικής μεταφοράς, με τον τυφώνα να αναμένεται να πλήξει απόψε τις περιοχές μεταξύ των πόλεων Γιανγκτζιάνγκ και Ζαντζιάνγκ.


Στον Τσουαντάο της Γκουανγκντόνγκ, μετεωρολογικός σταθμός κατέγραψε ριπές που έφτασαν τα 150 μίλια την ώρα το μεσημέρι. Στην πόλη Ζουχάι, τεράστια κύματα χτύπησαν την ακτογραμμή, ενώ θυελλώδεις άνεμοι έριχναν δέντρα υπό καταρρακτώδη βροχή, αφήνοντας πεσμένα κλαδιά στους δρόμους.


Περισσότεροι από 60 τραυματίες έχουν μέχρι στιγμής μεταφερθεί σε νοσοκομεία για περίθαλψη.

Οι ισχυροί άνεμοι ξύπνησαν τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ τις πρώτες πρωινές ώρες, παρασύροντας τμήματα από τη στέγη μιας πεζογέφυρας και ρίχνοντας εκατοντάδες δέντρα σε όλη την πόλη. Περιοχές γύρω από ποτάμια και προκυμαίες πλημμύρισαν, συμπεριλαμβανομένων ποδηλατοδρόμων και παιδικών χαρών. Σε εστιατόρια δίπλα στην προκυμαία, τα έπιπλα σκορπίστηκαν χαοτικά από τους ανέμους.


Ο Ραγκάσα σήκωσε κύματα ψηλότερα από στύλους φωτισμού στις προκυμαίες του Χονγκ Κονγκ, ενώ προκάλεσε σφοδρή θαλασσοταραχή στις νότιες ακτές της Κίνας, έχοντας ήδη αφήσει πίσω του νεκρούς και καταστροφές στην Ταϊβάν και στις Φιλιππίνες, όπου έχουν καταγραφεί δέκα θάνατοι.

15:57 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

15:20 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

14:59 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

13:55 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

