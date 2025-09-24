Χονγκ Κονγκ: Ο τυφώνας Ραγκάσα «σαρώνει» τα πάντα στο πέρασμά του – Συγκλονιστικό βίντεο από κύμα-γίγας σε ξενοδοχείο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Χονγκ Κονγκ, όταν ο τυφώνας Ραγκάσα σάρωσε την περιοχή, προκαλώντας τεράστια κύματα και εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook, φαίνεται η στιγμή που ένας τεράστιος όγκος νερού γκρέμισε τις γυάλινες πόρτες του ξενοδοχείου Fullerton Ocean Park στο Αμπερντίν του Χονγκ Κονγκ, πλημμυρίζοντας ακαριαία το λόμπι.

Ακούγονται άνθρωποι να ουρλιάζουν, ενώ άλλοι προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατηθούν από έπιπλα για να μη παρασυρθούν από το νερό, το οποίο κατέστρεψε ολοκληρωτικά το εσωτερικό του ξενοδοχείου. Σε άλλα σημεία του βίντεο, άνθρωποι φαίνονται να πέφτουν κάτω και να παρασύρονται από την ισχυρή ορμή του κύματος.



Ο υπερτυφώνας Ραγκάσα , που έχει χαρακτηριστεί «Βασιλιάς των Καταιγίδων», θεωρείται ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας στον κόσμο για το 2025 και κατευθύνεται για να πλήξει σήμερα την Κίνα.

Στην Ταϊβάν, ο απολογισμός έχει φτάσει τους 15 νεκρούς και 124 αγνοούμενους, καθώς ο Ραγκάσα προκάλεσε το σπάσιμο ενός φράγματος λίμνης στην ανατολική κομητεία Χουάλιεν, απελευθερώνοντας ορμητικά νερά.

Flooding in Guangfu Township of Hualien today due to torrential rains in the wake of Typhoon Ragasa #樺加沙 pic.twitter.com/yvUMiZotM0 — Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) September 23, 2025



Περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι απομακρύνθηκαν χθες το βράδυ από τα σπίτια τους στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, καθώς η καταιγίδα πλησιάζει προς την πολυπληθέστερη επαρχία της Κίνας, όπου ζουν περίπου 127 εκατομμύρια κάτοικοι. Οι τοπικές αρχές σε περίπου δώδεκα πόλεις έκλεισαν σήμερα σχολεία, επιχειρήσεις και μέσα μαζικής μεταφοράς, με τον τυφώνα να αναμένεται να πλήξει απόψε τις περιοχές μεταξύ των πόλεων Γιανγκτζιάνγκ και Ζαντζιάνγκ.

Severe flooding has hit Zhuhai, Guangdong, as #SuperTyphoonRagasa unleashes its power. The impact is significant, and recovery efforts are underway. Stay informed and safe. pic.twitter.com/NUV1NPVUz1 — StormWire (@storm_wire) September 24, 2025



Στον Τσουαντάο της Γκουανγκντόνγκ, μετεωρολογικός σταθμός κατέγραψε ριπές που έφτασαν τα 150 μίλια την ώρα το μεσημέρι. Στην πόλη Ζουχάι, τεράστια κύματα χτύπησαν την ακτογραμμή, ενώ θυελλώδεις άνεμοι έριχναν δέντρα υπό καταρρακτώδη βροχή, αφήνοντας πεσμένα κλαδιά στους δρόμους.

Severe flooding has hit Zhuhai, Guangdong, as #SuperTyphoonRagasa unleashes heavy rain and strong winds across the region. Stay safe and informed as the situation develops. pic.twitter.com/rP6WofG1Sy — StormWire (@storm_wire) September 24, 2025



Περισσότεροι από 60 τραυματίες έχουν μέχρι στιγμής μεταφερθεί σε νοσοκομεία για περίθαλψη.

Οι ισχυροί άνεμοι ξύπνησαν τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ τις πρώτες πρωινές ώρες, παρασύροντας τμήματα από τη στέγη μιας πεζογέφυρας και ρίχνοντας εκατοντάδες δέντρα σε όλη την πόλη. Περιοχές γύρω από ποτάμια και προκυμαίες πλημμύρισαν, συμπεριλαμβανομένων ποδηλατοδρόμων και παιδικών χαρών. Σε εστιατόρια δίπλα στην προκυμαία, τα έπιπλα σκορπίστηκαν χαοτικά από τους ανέμους.

Un million d’habitants du Guangdong, dans le sud de la Chine, ont été évacués alors que le typhon Ragasa poursuivait son sillage dévastateur après avoir frappé les Philippines, Taïwan et Hong Kong. Ragasa est la tempête la plus puissante jamais enregistrée au monde cette année. pic.twitter.com/rSkVzFha41 — Claire L. pour une France Éternelle ⚜️ (@FranceEterne) September 24, 2025



Ο Ραγκάσα σήκωσε κύματα ψηλότερα από στύλους φωτισμού στις προκυμαίες του Χονγκ Κονγκ, ενώ προκάλεσε σφοδρή θαλασσοταραχή στις νότιες ακτές της Κίνας, έχοντας ήδη αφήσει πίσω του νεκρούς και καταστροφές στην Ταϊβάν και στις Φιλιππίνες, όπου έχουν καταγραφεί δέκα θάνατοι.