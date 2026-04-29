Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα που συζητήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

1. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Αθανάσιος Κοντογεώργης παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο την Εθνική Στρατηγική για τον Περιφερειακό και Τοπικό Σχεδιασμό.

Κεντρικό στοιχείο της παρουσίασης αποτέλεσε η συντονισμένη προσπάθεια που γίνεται από την Προεδρία της Κυβέρνησης για την επίτευξη του στόχου της περιφερειακής σύγκλισης και της ισορροπημένης ανάπτυξης μεταξύ όλων των Περιφερειών της χώρας. Ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις προοπτικές κάθε περιοχής και συνδέεται με την αποτελεσματική αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος της ελληνικής περιφέρειας. Είναι δε άμεσα συνδεδεμένος με την προετοιμασία και τις διαπραγματεύσεις για τον νέο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, για την πορεία κατάρτισης του οποίου ενημέρωσε ειδικότερα το Υπουργικό Συμβούλιο ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.

Σημαντική θέση στην παρουσίαση κατέλαβε η κατάρτιση 50 Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης – ενός για κάθε Περιφερειακή Ενότητα – μέσα από μια διαδικασία οργανωμένης διαβούλευσης με περισσότερους από 1.000 τοπικούς φορείς. Κάθε σχέδιο περιλαμβάνει έργα και δράσεις, με προϋπολογισμούς, χρονοδιαγράμματα και ορόσημα. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα από 8.000 έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας στην περιφέρεια, ενώ την περίοδο 2026-2027 αναμένεται να ολοκληρωθούν πάνω από 330 εμβληματικές παρεμβάσεις.

Κεντρικά στοιχεία, επίσης, της στρατηγικής είναι η διυπουργική συνεργασία για την επίλυση τοπικών ζητημάτων, ο συντονισμός όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, με συμμετοχή της Προεδρίας της Κυβέρνησης για την περίοδο από το 2026 και έπειτα, η στήριξη των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της σύστασης νέας Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης, καθώς και ο ενιαίος ψηφιακός κόμβος για την περιφερειακή ανάπτυξη «Περιφέρεια 2030» που θα ενσωματώνει το υφιστάμενο ψηφιακό εργαλείο erga.gov.gr που παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο επικαιροποιημένη πληροφορία για την πορεία υλοποίησης έργων σε κάθε περιοχή.

2. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νικόλαος Παπαθανάσης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0, που χρηματοδοτείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η υλοποίησή του εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με έμφαση στο χρονοδιάγραμμα του 8ου αιτήματος πληρωμής, το οποίο βρίσκεται πλέον προ της υποβολής του, καθώς και στη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναθεώρηση του Σχεδίου Ελλάδα 2.0, ενόψει της ολοκλήρωσης του Προγράμματος και της προετοιμασίας του 9ου αιτήματος πληρωμής, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης του ΤΑΑ. Επίσης, σημειώθηκε ότι η επιτυχής υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, συμβάλλοντας στη στήριξη της ανάπτυξης και στην υλοποίηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, στην περαιτέρω ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε να συνεχιστεί η απόδοση του μερίσματος της ανάπτυξης στην κοινωνία.

3. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός κ. Ιωάννης Μπούγας εισηγήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης: α) Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων και Ψηφιακών Υποδομών, β) Μέτρα για την προστασία των προσώπων που προβαίνουν σε ενέργειες συμμετοχής του κοινού από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1069.

Α) Αντικείμενο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου αποτελεί η αναδιοργάνωση του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων το οποίο μετονομάζεται σε «Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων και Ψηφιακών Υποδομών». Το παρόν σχέδιο νόμου έρχεται να επικαιροποιήσει και εξορθολογίσει τις διατάξεις που αφορούν το ΤΑΧΔΙΚ, καθότι αυτό λειτουργεί με ένα νομοθετικό καθεστώς που ανατρέχει στο 1971 με σκοπό την εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 5108/2024, περί μεταφοράς διαχειριστικών αρμοδιοτήτων από τους προϊσταμένους των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών στο ΤΑΧΔΙΚ.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εξασφαλίζουν τη δυνατότητα του ΤΑΧΔΙΚ να ανταποκριθεί στους επιδιωκόμενους από τον Δικαστικό Χάρτη στόχους και να αναλάβει:

α) τη μέριμνα για τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών, β) τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια υλικών, μηχανολογικού εξοπλισμού και την παροχή συνδεόμενων με τη λειτουργία των ανωτέρω δικαστηρίων ειδών και υπηρεσιών, γ) την παρακολούθηση της προσήκουσας εκπλήρωσης των συναπτόμενων συμβάσεων, δ) την παρακολούθηση και διαχείριση των πιστώσεων και των πάγιων επιχορηγήσεων, ε) τη συντήρηση, την επισκευή, τον καθαρισμό και τον ευπρεπισμό των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και των περιβαλλόντων χώρων, και στ) τη μέριμνα για τη συντήρηση και την επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία των ανωτέρω δικαστηρίων. Στόχο αποτελεί η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του δικαστικού χάρτη (ν. 5108/2024), μέσω της μεταφοράς διαχειριστικών αρμοδιοτήτων από τους προϊσταμένους των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων.

Β) Στόχους του παρόντος νομοσχεδίου αποτελούν η θεσμική αναγνώριση του φαινομένου των SLAPPs στην ελληνική έννομη τάξη και η πλήρης εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069. Με τις προτεινόμενες διατάξεις σκοπείται η άμεση εισαγωγή του μηχανισμού πρόωρης απόρριψης προδήλως αβάσιμων αγωγών για την αποδέσμευση των εναγομένων από αθέμιτες δικαστικές πιέσεις, καθώς και η σύντμηση των δικονομικών προθεσμιών για την ταχεία εκκαθάριση των σχετικών υποθέσεων. Στόχο αποτελεί επίσης η δημιουργία ενιαίου ψηφιακού σημείου πληροφόρησης για τις δικονομικές εγγυήσεις και τα μέσα στήριξης όπως και η ενεργοποίηση μηχανισμού συλλογής στατιστικών δεδομένων για την ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση του φαινομένου.

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις αφορούν:

Τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων και δικονομικών εγγυήσεων, ώστε να καθίσταται δυνατή η θωράκιση όσων ασκούν το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης για θέματα δημόσιου συμφέροντος, αποτρέποντας την εκμετάλλευση της ανισορροπίας ισχύος μεταξύ των διαδίκων.

Τη δυνατότητα απόρριψης αγωγών ως προδήλως αβάσιμων ή απαράδεκτων σε πρώιμο δικονομικό στάδιο.

Την πρόβλεψη σύντομων προθεσμιών και την εισαγωγή δικλίδων ασφαλείας προς τον σκοπό της αποφυγής παρέλκυσης των διαδικασιών.

Προβλέψεις σχετικά με τις συνέπειες από την καταχρηστική άσκηση των αγωγών.

Τη θέσπιση υποχρέωσης του ηττηθέντος ενάγοντος να καταβάλει το σύνολο των δικαστικών εξόδων και το κόστος νομικής εκπροσώπησης.

Τη δυνατότητα επιβολής χρηματικών ποινών και της διατάξεως για δημοσίευση της απόφασης στον τύπο με δαπάνη του ηττηθέντος ενάγοντος.

Την εκδίκαση αιτημάτων προσωρινής διαταγής μόνο κατόπιν κλήτευσης του καθ’ ου, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι η αίτηση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας αγωγής SLAPP,

Τη θέσπιση ειδικής δωσιδικίας, η οποία επιτρέπει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν στην ημεδαπή να διεκδικήσουν ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων αποζημίωση για τη ζημία και τα έξοδα που υπέστησαν από μια καταχρηστική διαδικασία σε τρίτη χώρα.

Επέκταση της προστασίας και στις εγχώριες διαφορές πέραν του πλαισίου της οδηγίας που αφορά τις διασυνοριακές διάφορες.

Τη δημιουργία ενιαίου σημείου πληροφόρησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τη συστηματοποίηση του μηχανισμού συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ενισχύει το πλαίσιο προστασίας από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής, ενθαρρύνοντας την ελεύθερη άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των προσώπων που συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο.

Ειδικότερα, ενισχύονται οι δικονομικές εγγυήσεις αποτρέποντας την κατάχρηση του δικαστικού συστήματος μέσω προδήλως αβάσιμων αγωγών, οι οποίες δεν στοχεύουν στη γνήσια προστασία δικαιωμάτων αλλά στον εκφοβισμό, τον περιορισμό και την τιμωρία της δημόσιας συμμετοχής.

Η εκμετάλλευση της ανισορροπίας ισχύος μεταξύ των διαδίκων και η κακόπιστη χρήση δικονομικών τακτικών πλήττουν καίρια την ελευθερία της έκφρασης και την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για θέματα δημόσιου συμφέροντος (όπως η δημόσια υγεία, το περιβάλλον και η διαφθορά), δημιουργώντας ένα αποτρεπτικό περιβάλλον για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Ειδικότερα, η μέχρι σήμερα έλλειψη ενός δικονομικού μηχανισμού πρόωρης απόρριψης (early dismissal) αναγκάζει τους στόχους των στρατηγικών αγωγών να εμπλέκονται σε ψυχοφθόρες δικαστικές διαμάχες, ακόμη και όταν η σε βάρος τους αγωγή είναι προδήλως αβάσιμη.

Θεσπίζονται ακόμη προστατευτικές δικλίδες έναντι δικαστικών αποφάσεων και διαδικασιών που προέρχονται από τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.) και αντιμετωπίζεται η έλλειψη ενός συστήματος παρακολούθησης και σταθερής συγκέντρωσης σχετικών στατιστικών στοιχείων.

4. Η Υπουργός Πολιτισμού κ. Στυλιανή Μενδώνη παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Δημιουργίας.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται η ίδρυση ενός εξειδικευμένου δημόσιου φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης στον οπτικοακουστικό τομέα. Η δημιουργία ενός τέτοιου φορέα αποτελεί κρίσιμη στρατηγική επιλογή, δεδομένου ότι διασφαλίζει την άμεση και οργανική σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στον οπτικοακουστικό τομέα και επιτρέπει τη συνεχή τροφοδότηση της αγοράς με καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και την άμεση αξιοποίηση των σπουδαστών σε πραγματικά έργα.

Σκοπός της Σχολής είναι η παροχή σύγχρονης και εφαρμοσμένης εκπαίδευσης σε τεχνικές ειδικότητες κινηματογράφου και οπτικοακουστικών παραγωγών, η ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της εγχώριας και διεθνούς παραγωγής στην Ελλάδα και η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες των κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών.

Η Σχολή θα εντάσσεται στο Επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, με έντονα εφαρμοσμένο χαρακτήρα και σαφή σύνδεση με την αγορά εργασίας. Το εκπαιδευτικό της μοντέλο θα συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση, εργαστηριακή εκπαίδευση και υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε πραγματικές οπτικοακουστικές παραγωγές, ενισχύοντας ουσιαστικά την επαγγελματική ετοιμότητα των αποφοίτων. Η εκπαιδευτική δομή της Σχολής οργανώνεται σε τρεις βασικούς Τομείς, οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο της αλυσίδας αξίας του οπτικοακουστικού τομέα και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής και της δημιουργίας, ως εξής:

1. Τομέας Παραγωγής και Τεχνικών Επαγγελμάτων,

2. Τομέας Μεταπαραγωγής, Ψηφιακής Παραγωγής και Νέων Μέσων και

3. Τομέας Ανάπτυξης και Δημιουργίας

Η φοίτηση στη Σχολή θα είναι, κατ’ αρχήν, δωρεάν για τα προγράμματα αρχικής κατάρτισης, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευμένων προγραμμάτων, θερινών σχολείων και διεθνών τμημάτων με δίδακτρα, ιδίως για σπουδαστές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών.

5. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης εισηγήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί χαρακτηρισμού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 ως υπόθεσης ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας και περί εφαρμογής του άρθρου 11 του ν. 5293/2026 περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και περί παραίτησης από ασκηθέντα ένδικα μέσα.

6. Η Υπουργός Πολιτισμού κ. Στυλιανή Μενδώνη παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο την εξέλιξη της οπτικοακουστικής δημιουργικής οικονομίας στην Ελλάδα.

Ο οπτικοακουστικός τομέας εξελίσσεται σε έναν από τους πλέον δυναμικούς και αποδοτικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τη διεθνή μελέτη της Olsberg SPI. Μέσω του Σχεδίου Δράσης, για πρώτη φορά, αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως πολιτιστικός τομέας, αλλά ως ταχέως αναπτυσσόμενος οικονομικός κλάδος, με υψηλό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, έντονη απασχόληση νέων και ισχυρή διεθνή διάσταση (επενδύσεις, brand χώρας, πολιτιστική διπλωματία).

Σύμφωνα με την οικονομική μελέτη της εταιρείας τα € 205,4 εκ. που επενδύθηκαν από το κράτος μεταξύ 2018 και 09/2025 για περίπου 350 παραγωγές είχαν ως αποτέλεσμα:

Συνολική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία: €928,7 εκ. (GVA).

ROI 1:4,2 – για κάθε €1 δημόσιας επένδυσης επιστρέφουν €4,20 στην οικονομία

Υποστήριξη κατά μέσο όρο 2.900 θέσεων πλήρους απασχόλησης (FTE) ετησίως.

Το Υπουργείο Πολιτισμού σχεδιάζει το νέο πενταετές Σχέδιο Δράσης Greece on Screen 2026–2030, με στόχο τη μετάβαση σε ένα ώριμο, διεθνώς ανταγωνιστικό οικοσύστημα. Το όραμα είναι να καταστεί η Ελλάδα ο νέος δημιουργικός κόμβος της Ευρώπης, με την οπτικοακουστική δημιουργική οικονομία ως στρατηγικό πυλώνα εθνικής και ευρωπαϊκής ανάπτυξης.

Οι στόχοι είναι οι εξής:

Αύξηση του ROI σε 1:6,5, με συνολική συνεισφορά άνω των €4 δισ. έως το 2030.

Αύξηση απασχόλησης στον κλάδο κατά ~15% και επιστροφή ταλέντων.

Προσέλκυση επενδύσεων σε σύγχρονες οπτικοακουστικές υποδομές (studios, sound stages, VFX).

Ισχυροποίηση του διεθνούς brand Ελλάδας και ενίσχυση της πολιτιστικής διπλωματίας και του ελληνικού soft power.

Ανάδειξη νέας γενιάς δημιουργών διεθνούς κύρους.

7. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup κ. Κυριάκος Πιερρακάκης εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο την έγκριση της απολογιστικής έκθεσης των πεπραγμένων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το έτος 2025.

Αποτελέσματα ΟΔΔΗΧ 2025

Τι πέτυχε η διαχείριση του δημόσιου χρέους το 2025

Το 2025, η Ελλάδα διαχειρίστηκε με επιτυχία το δημόσιο χρέος και τα ταμειακά της διαθέσιμα, πετυχαίνοντας βασικούς στόχους χρηματοδότησης και σταθερότητας.

Κάλυψη αναγκών και δανεισμός

Το Ελληνικό Δημόσιο κάλυψε πλήρως τις χρηματοδοτικές του ανάγκες.

Αντλήθηκαν περίπου 7,7 δισ. ευρώ από τις αγορές, με ευνοϊκούς όρους.

Μείωση κινδύνων και εξοικονόμηση πόρων

Περιορίστηκαν ουσιαστικά οι κίνδυνοι από επιτόκια και συναλλαγματικές διακυμάνσεις.

Διασφαλίστηκαν κέρδη περίπου 2,6 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου (έως το 2070).

Μείωση χρέους

Το συνολικό χρέος μειώθηκε κατά περίπου 2,2 δισ. ευρώ.

Το «καθαρό χρέος» (μετά την αφαίρεση διαθεσίμων) μειώθηκε ακόμη περισσότερο, κατά 5,5 δισ. ευρώ.

Έγινε πρόωρη αποπληρωμή 5,3 δισ. ευρώ από παλαιά δάνεια του 2010.

Καλύτερη αξιοποίηση διαθεσίμων

Τα ταμειακά διαθέσιμα αξιοποιήθηκαν πιο αποδοτικά, με υψηλότερες αποδόσεις.

Βελτιώθηκε η διαχείριση της καθημερινής ρευστότητας του κράτους.

Σταθερό και χαμηλό κόστος δανεισμού

Το μέσο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους παραμένει χαμηλό, λιγότερο από 1,8% σε ετήσια βάση , περιλαμβανομένων και των αναβαλλόμενων τόκων.

Η διάρκεια του χρέους παραμένει μεγάλη (πάνω από 18 έτη), κάτι που ενισχύει τη σταθερότητα.

Το κόστος νέου δανεισμού διατηρήθηκε χαμηλότερο από τα τρέχοντα διεθνή επίπεδα.

Βελτίωση βιωσιμότητας

Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (κατά περίπου 63 ποσοστιαίες μονάδες από το 2020).

Οι ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας παραμένουν χαμηλές (περίπου 5,4% του ΑΕΠ μακροπρόθεσμα).

Ισχυρή εμπιστοσύνη των αγορών

Η ζήτηση για ελληνικά ομόλογα παραμένει υψηλή.

Τα επιτόκια δανεισμού έχουν μειωθεί και είναι πλέον χαμηλότερα από χώρες όπως η Ιταλία.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον κοντά σε χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία.

Το όφελος για τη χώρα