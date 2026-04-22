Premier League: Η Μπράιτον νίκησε 3-0 την θλιβερή Τσέλσι και «βλέπει» Ευρώπη – Το πρόγραμμα και η βαθμολογία

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

brighton

Σπουδαία νίκη με 3-0 σε βάρος της, συνεχόμενα θλιβερής το τελευταίο διάστημα, Τσέλσι εξασφάλισε η Μπράιτον, κι από εκεί που λίγοι την υπολόγιζαν μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι της Ευρώπης, σκαρφαλώνοντας στην 6η θέση στη βαθμολογία της Premier League.

Σε λιγότερο από μία ώρα αγώνα η ομάδα του Χιούρτσελερ είχε «καθαρίσει» το ματς με τα γκολ των Καντιόγλου και Χάινσελγουντ, ενώ σε ένα ακόμη ματς ο προπονητής της Μπράιτον δεν «εμπιστεύθηκε» τον Κωστούλα (έμεινε στον πάγκο σε όλο το 90λεπτο).

Κατηφόρα δίχως τέλος για την Τσέλσι. Η ομάδα του Λίαμ Ροσένιορ γνώρισε την πέμπτη συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα κι από κει που ήταν φαβορί για το Champions League, πλέον, κινδυνεύει να μείνει κι εκτός Ευρώπης!

Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής στην Premier League:

Τρίτη 21 Απριλίου

  • Μπράιτον – Τσέλσι 3-0

Τετάρτη 22 Απριλίου

  • 22:00 Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι
  • 22:00 Μπόρνμουθ – Λιντς

Παρασκευή 24 Απριλίου

  • 22:00 Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

Σάββατο 25 Απριλίου

  • 14:30 Φούλαμ – Άστον Βίλα
  • 17:00 Γουέστ Χαμ – Έβερτον
  • 17:00 Γουλβς – Τότεναμ
  • 17:00 Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας
  • 19:30 Άρσεναλ – Νιουκάστλ

Δευτέρα 27 Απριλίου

  • 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ

H βαθμολογία

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

