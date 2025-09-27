Άγιος Έρωτας: Ο πατήρ Νικόλαος βρίσκει τη χαμένη κόρη της Χλόης – Τι θα δούμε στα επεισόδια της εβδομάδας

Μετά τη συγκλονιστική πρεμιέρα, έρχεται ακόμη πιο ανατρεπτική η συνέχεια της σειράς “Άγιος Έρωτας” από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00 στον Alpha.

Ο πατήρ Νικόλαος καταφέρνει να βρει τα ίχνη της χαμένης κόρης της Χλόης, ελπίζοντας ότι εκείνη θα τον συγχωρήσει κάποια στιγμή.

Η Καραντωνάκη αποφασίζει να αντιμετωπίσει τον πιο επικίνδυνο εχθρό της, τον Παύλο Μαρκόπουλο, αλλά οι συνέπειες θα είναι τραγικές για την ίδια…

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Καθώς η Ολυμπία προσπαθεί να εξομολογηθεί στον Νικηφόρο όλα όσα γνωρίζει για την εμπλοκή του Παύλου στο φόνο της Κατρίν, ο Παύλος, με τη βοήθεια του Σωτήρη, καταφέρνει να τη σταματήσει και να την τρομοκρατήσει για ακόμη μία φορά.

Η Σμαρώ, στην προσπάθειά της να αποσπάσει πληροφορίες από τη Θάλεια για το πού βρίσκεται η μικρή Ελευθερία, της ανακοινώνει την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά εναντίον των Μαρκόπουλων. Όμως η Βιργινία καταφέρνει να τη μεταπείσει με ένα ισχυρό επιχείρημα.

Η Πετρούλα κατηγορεί τη Χλόη για την άδικη στάση της απέναντι στον πατέρα Νικόλαο, την ίδια στιγμή που εκείνος βασανίζεται από τις ενοχές του. Ο Χάρης και η Αναστασία ονειρεύονται ένα κοινό μέλλον, όμως μια ξαφνική λιποθυμία της προκαλεί νέα ανησυχία. Ο Αργύρης πιέζει τον πατέρα Νικόλαο να του αποκαλύψει πληροφορίες για την κόρη του, όμως μια απρόσμενη εξέλιξη εμποδίζει την πορεία της έρευνας.

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Η παρουσία του Λάμπρου έξω από το σχολείο κάνει τον Παύλο να αναβάλλει τα σχέδιά του και να φύγει, αφήνοντας όμως μια απειλητική προειδοποίηση στην Ολυμπία ότι θα επιστρέψει. Ο πατήρ Νικόλαος μετά τη σοκαριστική είδηση του θανάτου της Χρυσάνθης, αποφασίζει να πάει στο σπίτι της για να μάθει αν υπάρχει κάτι που μπορεί να άφησε πριν πεθάνει ώστε να τον βοηθήσει να μάθει περισσότερα για την «υιοθετημένη» Ελευθερία.

Ο Ανδρέας στο μεταξύ, υποψιάζεται ότι ο Πέτρος είναι μπλεγμένος σε κάποια παρανομία και προσπαθεί να τον ψαρέψει ώστε να μάθει την αλήθεια. Η Θάλεια θα συναντήσει τη Χλόη στο νεκροταφείο, στον τάφο της Κατρίν και θα προσπαθήσει για μια ακόμα φορά να ζητήσει να τη συγχωρέσει, όμως η Χλόη κάνει σαφές πως η σχέση τους έχει τελειώσει οριστικά.

Ο Νικηφόρος μετά την ξαφνική αποχώρηση της Ολυμπίας από τον σταθμό της χωροφυλακής, αποφασίζει να πάει να τη βρει για να ολοκληρώσει την καταγγελία της εναντίον του Μαρκόπουλου… Όμως ο Μαρκόπουλος είναι για μια ακόμη φορά ένα βήμα μπροστά!

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Ο Παύλος, σκηνοθετεί τη δολοφονία της Ολυμπίας και το κάνει να φανεί σαν αυτοκτονία καλύπτοντας για ακόμα μια φορά τα ίχνη του. Όμως, ο κλοιός γύρω του δείχνει να σφίγγει επικίνδυνα. Η επιστροφή του νέου δικηγόρου του Κυριάκου στη Στέρνα, δεν δίνει ελπίδες μόνο στον Κυριάκο.

Η Θάλεια αποφασίζει και εκείνη να τον εμπιστευτεί και του ζητάει να την βοηθήσει με το σχέδιό της: να πάρει το μαγαζί του Παύλου στην ιδιοκτησία της. Θέλει διακαώς να αποκαταστήσει τη σχέση της με τη Χλόη και πιστεύει ότι το κοινό τους μίσος για τον Παύλο, θα τις ενώσει.

Η Χλόη εντωμεταξύ, βρίσκεται μπροστά σε μια καινούργια πρόκληση. Ο πατήρ Νικόλαος τής αποκαλύπτει ότι βρήκε τα χαμένα ίχνη της κόρης της και μπορεί να την βοηθήσει να την ξαναδεί. Όμως, η «προδοσία» του, έχει ρημάξει τόσο βαθιά την καρδιά της Χλόης που δεν μπορεί να πιστέψει τίποτα πια.

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Ο Παύλος, έχοντας μάθει πως μία από τις επιστολές της Ολυμπίας είχε αποδέκτη τη Θάλεια, έρχεται στο σπίτι για να προλάβει να τη βρει αυτός πριν φτάσει στα χέρια της γυναίκας του. Παράλληλα, ο Νικηφόρος ξεκινάει την έρευνα του στο γραφείο της Καραντωνάκη προσπαθώντας να καταλάβει αν πρόκειται όντως για αυτοκτονία ή αν βρίσκεται μπροστά σε άλλη μια εγκληματική ενέργεια.

Ο Κυριάκος στη φυλακή είναι πεπεισμένος πως ο Αντρέας είναι η μοναδική του ελπίδα για να βγει από τη φυλακή, ενώ και η Χριστίνα συναντά τον Αντρέα ζητώντας του να αναλάβει το διαζύγιό της με τον Κλεάνθη.

Ο πατήρ Νικόλαος ερχόμενος στην ΠΑ-ΜΑΡ για να ενημερώσει τον Παύλο για τον θάνατο της Ολυμπίας, βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπος με την αλήθεια. Πέφτει στα χέρια του η επιστολή που μόλις του έχει φέρει ο Τόλης από το σπίτι του παπά Χαράλαμπου.

Δείτε το trailer

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.