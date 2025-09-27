Ο οδικός χάρτης για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα – Τι προβλέπει πρόγραμμα του ΠΟΥ

Τον οδικό χάρτη για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην Ελλάδα, μέσω ενός προγράμματος που ξεκίνησε τον Ιούλιο και θα τρέξει έως τον Μάιο του 26 , υπό την ομπρέλα του υπουργείου Υγείας και με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) και του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ποιότητα της Υγειονομικής Περίθαλψης και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, παρουσίασε στο Πρακτορείο Fm και στην Τάνια Μαντουβάλου, η Τεχνικά Υπεύθυνη των Συστημάτων Υγείας στο Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του ΠΟΥ Λενιώ Καψάσκη.

Το πρόγραμμα στοχεύει να ενισχύσει την ΠΦΥ στην Ελλάδα, με έμφαση στην ποιότητα, την προσβασιμότητα, και τη βιωσιμότητα ανέφερε η κ. Καψάσκη για να επισημάνει στη συνέχεια, ότι οι αρμόδιοι του ΠΟΥ προσδοκούν με αυτό το πρόγραμμα να χτιστεί ένα δίκαιο και ανθεκτικό σύστημα υγείας για όλους και ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας και για τις απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία.

Οι χρόνιες παθήσεις το μεγαλύτερο βάρος στο σύστημα υγείας

«Στηρίζουμε έμπρακτα το Υπουργείο Υγείας και ειδικά την Αναπληρώτρια Υπουργό κυρία Αγαπηδάκη μέσα από δράσεις και προτάσεις. Κοιτάμε πολύ τις ευαλωτότητες που αφορούν στη φροντίδα των χρονίων παθήσεων που βλέπουμε ότι είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή βάρος στο σύστημα υγείας και ένας λόγος που ο κόσμος πάει στο νοσοκομείο, ενώ θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Επίσης, εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και η αξιοποίηση δεδομένων. Κάτι στο οποίο επίσης, επικεντρωνόμαστε είναι η δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας, κλινικής, ή κέντρου υγείας με γνώμονα τις τοπικές πραγματικές ανάγκες».

Ο ΠΟΥ λειτουργεί ως συντονιστής και τεχνικός εταίρος- Στόχος η Υγεία για Όλους

Όπως αναφέρει η ειδικός, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ο ΠΟΥ λειτουργεί ως συντονιστής και τεχνικός εταίρος. «Φέρνει διεθνή εμπειρία, επιστημονική τεκμηρίωση και στήριξη στις ελληνικές αρχές, ώστε οι δράσεις που θα προταθούν και θα υλοποιήσει το Υπουργείο Υγείας να είναι εφαρμόσιμες, αποτελεσματικές και ευθυγραμμισμένες με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο ΠΟΥ τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, βασίζεται στη συνεργασία. Συνεργαζόμαστε με κυβερνήσεις, υπουργεία, κοινότητες, άλλους οργανισμούς του ΟΗΕ, διεθνείς οργανισμούς, καθώς και την κοινωνία των πολιτών. Μόνον έτσι μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος, μόνον έτσι μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο μας για Υγεία για Όλους. Στην Ελλάδα, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τις συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει, καθώς και για τη στενή σχέση που έχουμε οικοδομήσει με το Υπουργείο Υγείας».

Ήδη, δουλεύουμε πάρα πολύ στενά με τους φορείς, τις υγειονομικές περιφέρειες και οι άνθρωποι με τους οποίους δουλεύουμε έχουν ελπίδες ότι θα δούμε μεγάλες αλλαγές το επόμενο διάστημα, αναφέρει η κ. Καψάσκη εξηγώντας παράλληλα, τα πρακτικά αποτελέσματα στα οποία θα οδηγήσει το πρόγραμμα αυτό:

Νέα κουλτούρα με επίκεντρο τον πολίτη- Ψηφιακή πλατφόρμα που θα έχουν πρόσβαση και οι ασθενείς- Βελτιωμένοι μηχανισμοί παραπομπής

«Το πρόγραμμα θα οδηγήσει σε καλύτερη οργάνωση των δομών υγείας με βάση τις ανάγκες της κοινότητας. Χρησιμοποιώντας δεδομένα θα μπορεί το κράτος να πάρει αποφάσεις για τη στελέχωση των δομών, τις ειδικότητες που είναι σημαντικές, και τον εξοπλισμό που χρειάζεται. Θα δούμε επίσης βελτιωμένους μηχανισμούς παραπομπής – να ξέρει ο πολίτης και οι γιατροί του πού πρέπει να πάει, τι πρέπει να ξέρει, πώς θα ‘γυρίσει’ στη δομή πρωτοβάθμιας και πώς θα υπάρχει μια ξεκάθαρη διαδρομή -όσο γίνεται- να ακολουθείται. Επιδιώκουμε ενδυνάμωση του προσωπικού, μέσω επιμορφώσεων και στήριξης με μεθόδους όπως η τηλεϊατρική. Θα στηρίξουμε και την υλοποίηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τεκμηριωμένες αποφάσεις με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν και στις οποίες θα έχουν πρόσβαση και οι πολίτες, οι οποίοι θα μετέχουν και στις αποφάσεις. Ουσιαστικά, μιλάμε για μια νέα κουλτούρα στην πρωτοβάθμια φροντίδα, με τον πολίτη στο επίκεντρο.» Εστιάζουμε σε τέσσερις πυλώνες, είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης της η Τεχνικά Υπεύθυνη των Συστημάτων Υγείας στο Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του ΠΟΥ:

Την ισότιμη πρόσβαση όλων στις υπηρεσίες.

Την πρόληψη και τη διαχείριση χρόνιων παθήσεων.

Την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας.

Την αξιοποίηση δεδομένων και νέων τεχνολογιών για καλύτερες αποφάσεις.

Η Φροντίδα στο σπίτι βασική προτεραιότητα – Η πανδημία έδειξε το δρόμο

Στο ερώτημα αν υπάρχει κάποια χώρα πρότυπο, στην οποία το εν λόγω πρόγραμμα να έχει εφαρμοστεί η κ. Καψάσκη απαντά: «Κοιτάμε χώρες όπως είναι η Πορτογαλία που έκανε τεράστιες μεταρρυθμίσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και άλλαξε το σύστημα. Μαθαίνουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και τα προσαρμόζουμε στις δικές μας ανάγκες. Τίποτα όμως, που εφαρμόζουμε στην Ελλάδα δεν είναι το ίδιο με άλλες χώρες.

Επίσης, έχουμε κάνει μελέτες σε σχέση με τη Φροντίδα στο Σπίτι που είναι μια μεγάλη προτεραιότητα αυτού του προγράμματος. Θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα μοντέλο πρωτοβάθμιας φροντίδας στο σπίτι και για αυτό το λόγο, έχουμε μελετήσει τι συμβαίνει σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, αλλά έχουμε κάνει μελέτες και στην Ελλάδα. Έχουμε κάνει επισκέψεις σε ΤΟΜΥ, σε Κέντρα Υγείας, στην 3η, 4η, 5η, υγειονομική περιφέρεια. Έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τις ανάγκες τους και πώς βλέπουν τον εαυτό τους. Και επίσης, έχουν ήδη γίνει μελέτες για την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών, αλλά και το πώς μπορεί να εφαρμοστεί η καινούργια στρατηγική στην πρωτοβάθμια». Η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Η πανδημία μάς έδειξε την αξία της ανθεκτικότητας και της πρόληψης. Σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή να επενδύσουμε στην πρωτοβάθμια φροντίδα, ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για τις μελλοντικές προκλήσεις και να μειώσουμε τις ανισότητες στην υγεία, καταλήγει η Τεχνικά Υπεύθυνη των Συστημάτων Υγείας στο Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του ΠΟΥ, Λενιώ Καψάσκη.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ