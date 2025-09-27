Πρίγκιπας Χάρι: «Σκοπεύουν να σαμποτάρουν οποιαδήποτε συμφιλίωση με τον πατέρα του», λέει εκπρόσωπός του

Έντονα αντέδρασε ο πρίγκιπας Χάρι σε δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Sun και άφησε να εννοηθεί ότι προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή του με τον βασιλιά Κάρολο.

Ο πρίγκιπας Χάρι συνάντησε τον πατέρα του στο Clarence House στο Λονδίνο στις 10 Σεπτεμβρίου. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση τους από τον Φεβρουάριο του 2024.

Ωστόσο, δημοσίευμα της Sun ανέφερε ότι η επανένωση ήταν πιο τυπική από ό,τι ανέμενε ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος φέρεται να είπε σε δικά του άτομα ότι αισθάνθηκε περισσότερο ως επίσημος επισκέπτης του Παλατιού και όχι ως γιος του βασιλιά Καρόλου.

Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι διέψευσε το δημοσίευμα και τόνισε ότι οι ισχυρισμοί «ξεκάθαρο προϊόν επινόησης, το οποίο τροφοδοτείται – κάποιος μπορεί μόνο να υποθέσει- από πηγές που σκοπεύουν να σαμποτάρουν οποιαδήποτε συμφιλίωση μεταξύ πατέρα και γιου».

Ο εκπρόσωπος του δούκα του Σάσσεξ δεν διευκρίνισε ποιες μπορεί να είναι αυτές οι πηγές. Η εφημερίδα Sun επιμένει να επικαλείται πηγές στο περιβάλλον του πρίγκιπα Χάρι, που δήλωσαν ότι εκείνος αισθάνθηκε ως επισκέπτης στην συνάντηση με τον πατέρα του.

Επιπλέον σημείωσε ότι επικοινώνησε με το γραφείο του πρίγκιπα Χάρι που «επέλεξε να μην απαντήσει στην προσεκτικά διασταυρωμένη αναφορά της Sun για τη συνάντηση».

Μάλιστα η εφημερίδα αποκάλυψε ότι ο πρίγκιπας Χάρι έκανε δώρο στον πατέρα του μία φωτογραφία των δύο παιδιών του, του πρίγκιπα Άρτσι και της πριγκίπισσας Λίλιμπετ. Επιπλέον ο βασιλιάς Κάρολος έδωσε στον δευτερότοκο γιο του ένα δώρο για τα γενέθλια του τα οποία θα τα γιόρταζε έξι μέρες μετά την συνάντησή τους.

Αυτό το κομμάτι του ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο του πρίγκιπα Χάρι που δήλωσε στην Sun: «Αν και θα προτιμούσαμε να μην αποκαλυφθούν στοιχεία της συνάντησης, όπως η ανταλλαγή δώρων, για λόγους διευκρίνισης ανταλλάχθηκαν δώρα και δόθηκε μια φωτογραφία από τον Δούκα προς τον πατέρα του, η οποία όμως δεν ήταν του ίδιου και της συζύγου του».

Η πρόσφατη επίσκεψη του δούκα του Σάσσεξ στην Βρετανία κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετείχε σε σειρά φιλανθρωπικών εκδηλώσεων στο Νότιγχαμ και στο Λονδίνο.