Πρίγκιπας Χάρι: «Σκοπεύουν να σαμποτάρουν οποιαδήποτε συμφιλίωση με τον πατέρα του», λέει εκπρόσωπός του

Enikos Newsroom

lifestyle

βασιλιάς Κάρολος πρίγκιπας Χάρι
Πηγή: EPA

Έντονα αντέδρασε ο πρίγκιπας Χάρι σε δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Sun και άφησε να εννοηθεί ότι προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή του με τον βασιλιά Κάρολο.

Πρίγκιπας Χάρι: Εκτός πραγματικότητας οι ισχυρισμοί ότι μπορεί να επιστρέψει στα βασιλικά καθήκοντα, διαμηνύουν βασιλικές πηγές

Ο πρίγκιπας Χάρι συνάντησε τον πατέρα του στο Clarence House στο Λονδίνο στις 10 Σεπτεμβρίου. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση τους από τον Φεβρουάριο του 2024.

Ωστόσο, δημοσίευμα της Sun ανέφερε ότι η επανένωση ήταν πιο τυπική από ό,τι ανέμενε ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος φέρεται να είπε σε δικά του άτομα ότι αισθάνθηκε περισσότερο ως επίσημος επισκέπτης του Παλατιού και όχι ως γιος του βασιλιά Καρόλου.

Πρίγκιπας Χάρι: Σχέδια για κοινή δημόσια εμφάνιση με τον βασιλιά Κάρολο – Στο πλευρό της Μέγκαν Μαρκλ σε φιλανθρωπική εκδήλωση

Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι διέψευσε το δημοσίευμα και τόνισε ότι οι ισχυρισμοί «ξεκάθαρο προϊόν επινόησης, το οποίο τροφοδοτείται – κάποιος μπορεί μόνο να υποθέσει- από πηγές που σκοπεύουν να σαμποτάρουν οποιαδήποτε συμφιλίωση μεταξύ πατέρα και γιου».

Ο εκπρόσωπος του δούκα του Σάσσεξ δεν διευκρίνισε ποιες μπορεί να είναι αυτές οι πηγές. Η εφημερίδα Sun επιμένει να επικαλείται πηγές στο περιβάλλον του πρίγκιπα Χάρι, που δήλωσαν ότι εκείνος αισθάνθηκε ως επισκέπτης στην συνάντηση με τον πατέρα του.

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: Εμφάνιση – έκπληξη σε ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

Επιπλέον σημείωσε ότι επικοινώνησε με το γραφείο του πρίγκιπα Χάρι που «επέλεξε να μην απαντήσει στην προσεκτικά διασταυρωμένη αναφορά της Sun για τη συνάντηση».

Μάλιστα η εφημερίδα αποκάλυψε ότι ο πρίγκιπας Χάρι έκανε δώρο στον πατέρα του μία φωτογραφία των δύο παιδιών του, του πρίγκιπα Άρτσι και της πριγκίπισσας Λίλιμπετ. Επιπλέον ο βασιλιάς Κάρολος έδωσε στον δευτερότοκο γιο του ένα δώρο για τα γενέθλια του τα οποία θα τα γιόρταζε έξι μέρες μετά την συνάντησή τους.

Αυτό το κομμάτι του ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο του πρίγκιπα Χάρι που δήλωσε στην Sun: «Αν και θα προτιμούσαμε να μην αποκαλυφθούν στοιχεία της συνάντησης, όπως η ανταλλαγή δώρων, για λόγους διευκρίνισης ανταλλάχθηκαν δώρα και δόθηκε μια φωτογραφία από τον Δούκα προς τον πατέρα του, η οποία όμως δεν ήταν του ίδιου και της συζύγου του».

Η πρόσφατη επίσκεψη του δούκα του Σάσσεξ στην Βρετανία κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετείχε σε σειρά φιλανθρωπικών εκδηλώσεων στο Νότιγχαμ και στο Λονδίνο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

21 φορές τον μήνα φέρνουν την ευτυχία και προστατεύουν από τον καρκίνο – Τι έδειξε μελέτη

Μαντηλάκια ντεμακιγιάζ και άλλα 3 προϊόντα που δερματολόγος δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ γιατί μπορεί να καταστρέψουν το δέρμ...

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Επανεξετάζεται ο υπολογισμός αύξησης εισφορών – Το επικρατέστερο σενάριο

Επιστροφή ενοικίου: Έως τέλος Νοεμβρίου η καταβολή του – Τα σημεία- κλειδιά που πρέπει να προσέξετε

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε τον αριθμό σε 19 δευτερόλεπτα;

Γιατί η οθόνη του Apple Watch σου είναι ανάποδα; – Πώς να το διορθώσετε;
περισσότερα
08:22 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ περιέγραψε το 2024 ως την «πιο δύσκολη χρονιά που είχε ποτέ» κατά τη διάρκ...
04:25 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Πέτρος Λαγούτης: «Η περίοδος του διαζυγίου ήταν δύσκολη» – Η απάντησή του στο ενδεχόμενο δεύτερου γάμου

Ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» αναφερόμενος τόσο στην εμπειρία ...
02:45 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Παναγοπούλου για Κώστα Χαρδαβέλλα: Η μοναχική 33η επέτειος του γάμου μας, είναι η πιο ιδιαίτερη «πρώτη φορά» χωρίς εσένα

Τριάντα τρία χρόνια γάμου θα συμπλήρωναν την Παρασκευή (26/9) η Μαρία Παναγοπούλου και ο Κώστα...
20:43 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Λουίζα Βούρου για την απώλεια του πατριού της: «Ήταν για μένα μεγάλο πλήγμα – Ο κόσμος έγινε φτωχότερος»

Για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, τη σχέση με τον πατέρα της αλλά και την κρίση που...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης