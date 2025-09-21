Πρίγκιπας Χάρι: Σχέδια για κοινή δημόσια εμφάνιση με τον βασιλιά Κάρολο – Στο πλευρό της Μέγκαν Μαρκλ σε φιλανθρωπική εκδήλωση

Συνομιλίες στο παλάτι του Μπάκιγχαμ βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τη σταδιακή δημόσια επανένωση του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι, κάτι που δεν έχει συμβεί τουλάχιστον τα τελευταία έξι χρόνια, αναφέρει η Daily Mail σε δημοσίευμά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές συζητούν προσεκτικά πώς μπορούν να φέρουν πατέρα και γιο πιο κοντά μέσα στον επόμενο χρόνο, με σκοπό να εμφανιστούν επιτέλους μαζί σε κάποιο δημόσιο γεγονός.

Πρόκειται για την ισχυρότερη μέχρι στιγμής ένδειξη ότι ο δούκας του Σάσεξ κάνει βήματα συμφιλίωσης με τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η τελευταία φορά που οι Χάρι και Κάρολος εμφανίστηκαν μόνοι τους και χαμογελαστοί σε επίσημη εκδήλωση ήταν τον Απρίλιο του 2019, στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Our Planet» στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά την έκπληξη που προκάλεσε η κοινή εμφάνιση της Μέγκαν Μάρκλ και του Χάρι σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση του Κέβιν Κόστνερ, στη Σάντα Μπάρμπαρα το Σάββατο.

Από τότε που ο Χάρι αποχώρησε από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020, έχουν εμφανιστεί μαζί μόνο σε κηδείες άλλων μελών της οικογένειας, όπως του πρίγκιπα Φιλίππου και της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η πρωτοφανής αυτή εξέλιξη έρχεται έπειτα από συνάντηση διάρκειας 50 λεπτών μεταξύ του Χάρι και του βασιλιά Καρόλου στο Clarence House νωρίτερα αυτόν τον μήνα, την πρώτη τους δια ζώσης επαφή έπειτα από 18 μήνες, καθώς ο μονάρχης συνεχίζει να υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο.

Η κοινή εμφάνιση του βασιλιά και του Χάρι θα εκληφθεί ως άμβλυνση των εντάσεων στη σχέση τους και ως ένδειξη αποδοχής του δούκα -μαζί με τη Μέγκαν και τα παιδιά τους Άρτσι, έξι ετών, και Λίλιμπετ, τεσσάρων ετών- πίσω στον βασιλικό κύκλο, ύστερα από αρκετά χρόνια έντονης διαμάχης μεταξύ του Χάρι και της οικογένειάς του.

Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις του βασιλιά Καρόλου με τον πρίγκιπα της Ουαλίας, Ουίλιαμ, φαίνεται να επιδεινώνονται, καθώς υποστηρίζεται ότι ο Κάρολος είναι «δυσαρεστημένος» επειδή ο φόρτος εργασίας του Ουίλιαμ είναι μικρότερος από το δικό του. Από την πλευρά του, ο διάδοχος φέρεται να είναι θυμωμένος για τη συνάντηση με τον Χάρι.