Πρίγκιπας Χάρι: Η 53λεπτη συνάντηση με τον πατέρα του, Βασιλιά Κάρολο – Φιλιά, τα οικογενειακά βίντεο με την Μέγκαν Μαρκλ και οι υποσχέσεις

Enikos Newsroom

Πηγή: EPA

Αν και η 53λεπτη συνάντηση του πρίγκιπα Χάρι με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, δεν οδήγησε σε επίσημη συμφιλίωση, νέες λεπτομέρειες αποκαλύπτουν συναισθηματικές στιγμές που μοιράστηκαν πατέρας και γιος.

Η «ξεκάθαρα επίσημη» συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, άφησε τον Δούκα του Σάσεξ να νιώθει περισσότερο σαν «επίσημος επισκέπτης» στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά σαν στενό μέλος της οικογένειας, σύμφωνα με την εφημερίδα Sun. Παρ’ όλα αυτά, έδωσε στον πατέρα του μια πλαισιωμένη φωτογραφία της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ και των παιδιών τους, Άρτσι, 6 ετών, και Λίλιμπετ, 4 ετών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο 76χρονος βασιλιάς Κάρολος έκανε επίσης ένα δώρο στον πρίγκιπα Χάρι για τα 41α γενέθλιά του που ήταν στις 15 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το πρακτορείο, συναντήθηκαν γύρω στις 5:22 μ.μ. όταν ο Χάρι έφτασε με Land Rover στο Clarence House.

Αφού αντάλλαξαν φιλιά στο μάγουλο και απόλαυσαν ένα ιδιωτικό τσάι, λέγεται ότι ο Χάρι έφυγε από τη συνάντηση στις 6:14 μ.μ. για μια δεξίωση για τους Αγώνες Invictus.

Το δημοσίευμα ισχυρίστηκε ότι «η πόρτα του Βασιλιά παραμένει ανοιχτή για ένα ακόμη ιδιωτικό φλιτζάνι τσάι την επόμενη φορά που ο Χάρι θα επιστρέψει στο Λονδίνο» – αν και βασιλικές πηγές δήλωσαν στο μέσο ότι ο Κάρολος σκοπεύει να τηρήσει τη Συμφωνία του Σάντρινγκχαμ, η οποία καθόριζε τους όρους για την αποχώρηση του Χάρι από τα βασιλικά οικογενειακά καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2020.

Αυτό αποκλείει έναν υβριδικό ρόλο τύπου «μισός μέσα, μισός έξω» για τον Χάρι, ο οποίος έφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο με τη Δούκισσα του Σάσεξ για μια ζωή στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια το 2020.

«Ο Βασιλιάς είναι ένας άνθρωπος επιεικής, αλλά ήταν απολύτως σαφής στην υποστήριξη της απόφασης της εκλιπούσας μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ, ότι δεν μπορούν να υπάρχουν μέλη της εργαζόμενης βασιλικής οικογένειας που είναι «μισοί μέσα, μισοί έξω»», δήλωσε προηγουμένως μια βασιλική πηγή στην Daily Mail.

Πηγές επέμειναν στο πρακτορείο ότι ο πρίγκιπας Χάρι δεν επιθυμεί να επιστρέψει στα βασιλικά του καθήκοντα με οποιαδήποτε ιδιότητα και απλώς θέλει μια σχέση με την οικογένειά του.

«Το ταξίδι της επιστροφής είχε ως στόχο να επικεντρωθούμε στις χορηγίες του και να υποστηρίξουμε τους καλούς σκοπούς του, ενώ παράλληλα είχαμε χρόνο να συναντηθούμε με την οικογένεια και τους φίλους μας», δήλωσε εκπρόσωπος του πρίγκιπα στην εφημερίδα Sun.

Όσο για τις φήμες ότι ο νεότερος πρίγκιπας σκόπευε να «υπονομεύσει» τη σχέση του αδελφού του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, με τον πατέρα τους, ο εκπρόσωπος του Χάρι χαρακτήρισε τις εικασίες «ανοησίες». «Κατηγορηματικά όχι», δήλωσαν στην εφημερίδα Sun. «Ο Χάρι δεν προσπαθεί να δημιουργήσει διχόνοια μεταξύ του Πρίγκιπα της Ουαλίας και του Βασιλιά».

Από τη μετεγκατάστασή τους στο πλούσιο προάστιο της Νότιας Καλιφόρνια, το εξόριστο ζευγάρι καλωσόρισε τα δύο παιδιά του — τα οποία δεν έχουν δει τον Βασιλιά Κάρολο από το Πλατινένιο Ιωβηλαίο τον Ιούνιο του 2022, λόγω ανησυχιών του Χάρι για την ασφάλειά τους.

Η συνάντηση, διάρκειας 53 λεπτών, ήταν η πρώτη μεταξύ πατέρα και γιου εδώ και 19 μήνες. Μια πηγή δήλωσε στο Page Six εκείνη την εποχή ότι ο Χάρι μοιράστηκε βίντεο των παιδιών του με τον μονάρχη, και ένας εκπρόσωπος του πρίγκιπα μας είπε ότι «απόλαυσε» την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο για την επανένωση.

«Προφανώς του άρεσε πολύ που επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο, που συναντήθηκε με παλιούς φίλους, συναδέλφους και γενικά που μπόρεσε να υποστηρίξει το απίστευτο έργο των σκοπών που σημαίνουν τόσα πολλά για αυτόν», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Χάρι αφιέρωσε επίσης χρόνο για να επισκεφθεί τον τάφο της γιαγιάς του, Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ .

Μετά τη συνομιλία του με τον βασιλιά Κάρολο, ο Χάρι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο πατέρας του – ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο το 2024 – τα πήγαινε «καλά».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Us Weekly ανέφερε ότι η επανένωση πυροδοτήθηκε από «μια χειρόγραφη επιστολή» του Δούκα του Σάσεξ προς τον πατέρα του, όπου «εξέφραζε την επιθυμία του να επανασυνδεθούν». Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν «αγκαλιές και δάκρυα» κατά τη διάρκεια της συνάντησης, και «η διάθεση ήταν γνήσια και θετική», αποκάλυψε η πηγή.

«Αγκαλιάστηκαν πολύ όταν είδαν ο ένας τον άλλον για πρώτη φορά», ισχυρίστηκε η πηγή του Us Weekly. «Ο Χάρι άρχισε να κλαίει και ήταν πολύ συγκινητικό και για τους δύο. Έλειψε πολύ ο ένας στον άλλο».

