Don’t Forget The Lyrics: Από τις 5 Οκτωβρίου, οι Κυριακές στον ΑΝΤ1 έχουν άλλον αέρα

Από τις 5 Οκτωβρίου, οι Κυριακές στον ΑΝΤ1 έχουν άλλον αέρα! Έχουν τραγούδια που αγαπήσαμε και στιγμές γεμάτες γέλιο! Το «Don’t Forget The Lyrics» έρχεται κάθε Κυριακή στις 20:00 με παρουσιάστρια την εκρηκτική Έλλη Κοκκίνου, για να δώσει στα βράδια μας ρυθμό και λάμψη!

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μας υποδέχεται με σαρωτική διάθεση στο πιο απολαυστικό τηλεοπτικό καραόκε, που έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο και έχει μεταδοθεί με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 30 χώρες.

Στο «Don’t Forget The Lyrics», οι παίκτες θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές, παίζοντας με γνωστά και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όποιος θυμηθεί τι… έγραψε ο στιχουργός, μπορεί να κερδίσει μέχρι και 15.000 ευρώ! Εκτός, όμως, από καλή μνήμη, οι παίκτες πρέπει να έχουν και καλή στρατηγική.

Σε κάθε επεισόδιο, τέσσερις παίκτες αναμετρώνται σε δημοφιλή τραγούδια, υπό τους ήχους της μπάντας που παίζει live στο στούντιο και έχοντας στη διάθεσή τους μόνο δύο βοήθειες, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη φίλων και συγγενών, που κάνουν… κερκίδα στο κοινό. Όποιος από τους παίκτες θυμάται τους περισσότερους στίχους, συγκεντρώνει και τους περισσότερους πόντους, με τελικό σκοπό να κερδίσει τον αντίπαλό του και να φτάσει στον τελικό.

Εκεί, ο παίκτης έρχεται αντιμέτωπος με ένα τραγούδι του οποίου τους στίχους καλείται να τραγουδήσει. Aνάλογα με τις λέξεις που βρίσκει σωστά, μαζεύει χρήματα με το μέγιστο ποσό να φτάνει τις 15.000 ευρώ.

Το «Don’t Forget The Lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 για όλους εμάς που δεν έχουμε super φωνή, αλλά το… έχουμε με τους στίχους, γιατί εδώ δεν κερδίζει η φωνή, κερδίζουν οι στίχοι!

«DON’T FORGET THE LYRICS»: ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00

