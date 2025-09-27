Δανέζικο κέικ του ονείρου: Αυτή η vintage συνταγή είναι δημοφιλής από τη δεκαετία του 1930

Γνωστό τόσο ως “Δανέζικο Κέικ του Ονείρου” (Drømmekage) όσο και ως “Κέικ Τεμπέλικης Μαργαρίτας”, αυτό το κλασικό επιδόρπιο έγινε δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1930. Η συνταγή θα σας ξετρελάνει.

Αποτελούμενο από ένα ελαφρύ και αφράτο παντεσπάνι με επικάλυψη από καραμελωμένη καστανή ζάχαρη και καρύδα, είναι εξίσου εύκολο στην παρασκευή του όσο και ακαταμάχητο. Καθώς το κέικ κρυώνει, η βουτυρωμένη και καβουρδισμένη γεύση της καρύδας μετατρέπεται σε μια επικάλυψη που θυμίζει καραμέλα “μπριτλ”.

Είναι ένα απλό, αλλά καλά ισορροπημένο κέικ. Ευτυχώς, αυτό το κέικ ετοιμάζεται σε χρόνο μηδέν και απαιτεί υλικά που πιθανόν ήδη έχετε στην κουζίνα . Θα εξαφανιστεί αμέσως από τον πάγκο της κουζίνας!

Αυγά

Τα χτυπημένα αυγά προσφέρουν δομή στο κέικ, ενώ το διατηρούν πολύ ελαφρύ και αφράτο.

Αλεύρι για κέικ. Δίνει στο κέικ μια υπερβολικά ελαφριά, τρυφερή υφή που λιώνει στο στόμα.

Καστανή ζάχαρη

Προσθέτει μια βαθιά, καραμελωμένη γεύση που συνδυάζεται υπέροχα με τη γεύση της καρύδας στην επικάλυψη.

Καρύδα: Το κύριο γευστικό στοιχείο σε αυτό το απλό κέικ. Προσφέρει μια μαστιχωτή υφή που αντισταθμίζει τέλεια την τραγανή, καραμελωμένη επικάλυψη από καστανή ζάχαρη.

Φτιάξτε το κέικ

Ζεστάνετε το βούτυρο και το γάλα σε μια κατσαρόλα και στη συνέχεια ανακατέψτε το αλάτι και τη βανίλια. Χτυπήστε τα αυγά και τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν.

Προσθέστε το αλεύρι για κέικ και το μπέικιν πάουντερ. Στη συνέχεια, προσθέστε το ζεστό μείγμα γάλακτος. Ρίξτε τη ζύμη για το κέικ στη προετοιμασμένη φόρμα.

Φτιάξτε την επικάλυψη

Λιώστε το βούτυρο σε μια μικρή κατσαρόλα και ανακατέψτε τη σκούρα καφέ ζάχαρη. Μαγειρέψτε μέχρι να καραμελώσει ελαφρά.

Προσθέστε το γάλα, τη βανίλια και το αλάτι.

Χτυπήστε για να συνδυαστούν και συνεχίστε το ανακάτεμα μέχρι το μείγμα να πήξει και να πάρει πιο σκούρο χρώμα. Αφαιρέστε από τη φωτιά και ανακατέψτε την τριμμένη καρύδα.

Ψήστε το κέικ

Ψήστε μέχρι να πάρει χρυσό χρώμα και να βγει καθαρό το ξυλάκι που θα βάλετε στο κέντρο.

Ρίξτε την επικάλυψη

Ενώ το κέικ είναι ζεστό, αμέσως μόλις το βγάλετε από το φούρνο, ρίξτε την επικάλυψη πάνω στο κέικ και απλώστε την ομοιόμορφα.

Ψήστε και αφήστε να κρυώσει: Ψήστε την επικάλυψη μέχρι να γίνει φουσκωτή και καραμελωμένη, παρακολουθώντας προσεκτικά για να μην καεί! Αφήστε το να κρυώσει εντελώς πριν το σερβίρετε.

Χρήσιμα υποκατάστατα

Χωρίς γλουτένη: Στη δεκαετία του 1950, η Quaker Oats παρουσίασε το το κέικ με βρώμη, όπου η βρώμη ενσωματώνεται απευθείας στη ζύμη, ενθαρρύνοντας τη δημιουργική χρήση αυτού του βασικού συστατικού της κουζίνας.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το αλεύρι για κέικ με αλεύρι βρώμης χωρίς γλουτένη. Αντικαταστήστε 2 1/4 κούπες αλεύρι βρώμης χωρίς γλουτένη αντί για το αλεύρι για κέικ.

Ο χρόνος ψησίματος θα είναι από 18 έως 22 λεπτά.

Υλικά

Για το κέικ

4 μεγάλα αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου

Σπρέι μαγειρικής

4 κουταλιές της σούπας (1/2 μπαστούνι) αλατισμένο βούτυρο

3/4 φλιτζάνι πλήρες ή 2% γάλα

1 κουταλιά της σούπας + 1 1/2 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι (κοσέρ)

1 1/4 φλιτζάνι λευκή ζάχαρη

2 1/4 φλιτζάνια αλεύρι για κέικ

1 1/4 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

Για την επικάλυψη

6 κουταλιές της σούπας (3/4 μπαστούνι) αλατισμένο βούτυρο

1 1/3 φλιτζάνι σκούρα καφέ ζάχαρη (συμπιεσμένη)

1/3 φλιτζάνι πλήρες ή 2% γάλα

1/2 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι (κοσέρ)

1 3/4 φλιτζάνι γλυκιά τριμμένη καρύδα

Εκτέλεση

Τοποθετήστε ένα ράφι στη μέση του φούρνου και ένα στο πάνω τρίτο του φούρνου.

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 175ºC. Ψεκάστε με σπρέι μαγειρικής μια ταψί 23 x 33 εκατοστά που να αντέχει στη σχάρα και στρώστε μόνο τον πάτο με λαδόκολλα.

Ζεστάνετε 4 κουταλιές της σούπας αλατισμένο βούτυρο και 3/4 φλιτζάνι πλήρες γάλα σε μια μεσαία κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά μέχρι να λιώσει το βούτυρο και το γάλα να αρχίσει να σιγοβράζει στις άκρες του, περίπου 3 έως 4 λεπτά.

Αφαιρέστε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Ανακατέψτε 1 κουταλιά της σούπας + 1 1/2 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και 1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι (κοσέρ).

Χτυπήστε 4 μεγάλα αυγά σε θερμοκρασία δωματίου και 1 1/4 φλιτζάνι ζάχαρη σε ένα μίξερ με το εξάρτημα για το σύρμα σε μέτρια-υψηλή ταχύτητα μέχρι το μείγμα να γίνει ελαφρύ, αφράτο και ανοιχτόχρωμο, περίπου 5 έως 6 λεπτά.

Ανακατέψτε 2 1/4 φλιτζάνι αλεύρι για κέικ και 1 1/4 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ σε ένα μεσαίο μπολ.

Προσθέστε το μείγμα αυγών και χτυπήστε στη χαμηλότερη ταχύτητα μέχρι να συνδυαστούν.

Καθαρίστε τις άκρες και τον πάτο του μπολ με μια εύκαμπτη σπάτουλα.

Ρίξτε το μείγμα γάλακτος (κρατήστε την κατσαρόλα, δεν χρειάζεται να την πλύνετε) και χτυπήστε σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να γίνει λείο το μείγμα, περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Καθαρίστε ξανά τις άκρες του μπολ, στη συνέχεια χτυπήστε για 15 δευτερόλεπτα μέχρι να συνδυαστούν όλα καλά, προσέχοντας να μην το ανακατέψετε υπερβολικά.

Ρίξτε το μείγμα στη φόρμα του κέικ.

Ψήστε στο μεσαίο ράφι μέχρι το κέικ να πάρει χρυσοκαφέ χρώμα στις άκρες και το ξυλάκι να βγει καθαρό όταν το βάλετε στο κέντρο, περίπου 20 έως 22 λεπτά. Εν τω μεταξύ, φτιάξτε την επικάλυψη.

Φτιάξτε την επικάλυψη

Λιώστε 6 κουταλιές της σούπας αλατισμένο βούτυρο στην κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά.

Προσθέστε 1 1/3 φλιτζάνι σκούρα καφέ ζάχαρη (συμπιεσμένη).

Μαγειρέψτε, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι το μείγμα να αρχίσει να φουσκώνει γύρω από τις άκρες.

Συνεχίστε το μαγείρεμα και το ανακάτεμα συνεχώς μέχρι το μείγμα να πήξει ελαφρώς και να σκουρύνει ελαφρώς, περίπου 2 έως 3 λεπτά.

Ενώ ανακατεύετε συνεχώς (θα φουσκώσει έντονα), προσθέστε 1/3 φλιτζάνι πλήρες γάλα, 1/2 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και 1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι.

Μαγειρέψτε, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι το μείγμα να πήξει, να σκουρύνει ελαφρώς και να μυρίζει σαν καραμέλα, περίπου 3 λεπτά ακόμα.

Αφαιρέστε την κατσαρόλα από τη φωτιά.

Προσθέστε 1 3/4 φλιτζάνι γλυκιά τριμμένη καρύδα και ανακατέψτε για να διαλυθούν τυχόν σβώλοι καρύδας.

Ολοκληρώστε το κέικ

Όταν το κέικ είναι έτοιμο, βγάλτε το από τον φούρνο. Ανάψτε το φούρνο στη λειτουργία ψήσιμο από πάνω.

Όσο το κέικ είναι ζεστό, απλώστε την επικάλυψη ομοιόμορφα πάνω του.

Τοποθετήστε το στο πάνω ράφι και ψήστε με την επικάλυψη μέχρι να φουσκώσει και να καραμελωθεί, παρακολουθώντας προσεκτικά και περιστρέφοντας το ταψί αν χρειάζεται, για περίπου 2 έως 4 λεπτά.

Μεταφέρετε το κέικ σε μια σχάρα και αφήστε το να κρυώσει εντελώς, περίπου 2 ώρες.

Περάστε ένα λεπτό μαχαίρι γύρω από το κέικ για να το ξεκολλήσετε πριν το κόψετε και το σερβίρετε.

Σημειώσεις Συνταγής

Επιλογή χωρίς γλουτένη: Αντικαταστήστε 2 1/4 φλιτζάνι αλεύρι βρώμης χωρίς γλουτένη αντί για το αλεύρι για κέικ.

Ο χρόνος ψησίματος θα είναι από 18 έως 22 λεπτά.

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε τα κομμάτια τυλιγμένα σφιχτά σε πλαστική μεμβράνη ή σε αεροστεγές δοχείο σε θερμοκρασία δωματίου για έως και 2 ημέρες.

Διατροφικές Πληροφορίες

Με βάση 14 μερίδες.