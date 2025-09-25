Συνταγή για το διάσημο burger του Gordon Ramsay

Αυτή η συνταγή για το burger του Gordon Ramsay είναι μια εξαιρετική πρόταση για όσους θέλουν να απολαύσουν έναν πραγματικά γευστικό και εντυπωσιακό γεύμα.

Συνδυάζει τον πλούσιο κιμά μοσχαρίσιου κρέατος με το καπνιστό μπέικον, το τυρί Ελβετίας και το αυγό μέσα σε ένα μανιτάρι, δημιουργώντας έναν πεντανόστιμο συνδυασμό γεύσεων και υφών.

Η μοναδική σάλτσα sriracha mayo προσφέρει την τέλεια ισορροπία καυτερής και κρεμώδους γεύσης, ενώ η ρόκα και οι φρέσκες ντομάτες προσθέτουν φρεσκάδα και ένταση.

Αν αναζητάτε ένα burger που ξεχωρίζει από το συνηθισμένο και θέλετε να εντυπωσιάσετε τους φίλους σας με ένα ιδιαίτερο πιάτο, αυτή η συνταγή είναι η ιδανική επιλογή.

Για το burger

450 γρ κιμάς (85/15) από μοσχάρι (χόρτο και στήθος)

60 γρ κατεψυγμένο, ανάλατο βούτυρο

1 κ.σ. σκόνη σκόρδου ή σκόνη σκόρδου

1,5 κ.σ. αλάτι Maldon

1 κ.σ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 κ.σ. ελαιόλαδο

2 φέτες τυρί ελβετικό

Για τη σαλάτα και τα toppings

2 μεγάλα μανιτάρια portabellο, καθαρισμένα

2 μεγάλα αυγά

1 κ.σ. ελαιόλαδο

4 φέτες μπέικον με πάχος, καπνιστό με μήλο

1 φλιτζάνι ρόκα baby

1 ντομάτα (πλατιά), κομμένη

Αλάτι Maldon και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για τα burger

2 ψωμάκια μπριός για μπέργκερ

Βούτυρο για το τοστάρισμα

Για τη Σάλτσα Sriracha Mayo

1/4 φλιτζάνι μαγιονέζα

2 κ.σ. σάλτσα sriracha

Μια πρέζα αλάτι

Οδηγίες Μαγειρέματος