Συνταγή για το διάσημο burger του Gordon Ramsay

Αυτή η συνταγή για το burger του Gordon Ramsay είναι μια εξαιρετική πρόταση για όσους θέλουν να απολαύσουν έναν πραγματικά γευστικό και εντυπωσιακό γεύμα.
Συνδυάζει τον πλούσιο κιμά μοσχαρίσιου κρέατος με το καπνιστό μπέικον, το τυρί Ελβετίας και το αυγό μέσα σε ένα μανιτάρι, δημιουργώντας έναν πεντανόστιμο συνδυασμό γεύσεων και υφών.
Η μοναδική σάλτσα sriracha mayo προσφέρει την τέλεια ισορροπία καυτερής και κρεμώδους γεύσης, ενώ η ρόκα και οι φρέσκες ντομάτες προσθέτουν φρεσκάδα και ένταση.
Αν αναζητάτε ένα burger που ξεχωρίζει από το συνηθισμένο και θέλετε να εντυπωσιάσετε τους φίλους σας με ένα ιδιαίτερο πιάτο, αυτή η συνταγή είναι η ιδανική επιλογή.
Για το burger
- 450 γρ κιμάς (85/15) από μοσχάρι (χόρτο και στήθος)
- 60 γρ κατεψυγμένο, ανάλατο βούτυρο
- 1 κ.σ. σκόνη σκόρδου ή σκόνη σκόρδου
- 1,5 κ.σ. αλάτι Maldon
- 1 κ.σ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
- 1 κ.σ. ελαιόλαδο
- 2 φέτες τυρί ελβετικό
Για τη σαλάτα και τα toppings
- 2 μεγάλα μανιτάρια portabellο, καθαρισμένα
- 2 μεγάλα αυγά
- 1 κ.σ. ελαιόλαδο
- 4 φέτες μπέικον με πάχος, καπνιστό με μήλο
- 1 φλιτζάνι ρόκα baby
- 1 ντομάτα (πλατιά), κομμένη
- Αλάτι Maldon και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Για τα burger
- 2 ψωμάκια μπριός για μπέργκερ
- Βούτυρο για το τοστάρισμα
- Για τη Σάλτσα Sriracha Mayo
- 1/4 φλιτζάνι μαγιονέζα
- 2 κ.σ. σάλτσα sriracha
- Μια πρέζα αλάτι
Οδηγίες Μαγειρέματος
- Προθερμάνετε μια ψησταριά αερίου ή ξυλάνθρακα σε μέτρια θερμοκρασία στη μία πλευρά και χαμηλή θερμοκρασία στην άλλη πλευρά.
- Σε ένα μεσαίου μεγέθους μπολ, τοποθετήστε τον κιμά.
- Χρησιμοποιώντας ένα τρίφτη, τρίψτε το κατεψυγμένο βούτυρο και προσθέστε το στον κιμά. Προσπαθήστε να διανείμετε το βούτυρο ομοιόμορφα ενώ ανακατεύετε.
- Δημιουργήστε δύο μπέργκερ από το μείγμα του κιμά, περίπου 10 εκ. πλάτος και 2,5 εκ. πάχος, έτσι ώστε όταν το κρέας ψηθεί πλήρως, να συρρικνωθεί στο μέγεθος του ψωμιού. Τοποθετήστε τα μπέργκερ σε ένα ταψί ή πιάτο και αφήστε τα να κρυώσουν για τουλάχιστον δέκα λεπτά. Αλατίστε και πιπερώστε καλά και από τις δύο πλευρές.
- Σε ένα μικρό μπολ, ανακατέψτε τη μαγιονέζα, τη σάλτσα sriracha και το αλάτι. Αφήστε το στην άκρη.
- Λαδώστε καλά το κρέας και από τις δύο πλευρές και τοποθετήστε τα στη μεσαία πλευρά της ψησταριάς. Ψήστε για περίπου δύο λεπτά μέχρι να πάρουν όμορφες γραμμές από τη σχάρα, και στη συνέχεια περιστρέψτε τα 90 μοίρες για να δημιουργήσετε σταυρωτές γραμμές και ψήστε για άλλα δύο λεπτά.
- Την ίδια στιγμή, προσθέστε τις φέτες μπέικον και τα καπάκια των μανιταριών (με την πλευρά του καπακιού προς τα πάνω) στην μεσαία πλευρά της ψησταριάς.
- Γυρίστε το μπέικον και τα μανιτάρια μετά από τρία λεπτά και σπάστε ένα ωμό αυγό πάνω στα μανιτάρια έτσι ώστε να λειτουργούν ως “κύπελλο” για το αυγό. Αλατίστε και πιπερώστε καλά το αυγό.
- Γυρίστε τα μπέργκερ και επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τη δεύτερη πλευρά (περίπου 4 λεπτά συνολικά). Μεταφέρετε τα μπέργκερ στην πλευρά της ψησταριάς με χαμηλή θερμοκρασία μόλις το κρέας είναι medium rare (Σημείωση: Αν προτιμάτε το κρέας περισσότερο ψημένο, καλύψτε τη σχάρα για μερικά λεπτά πριν προσθέσετε το τυρί).
- Αν το μπέικον φαίνεται να έχει ψηθεί πλήρως, αφαιρέστε το από τη σχάρα. Αν χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο, μεταφέρετέ το στην πλευρά με τη χαμηλή θερμοκρασία.
- Βουτυρώστε ελαφρά τα ψωμάκια μπριός και τοποθετήστε τα στην πλευρά της ψησταριάς με χαμηλή θερμοκρασία. Καλύψτε το κρέας με το ελβετικό τυρί και κλείστε το καπάκι της ψησταριάς για 1-2 λεπτά, ελέγχοντας τα ψωμάκια ώστε να μην καούν.
- Αφαιρέστε πρώτα το μπέικον και τα ψωμάκια μπριός από τη σχάρα. Τοποθετήστε το μπέικον σε έναν ξύλινο πάγκο και κόψτε το χονδρικά.
- Τοποθετήστε τα ψωμάκια στον πάγκο με την πλευρά του ψωμιού προς τα πάνω. Απλώστε περίπου 1 κουταλιά σούπας σάλτσα sriracha mayo πάνω στις ψημένες πλευρές του ψωμιού.
- Στο κάτω ψωμάκι, τοποθετήστε περίπου ¼ – ½ φλιτζάνι ρόκα και δύο φέτες ντομάτας.
Προσθέστε γενναιόδωρη ποσότητα από το κομμένο μπέικον πάνω στις ντομάτες. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το έτοιμο μπέργκερ πάνω από το μπέικον.
Το αυγό μέσα στο σκέπασμα του μανιταριού πρέπει να έχει το ασπράδι μαγειρεμένο, αλλά ο κρόκος να παραμένει ρευστός (Αν προτιμάτε το αυγό περισσότερο ψημένο, κρατήστε το καπάκι της ψησταριάς για περισσότερη ώρα για να βράσει το πάνω μέρος του αυγού).
- Τοποθετήστε τα καπάκια με το αυγό/μανιτάρι πάνω από τα μπέργκερ και καλύψτε με το ψωμάκι με τη σάλτσα mayo.
- Χρησιμοποιήστε ένα ξυλάκι από μπαμπού για να κρατήσετε το μπέργκερ ενωμένο.