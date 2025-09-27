Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ περιέγραψε το 2024 ως την «πιο δύσκολη χρονιά που είχε ποτέ» κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τον Γιουτζίν Λέβι για τη νέα σειρά της ταξιδιωτικής εκπομπής του ηθοποιού από το Schitt’s Creek.

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, ο οποίος προσκάλεσε τον σταρ σε μια ξενάγηση στο Κάστρο του Ουίνδσορ, δήλωσε ότι «η ζωή έρχεται για να μας δοκιμάσει» και «το να μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό είναι που μας κάνει αυτό που είμαστε».

Ο ηθοποιός ρώτησε επίσης τον πρίγκιπα Ουίλιαμ: «Τι κάνεις όταν είσαι σπίτι;» Ο πρίγκιπας απάντησε: «Κοιμάμαι. Όταν έχεις τρία μικρά παιδιά, ο ύπνος είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου».

Ο Ουίλιαμ πήγε τον Λέβι σε όλο το κάστρο για την εκπομπή του στο Apple TV+, The Reluctant Traveler, αστειευόμενος: «Παρέχουμε αυτή την υπηρεσία για όλους. Κάνουμε εξατομικευμένες περιηγήσεις παντού».

Σε ένα sneak preview βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα πριν από το επεισόδιο στις 3 Οκτωβρίου, ο Levy εθεάθη να κάνει μια περιήγηση με ανοιχτό λεωφορείο γύρω από το Λονδίνο , λέγοντας: «Ποτέ δεν ένιωσα περισσότερο σαν τουρίστας».

Στη συνέχεια, ο 78χρονος Λέβι εμφανίζεται στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του με μια επίσημη επιστολή σε χαρτί του Παλατιού του Κένσινγκτον, την οποία διάβασε και έδειξε στην κάμερα πριν γελάσει.

Η επιστολή, με ημερομηνία Ιανουάριος 2025, αναφέρει: «Αγαπητέ Γιουτζίν, άκουσα ότι τα ταξίδια σου σε έφεραν στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναρωτήθηκα αν θα ήθελες να δεις το Κάστρο του Ουίνδσορ».

«Αν είσαι ελεύθερος στις 10 αύριο, γιατί δεν κατεβαίνεις στο κάστρο για μια ιδιωτική ξενάγηση; Θα χαρώ πολύ να σε δω! Με τις καλύτερες ευχές μου». Στη συνέχεια, φαίνεται η υπογραφή του πρίγκιπα Ουίλιαμ.

«Ήταν στη λίστα σου με τα όνειρα να μεθύσεις με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ;»

Αφού κάνουν μια ξενάγηση στο κάστρο, κάθονται για μια μπύρα στη γωνία μιας παμπ για μια μπύρα. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ λέει στη συνέχεια στον Λέβι: «Θα έλεγα ότι το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που είχα ποτέ».

«Ξέρεις, η ζωή έχει σταλεί για να μας δοκιμάσει κι εμάς. Και το να μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό είναι που μας κάνει αυτό που είμαστε».

Τα νέα για την εμφάνιση του Ουίλιαμ στην εκπομπή αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ένα άλλο τρέιλερ έδειξε τον Πρίγκιπα να αστειεύεται για το ότι μεθάει με τον Λέβι. Ενώ περπατούσε στο Γουίνδσορ Γκρέιτ Παρκ, ο πρίγκιπας ρωτάει αστειευόμενος τον Λέβι: «Ήταν στη λίστα σου με τα όνειρα να μεθύσεις με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ;» Ο σταρ απαντά: «Αυτό είναι στην bucket list».

Η Κέιτ Μίντλετον μίλησε επίσης στο παρελθόν για το ταξίδι της με τον καρκίνο, περιγράφοντας σε ένα βίντεο πώς το επεισόδιο ήταν «απίστευτα δύσκολο για εμάς ως οικογένεια».

Η διάγνωση καρκίνου του Βασιλιά ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους και έχει λάβει θεραπεία για μια άγνωστη μορφή της νόσου ως εξωτερικός ασθενής.