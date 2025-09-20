Ουίλιαμ: Γιατί ο πρίγκιπας είναι θλιμμένος – Οι εικασίες και τα δημοσιεύματα

Ίσως ήταν ο ζοφερός χαρακτήρας της περίστασης που έκανε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να φαίνεται τόσο λυπημένος και δυσαρεστημένος στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ. Ίσως έφταιγε ο θείος του, ο πρίγκιπας Άντριου, που ήταν εκεί με την πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον. Όποια και αν ήταν η αιτία, δεν μπορούσε κανείς να διαψεύσει το γεγονός ότι ο Ουίλιαμ εμφανίστηκε και θυμωμένος και δυστυχισμένος, σχολιάζει η Mailonline.

H εφημερίδα σχολιάζει επίσης ότι ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου φαίνεται να έχει χάσει βάρος. Έδωσε μάλιστα την εντύπωση ότι κουβαλούσε το βάρος του κόσμου στους ώμους του. Επίσης δεν φάνηκε ιδιαίτερα χαρούμενος που βρισκόταν στο κρατικό δείπνο για τον Ντόναλντ Τραμπ, την Τετάρτη. Ενώ η πριγκίπισσα Κέιτ, χαμογελούσε στο πλευρό του και γοήτευε τον Τραμπ, ο Ουίλιαμ φαινόταν σκεπτικός, λιγότερο ανάλαφρος από παλιά.

Φυσικά, το επίσημο δείπνο ήταν ένα αριστούργημα στην ήπια ισχύ. Σε μια δύσκολη στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας, η λαμπρότητα στο Κάστρο του Ουίνδσορ έμοιαζε να είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από την οπερέτα των Γκίλμπερτ και Σάλιβαν με την οποία συχνά μοιάζει, σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα.

Όταν ο κόσμος δεν ξέρει τι να κάνει με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο βασιλιάς και η βασίλισσα με τις στολές τους, τα συντάγματα της φρουράς με τις στολές τους, οι μπάτλερ και οι θαλαμηπόλοι με τις δικές τους στολές, όλοι τους εδραίωσαν έναν δεσμό που είναι πραγματικά βαρυσήμαντος – δηλαδή τη συμμαχία μεταξύ της Βρετανίας και των ΗΠΑ.

Ακόμη και όσοι αμφισβητούν την επιθυμία των Βρετανών για την μοναρχία μπορούσαν να δουν ότι στο δείπνο εκτελούσε μια ζωτική λειτουργία με εξαιρετική αυτοπεποίθηση.

Όμως ο Ουίλιαμ, αν και καλωσόρισε πρώτος τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τη σύζυγό του Μελάνια όταν έφτασαν στο Ουίνδσορ, εμφανίστηκε λιγότερο ενθουσιώδης από ό,τι ήταν σε επίσημες βασιλικές εκδηλώσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Ομολογουμένως, υπήρχαν στιγμές τις τελευταίες ημέρες που έδειχνε να εμψυχώνεται από τον Ντόναλντ Τραμπ και έδειχνε πραγματικά χαρούμενος που τον συνάντησε. Σύμφωνα με το περιοδικό Vanity Fair, ο Ουίλιαμ έχει επίσης έρθει κοντά στον Τραμπ, από την στιγμή που του ανατέθηκε να ξεκινήσει μια “επίθεση γοητείας” προς το πρόσωπό του.

Τον Φεβρουάριο στο Παρίσι, αυτό που αρχικά είχε προταθεί ως μια σύντομη συνάντηση μεταξύ του Ουίλιαμ και του Αμερικανού προέδρου συνεχίστηκε πολύ πιο γρήγορα από το πρόγραμμα και διήρκεσε 40 λεπτά. Ο Τραμπ έχει περιγράψει ποικιλοτρόπως τον πρίγκιπα της Ουαλίας ως “καλό άνθρωπο”, “πραγματικά πολύ όμορφο” και ότι “κάνει φανταστική δουλειά”.

Μια πηγή του Λευκού Οίκου έφτασε στο σημείο να πει ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει μια “πραγματικά ισχυρή, πραγματικά σημαντική” επιρροή στο μέλλον της ειδικής σχέσης. Και όπως το θέτει το Vanity Fair: “Τα τελευταία χρόνια, ο πρίγκιπας της Ουαλίας έχει προφανώς πολύ στενότερη σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο από ό,τι ο αδελφός του”.

Εδώ, ίσως αγγίζουμε τον κύριο λόγο για την προφανή δυσφορία του Ουίλιαμ: Ο Χάρι, αναφέρει η Mailonline. Ο μικρότερος αδελφός του Ουίλιαμ προσπαθεί προφανώς να κάνει την μεγάλη επιστροφή.

Αυτό που τον στενoχωρεί

Λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Τραμπ, ο Χάρι ξεκίνησε την τετραήμερη, ψευδοβασιλική περιοδεία του στη Βρετανία. Ήπιε επίσης τσάι με τον πατέρα του και φάνηκε ότι είχε αρχίσει η αργή διαδικασία συμφιλίωσης. Συμφιλίωση, δηλαδή, μεταξύ του βασιλιά και του δύστροπου άσωτου γιου του – όχι συμφιλίωση μεταξύ του Χάρι και του Ουίλιαμ.

Από τους δύο γιους, ο Χάρι ήταν πάντα το αγόρι που προτιμούσε ο Κάρολος – γεγονός που είναι ένας από τους παράγοντες που έκανε τη ρήξη του Χάρι με τη βασιλική οικογένεια τόσο ιδιαίτερα οδυνηρή για τον βασιλιά.

Ο Γουίλιαμ είναι εξοργισμένος με κάθε ιδέα επιστροφής του Χάρι. Το αίσθημα προδοσίας που νιώθει δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Ο Χάρι εγκατέλειψε αυτόν και την Κέιτ, καθώς και τον βασιλικό Οίκο.

Συνέχισε να περιφρονεί την οικογένεια -συμπεριλαμβανομένης και της Κέιτ- υπονοώντας ότι μη κατονομαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας ήταν ρατσιστές. Στα αποκαλυπτικά απομνημονεύματά του, το γνωστό βιβλίο «Spare», ο Χάρι μίλησε για την ενστικτώδη σχέση μεταξύ των δύο αδελφών, όχι μόνο στην περιβόητη σκηνή όπου ο Ουίλιαμ ρίχνει στο έδαφος τον μικρότερο αδελφό του, σπάζοντας του το κολιέ.

Ορισμένοι έχουν προτείνει ότι το άγχος που Ουίλιαμ προκλήθηκε από την άγρια μεταχείριση του Χάρι προς την οικογένειά του, ότι μπορεί αυτό να συνέβαλε στην εμφάνιση καρκίνου είτε στον βασιλιά είτε στην Κέιτ. Είτε αληθεύει είτε όχι, φανταστείτε αυτή τη σκέψη να παίζει στο μυαλό του Ουίλιαμ.

Ο Χάρι έχει μιλήσει για την επιθυμία του να φέρει τα παιδιά του στην Αγγλία, ίσως, ακόμη και να εγκατασταθούν εδώ και να εκπαιδεύσουν τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ σε αγγλικά σχολεία. Αυτό προφανώς δεν άρεσε καθόλου στον μεγαλύτερο αδελφό – η ιδέα ότι ο Χάρι νομίζει ότι μπορεί να επιστρέψει στη δημόσια συνείδηση σαν να έχουν συγχωρεθεί όλα, προκαλεί αποτροπιασμό στον Ουίλιαμ.

Πόσο ενοχλητικό θα ήταν για τον διάδοχο του θρόνου να βλέπει τους σχολιαστές του Τύπου να υποστηρίζουν ότι το τετραήμερο ταξίδι του Χάρι στη Βρετανία ήταν μια θριαμβευτική επιτυχία, μια υπενθύμιση του πρίγκιπα που έφυγε, και ένα σχόλιο ότι οι προσπάθειές του για συμφιλίωση θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτες.

Τι τον πλήγωσε

Ένα άρθρο της βιογράφου της Νταϊάνα, Τίνας Μπράουν – η οποία έχει το αυτί πολλών που γνωρίζουν – πρέπει να πλήγωσε ιδιαίτερα τον Ουίλιαμ. “Επιτέλους, ο πρίγκιπας Χάρι το κατάλαβε σωστά, πράγμα που είναι κακά νέα για τον πρίγκιπα της Ουαλίας”, έγραψε η Μπράουν στο Substack Fresh Hell.

‘Καθώς οι ζωηρές φωτογραφίες του Χάρι μονομαχούσαν στον Τύπο με τις φωτογραφίες του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ κατά την εκτέλεση των βασιλικών τους καθηκόντων την εβδομάδα που πέρασε, το κοινό θα μπορούσε να διερωτηθεί με ποιον θα προτιμούσατε να κάνετε παρέα; Με τον Δούκα του Σάσεξ που μοιάζει με τον Τίγρη ή με τον νηφάλιο, Ουίλιαμ και την απείρως τέλεια Κέιτ’, έγραψε η Μπράουν και συνέχισε υποστηρίζοντας ότι ο βασιλιάς Κάρολος είναι “συγκλονισμένος” από την αποτυχία του Ουίλιαμ να κάνει το καθήκον του.

Η ίδια επισήμανε ότι τον τελευταίο χρόνο, ο Ουίλιαμ ολοκλήρωσε μόνο 107 ημέρες από τις υποχρεώσεις του. Και τον συγκρίνει με τον άρρωστο πατέρα του οποίος, αν και έπασχε από καρκίνο και λάμβανε εξαντλητική θεραπεία, πέρασε 175 ημέρες εκπληρώνοντας τα δικά του καθήκοντα, την ίδια περίοδο.

Ο αείμνηστος πρίγκιπας Φίλιππος (ο παππούς του) είχε ολοκληρώσει 250 υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ ήταν 95 ετών. Η πριγκίπισσα Άννα, δύσκολα αφήνει να περάσει μια εβδομάδα κατά την οποία δεν εργάζεται, χωρίς να την προσέξουν, για καλούς σκοπούς, όπως η οργάνωση Save the Children.

Τους τελευταίους επτά μήνες, οι Ουαλοί έκαναν πέντε επιβεβαιωμένες οικογενειακές διακοπές, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε με ευχαρίστηση η Μπράουν, πρώην συντάκτρια του Vanity Fair και του New Yorker, για να υποδείξει ότι ο Ουίλιαμ είναι τεμπέλης.