Πρίγκιπας Χάρι: Εκτός πραγματικότητας οι ισχυρισμοί ότι μπορεί να επιστρέψει στα βασιλικά καθήκοντα, διαμηνύουν βασιλικές πηγές

Ο πρίγκιπας Χάρι με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ σε παλαιότερη συνάντηση.
Ο πρίγκιπας Χάρι με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ σε παλαιότερη συνάντηση. Πηγή: EPA

Έντονη ήταν αντίδραση βασιλικών πηγών στους ισχυρισμούς ότι ο πρίγκιπας Χάρι μπορεί να επιστρέψει ως εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας και να βοηθήσει τον βασιλιά Κάρολο και τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Στον πρίγκιπα Χάρι δεν θα επιτραπεί ποτέ να επιστρέψει με το ένα πόδι στα βασιλικά καθήκοντα και το άλλο πόδι εκτός και οι ισχυρισμοί ότι θα μπορούσε να σηκώσει μέρος του εργασιακού φορτίου του αδελφού του είναι «εκτός πραγματικότητας», ανέφεραν γνώστες του θέματος στην Daily Mail.

Είχε προηγηθεί ενημέρωση από πηγές, που φέρονται να βρίσκονται κοντά στον πρίγκιπα Χάρι. Οι πηγές αυτές υποστήριξαν ότι η πρόσφατη συνάντηση του δούκα του Σάσεξ με τον βασιλιά Κάρολο οδήγησε στο να «ξεπαγώσουν» οι σχέσεις τους και να γίνει και πάλι δεκτός στον βασιλικό κύκλο. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης ότι θα μπορούσε να είναι ακόμη και η αρχή ενός νέου μοντέλου εργασίας στο πλαίσιο της βασιλικής οικογένειας για τον πρίγκιπα Χάρι.

βασιλιάς Κάρολος πρίγκιπας Χάρι
Πηγή: EPA

Αναφερόμενη στην ενημέρωση αυτή βασιλική πηγή δήλωσε στην Daily Mail ότι «όποιος κι αν κρύβεται πίσω από αυτές (σ.σ. τις πληροφορίες), φαίνεται ότι έχει μπερδέψει ένα σύντομο τσάι και ένα κομμάτι κέικ με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών».

Μάλιστα υπάρχουν φόβοι ότι η ομάδα του πρίγκιπα Χάρι μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το μικρό βήμα που έγινε στην σχέση του με τον βασιλιά Κάρολο προκειμένου να προσπαθήσει να μπει σφήνα ανάμεσα στον πατέρα και τον αδελφό του.

«Αυτές οι γλυκανάλατες ενημερώσεις από υποτιθέμενες πηγές των Σάσεξ είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο βασιλιάς και η βασιλική οικογένεια είναι τόσο διστακτικοί στο να ξεκινήσουν σε οποιοδήποτε δρόμο προσέγγισης. Αν η πρόθεση είναι να ενθαρρύνουν την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης και των σχέσεων, εξυπηρετούν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα», τόνισε βασιλική πηγή.

Επιπλέον υψηλόβαθμη βασιλική πηγή διέψευσε στην εφημερίδα ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο εργασίας για τον δευτερότοκο γιο του βασιλιά. «Ο βασιλιάς είναι ένας άνθρωπος που συγχωρεί, αλλά ήταν απολύτως σαφής στηρίζοντας την απόφαση της αείμνηστης μητέρας του ότι δεν μπορεί να υπάρχουν εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας με το ένα πόδι μέσα και το ένα πόδι έξω (σ.σ. στα βασιλικά καθήκοντα)», είπε η πηγή.

