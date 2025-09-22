Ζουγανέλη – Συρίγος: Η βόλτα με βέσπα χωρίς κράνος και η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στην ασφαλή οδήγηση με αφορμή ένα δημοσίευμα με φωτογραφίες της Ελεωνόρας Ζουγανέλη να οδηγεί τη βέσπα της χωρίς να φορά κράνος, όπως και ο σύντροφός της, Νίκος Συρίγος που ήταν συνεπιβάτης.

“Καταρχήν εύχομαι στην κα Ζουγανέλη και στον Νίκο Συρίγο να είναι πάντα αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Επειδή όμως είναι δημόσια πρόσωπα και οι συνήθειες τους μπορούν να επηρεάσουν και άλλους ανθρώπους, να τηρούν το νόμο και να φορούν στις μετακινήσεις τους πάντα κράνος. Το Υπουργείο Υγείας έχει κάνει καμπάνια για αυτό, έχει προκαλέσει συζήτηση στη Βουλή και έχει εισηγηθεί αυστηρούς νόμους. Όχι για να τιμωρήσουμε κάποιον αλλά διότι οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να σώζουμε ζωές» έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

«Κάθε μέρα, νέοι κυρίως άνθρωποι, είτε σκοτώνονται είτε τραυματίζονται πολύ σοβαρά, επειδή απλά δεν φορούσαν κράνος. Τα περισσότερα κρεβάτια ΜΕΘ από τροχαία καταλαμβάνονται από ανθρώπους που δεν θα κατέληγαν εκεί εάν δεν έδειχναν τόσο ανεύθυνη συμπεριφορά. Θα παρακαλούσα λοιπόν αυτούς τους δύο νέους και διάσημους ανθρώπους, να μας βοηθήσουν φορώντας πάντα το κράνος τους, να παρακινήσουμε και άλλους να το φορούν. Είμαι βέβαιος ότι συμφωνούν μαζί μου έστω σε αυτό» προσθέτει ο υπουργός.

Ουγγαρέζος: «Γιατί δεν σχολίασε κάποιον “δεξιό” που δεν φοράει κράνος;»

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη που ασκεί κριτική στην Ελεωνόρα Ζουγανέλη και τον Νίκο Συρίγο. «Είναι θέμα προσέγγισης. Τώρα να πας σε αυτούς που δεν φορούν κράνος και ως υπουργός να γράψει ολόκληρο post για αυτούς; Για αυτό γίνεται η καμπάνια, γιατί δεν φορούν κράνος οι περισσότεροι» είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Είναι μια αρνητική εικόνα από δύο ανθρώπους που δεν φοράνε κράνος και κάποιος πιο πονηρός μπορεί να σκεφτόταν ότι θέλει να “την πει” στους συγκεκριμένους, επειδή είναι γνωστοί. Πολλές φορές ο Νίκος έχει διαφωνήσει πολιτικά με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Γιατί δεν βρήκε κάποιον “δεξιό” που δεν φοράει κράνος;» πρόσθεσε. Η Φαίη Σκορδά σχολίασε πως οι συνάδελφοί της στο πάνελ πιθανότητα δεν θα έλεγαν τα ίδια αν στη φωτογραφία χωρίς κράνος ήταν ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Εγώ είπα από την αρχή ότι λαϊκίζω. Αν ήταν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και έδειχναν τον Άδωνι χωρίς κράνος, θα σκεφτόμουν “μήπως είναι πολιτικό;”. Εμένα μου αρέσει η προσέγγιση να είναι θετική. Να αναδείξεις την Σκορδά που φοράει κράνος και όχι τον Ουγγαρέζο που δεν φοράει.» σημείωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

 

 

 

 

 

 

 

 

