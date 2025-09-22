Φωτιά στον Ασπρόπυργο

Φωτιά στον Ασπρόπυργο

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (22/09) το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, και ειδική ομάδα χημικών της 1ης ΕΜΑΚ.

 

