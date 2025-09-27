Η Έλλη Τρίγγου στο enikos.gr: «Με τον Ορφέα Αυγουστίδη ήταν από την πρώτη στιγμή σαν να είμαστε από πάντα κοντά»

Είδαμε το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς του Star “Τα Φαντάσματα” και μιλήσαμε με την πρωταγωνίστρια Έλλη Τρίγγου.

Νάντια Ρηγάτου

Η νέα σειρά «Τα Φαντάσματα» κάνει πρεμιέρα αύριο, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:00 στο Star.

Λίγο πριν από την πρεμιέρα, είδαμε το πρώτο επεισόδιο και τολμάμε να πούμε πως το Star φέρνει στους τηλεοπτικούς δέκτες μας την πιο μοντέρνα, καλοδουλεμένη και ευφάνταστη κωμωδία των τελευταίων χρόνων.

Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες.

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας Λευτέρης Παπαπέτρου (ο άνθρωπος που υπέγραψε τις χρυσές τηλεοπτικές επιτυχίες Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι) και την ιδιαίτερα απαιτητική αλλά απίθανη σκηνοθεσία υπογράφει η Αμαλία Γιαννίκου.

Η Έλλη Τρίγγου θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά σε κωμωδία τηλεοπτικά και μάλιστα σύγχρονης εποχής.

Μιλώντας μαζί της μας αποκάλυψε για το νέο της τηλεοπτικό βήμα:

«Ήθελα να κάνω κάτι σύγχρονο και ήθελα να κάνω και κωμωδία. Χαίρομαι πάρα πολύ που έγιναν όλα. Στα γυρίσματα γελάσαμε πολύ και αγαπηθήκαμε πολύ. Πριν ξεκινήσουμε τα γυρίσματα είδα λίγο από το ξένο. Όχι όμως γιατί έπρεπε, απλά γιατί το ήθελα. Κάποια στιγμή όμως το άφησα γιατί κατάλαβα πως εμείς πάμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο προσωπικό, πιο ελληνικό, κάτι πολύ δικό μας και ήθελα να αφοσιωθώ σε αυτό όσο περισσότερο γίνεται».

Η χημεία της με τον Ορφέα Αυγουστίδη– οι δυο τους υποδύονται το βασικό ζευγάρι της ιστορίας, εξαιρετική στα μάτια του θεατή και όπως η ίδια μας δήλωσε: «Με τον Ορφέα Αυγουστίδη δεν είχαμε ξανασυνεργαστεί. Βρεθήκαμε και από την πρώτη στιγμή ήταν σαν να είμαστε από πάντα κοντά».

Η ηρωίδα που υποδύεται έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τα φαντάσματα. Όσο για το αν πιστεύει η ίδια στα φαντάσματα, απάντησε: «Έχω διασκεδάσει πάρα πολύ στη σειρά αυτή. Η ηρωίδα που υποδύομαι βλέπει τα φαντάσματα μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι. Μικρή πίστευα στα φαντάσματα, νομίζω ακόμα πιστεύω».

Τι ξεχωρίσαμε στο πρώτο επεισόδιο

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, η μουσική και τα πλάνα κερδίζουν τον τηλεθεατή και τον προδιαθέτουν για ένα χιουμοριστικό μυστήριο. Τα 9 συνολικά φαντάσματα (Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης ) είναι το ένα πιο απολαυστικό από τα άλλο, με την Ναταλία Τσαλίκη να χαρίζει απίστευτες στιγμές γέλιου και τον Στέλιο Ιακωβίδη να κλέβει την παράσταση παίζοντας το φάντασμα που είναι χωριστά το κεφάλι του από το σώμα.

Η Αμαλία Γιαννίκου έχει αποδώσει όλη τη μεταφυσική ατμόσφαιρα με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο, η ροή του επεισοδίου είναι γρήγορη, η εξέλιξη συναρπαστική και επιτέλους οι δυο πρωταγωνιστές Ορφέας Αυγουστίδης και Έλλη Τρίγγου κάνουν το τηλεοπτικό κοινό που τόσο τους αγαπά, να γελάει και όχι να κλαίει αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο δεν έχει όρια.

Η σειρά έχει ήδη γυριστεί, 10 συνολικά επεισόδια είναι ο πρώτος κύκλος και θα μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση. Το Star πιστεύει πολύ σε αυτή την παραγωγή και έχει ήδη δώσει το πράσινο φως για τη συνέχειά του.