Φάμελλος: Χρυσός ξανά ο Στέφανος Ντούσκος στη Σαγκάη

Τα συγχαρητήριά του στον Στέφανο Ντούσκο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας, που διεξάγεται στην Σανγκάη, εκφράζει, με ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Χρυσός ξανά ο Στέφανος Ντούσκος στη Σαγκάη! Ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας, απέδειξε για ακόμη μια φορά πως ανήκει στην κορυφή του παγκόσμιου αθλητισμού. Η επιτυχία του μας γεμίζει χαρά και περηφάνια και δείχνει σε όλους ότι τα όνειρα κατακτώνται με αφοσίωση και επιμονή» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνει ότι «η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει έμπρακτα όλους τους αθλητές μας, ώστε να έχουν τις υποδομές και τις συνθήκες που αξίζουν, για να συνεχίσουν να προσφέρουν διακρίσεις και συγκινήσεις» και καταλήγει «Συγχαρητήρια Στέφανε!».