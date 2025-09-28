Η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο δόθηκε στην κυκλοφορία στην Κίνα – Βίντεο από drone

Η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο άνοιξε για κυκλοφορία στην Κίνα την Κυριακή (28/9), μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ολοκληρώνοντας ένα μηχανικό κατόρθωμα που διήρκεσε τρία χρόνια και καταρρίπτοντας το ρεκόρ μιας άλλης γέφυρας στην ίδια επαρχία.

Η γέφυρα του μεγάλου φαραγγιού Huajiang υψώνεται 625 μέτρα πάνω από ένα ποτάμι και ένα απέραντο φαράγγι στην νότια επαρχία Guizhou της χώρας, όπου βρίσκεται επίσης η γέφυρα Beipanjiang, ύψους 565 μέτρων, η οποία είναι πλέον η δεύτερη υψηλότερη στον κόσμο.

Πλάνα από drone που μεταδόθηκαν ζωντανά από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή έδειξαν οχήματα να διασχίζουν την τεράστια κατασκευή, με τους μπλε πύργους στήριξής της εν μέρει καλυμμένους από σύννεφα.

Εκατοντάδες πολίτες, συμπεριλαμβανομένων μηχανικών του έργου και τοπικών αξιωματούχων, συγκεντρώθηκαν στη γέφυρα για μια τελετή προς τιμήν της περίστασης, αρκετοί εκφράζοντας την υπερηφάνεια και τον ενθουσιασμό τους σε ζωντανές συνεντεύξεις στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Τα εγκαίνια της Γέφυρας του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ μειώνουν τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ των δύο πλευρών από δύο ώρες σε δύο λεπτά», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη ο Ζανγκ Γιν, επικεφαλής του επαρχιακού τμήματος μεταφορών.

Το άνοιγμά του επιφέρει «τεράστιες βελτιώσεις στις συνθήκες των περιφερειακών μεταφορών και (εισάγει) νέα ώθηση στην περιφερειακή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη», είπε.

Η Κίνα έχει επενδύσει σημαντικά σε μεγάλα έργα υποδομών τις τελευταίες δεκαετίες, μια περίοδο ταχείας οικονομικής ανάπτυξης και αστικοποίησης στη χώρα.

Η λοφώδης επαρχία Γκουιτζόου ειδικότερα διασχίζεται από χιλιάδες γέφυρες, στις οποίες πλέον περιλαμβάνονται οι δύο υψηλότερες στον κόσμο.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε την Τετάρτη ότι σχεδόν οι μισές από τις 100 ψηλότερες γέφυρες του κόσμου βρίσκονται στην επαρχία.

Η ολοκλήρωση της γέφυρας Huajiang Grand Canyon χρειάστηκε περισσότερα από τρία χρόνια, ανέφερε το Xinhua. Το κύριο άνοιγμα των 1.420 μέτρων την καθιστά «τη μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο που κατασκευάστηκε σε ορεινή περιοχή», πρόσθεσε.

Εκτός από την υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο, η ψηλότερη – μετρούμενη με βάση το ύψος της ίδιας της κατασκευής και όχι την απόσταση από το έδαφος – παραμένει η οδογέφυρα Millau της Γαλλίας με ύψος 343 μέτρα.