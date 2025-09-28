Η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο δόθηκε στην κυκλοφορία στην Κίνα – Βίντεο από drone

Enikos Newsroom

διεθνή

γέφυρα Κίνα

Η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο άνοιξε για κυκλοφορία στην Κίνα την Κυριακή (28/9), μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ολοκληρώνοντας ένα μηχανικό κατόρθωμα που διήρκεσε τρία χρόνια και καταρρίπτοντας το ρεκόρ μιας άλλης γέφυρας στην ίδια επαρχία.

Η γέφυρα του μεγάλου φαραγγιού Huajiang υψώνεται 625 μέτρα πάνω από ένα ποτάμι και ένα απέραντο φαράγγι στην νότια επαρχία Guizhou της χώρας, όπου βρίσκεται επίσης η γέφυρα Beipanjiang, ύψους 565 μέτρων, η οποία είναι πλέον η δεύτερη υψηλότερη στον κόσμο.

Πλάνα από drone που μεταδόθηκαν ζωντανά από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή έδειξαν οχήματα να διασχίζουν την τεράστια κατασκευή, με τους μπλε πύργους στήριξής της εν μέρει καλυμμένους από σύννεφα.

Εκατοντάδες πολίτες, συμπεριλαμβανομένων μηχανικών του έργου και τοπικών αξιωματούχων, συγκεντρώθηκαν στη γέφυρα για μια τελετή προς τιμήν της περίστασης, αρκετοί εκφράζοντας την υπερηφάνεια και τον ενθουσιασμό τους σε ζωντανές συνεντεύξεις στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

γέφυρα Κίνα

«Τα εγκαίνια της Γέφυρας του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ μειώνουν τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ των δύο πλευρών από δύο ώρες σε δύο λεπτά», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη ο Ζανγκ Γιν, επικεφαλής του επαρχιακού τμήματος μεταφορών.

Το άνοιγμά του επιφέρει «τεράστιες βελτιώσεις στις συνθήκες των περιφερειακών μεταφορών και (εισάγει) νέα ώθηση στην περιφερειακή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη», είπε.

Η Κίνα έχει επενδύσει σημαντικά σε μεγάλα έργα υποδομών τις τελευταίες δεκαετίες, μια περίοδο ταχείας οικονομικής ανάπτυξης και αστικοποίησης στη χώρα.

Η λοφώδης επαρχία Γκουιτζόου ειδικότερα διασχίζεται από χιλιάδες γέφυρες, στις οποίες πλέον περιλαμβάνονται οι δύο υψηλότερες στον κόσμο.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε την Τετάρτη ότι σχεδόν οι μισές από τις 100 ψηλότερες γέφυρες του κόσμου βρίσκονται στην επαρχία.

Η ολοκλήρωση της γέφυρας Huajiang Grand Canyon χρειάστηκε περισσότερα από τρία χρόνια, ανέφερε το Xinhua. Το κύριο άνοιγμα των 1.420 μέτρων την καθιστά «τη μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο που κατασκευάστηκε σε ορεινή περιοχή», πρόσθεσε.

Εκτός από την υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο, η ψηλότερη – μετρούμενη με βάση το ύψος της ίδιας της κατασκευής και όχι την απόσταση από το έδαφος – παραμένει η οδογέφυρα Millau της Γαλλίας με ύψος 343 μέτρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιος είναι ο κανόνας 2-7-30 που ενισχύει τη μνήμη και βοηθά να μην ξεχνάμε

Σάκχαρο: Με ποια σειρά να τρώμε για να μην αυξηθεί απότομα η γλυκόζη

Καταπατημένα του Δημοσίου: Οι χαμηλές… πτήσεις στις αιτήσεις έφεραν παράταση – Η νέα προθεσμία και οι λεπτομέρειες για τη δ...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι αναφέρει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του για την επιστροφή ενοικίου, το νέο Gov.gr Wallet και τα μέτρ...

Η Meta AI εισάγει τη ροή «Vibes» με σύντομα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης από δημιουργούς

Τεστ προσωπικότητας: Η εικόνα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει ποιος είναι ο τύπος προσκόλλησης στις σχέσεις σας
περισσότερα
13:46 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Συγκλονιστικές εικόνες από τη μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στην Ουκρανία – «Κράτησε 12 ώρες»

Η Ρωσία εκτόξευσε εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στο Κίεβο και σε άλλα μέρ...
13:22 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Στην τελική ευθεία συμφωνία για αγορά όπλων αξίας 90 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ – Τι δήλωσε ο Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε το Σάββατο ότι το Κίεβο εργάζεται πάνω σ...
13:04 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην Τουρκία – Αισθητός στην Κωνσταντινούπολη

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρ...
10:39 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: «Η Ρωσία εκτόξευσε 500 drones, 40 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση στη χώρα» λέει ο Ζελένσκι – 4 νεκροί και 10 τραυματίες

Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 500 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones)και πάνω από 40 πυραύλους...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης