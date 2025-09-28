Μέγκαν Μαρκλ: Η νέα φωτογραφία που δημοσίευσε από την έπαυλη της στο Μοντεσίτο

Η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μια φωτογραφία από το εσωτερικό της έπαυλης των 14 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μοντεσίτο όπου διαμένει με τον πρίγκιπα Χάρι και τα δύο παιδιά τους.

Η 44χρονη δούκισσα του Σάσεξ ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram μία εικόνα του σαλονιού της. Στην φωτογραφία φαίνεται μία όμορφη σύνθεση λουλουδιών και ο σκύλος της Μέγκαν Μαρκλ, Μία που κοιμάται σε μία πολυθρόνα.

Τα εντυπωσιακά λουλούδια ήταν τοποθετημένα σε ένα λευκό πέτρινο βάζο, στολισμένο με το λογότυπο του lifestyle brand της Μέγκαν Μαρκλ, «As Ever».

Μέχρι στιγμής η εταιρεία της δούκισσας του Σάσσεξ παράγει μαρμελάδες, κρασιά, τσάι και άλλα είδη διατροφής. Ωστόσο η Μέγκαν Μαρκλ είχε αφήσει να εννοηθεί στο παρελθόν ότι θα μπορούσε να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και σε είδη σπιτιού και μόδας.