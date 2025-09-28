ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: «Η απόσταση του Πρωθυπουργού από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Σε κάθε κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερο θράσος από το προηγούμενο, η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και συμπληρώνει: «Η αφωνία, τόσο για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν, όσο και για την ακύρωση της συνάντησης με τον Τούρκο Πρόεδρο, αναδεικνύει την επικίνδυνη έλλειψη στρατηγικής στις ελληνοτουρκικές και ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Έλλειψη στρατηγικής και μαζί επικίνδυνη για τη χώρα αμηχανία. Γίνεται σαφές, και από την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα και από τις εξελίξεις τους τελευταίους μήνες, ότι η Ελλάδα, με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, υποχωρεί διεθνώς ως διπλωματικό και πολιτικό μέγεθος. Τα ζητήματα της διπλωματίας και της Εξωτερικής Πολιτικής δεν λύνονται μονοσήμαντα με εξοπλισμούς. Αυτή η λογική είναι καταστροφική και για τη διπλωματία και για την οικονομία της χώρας. Η απάντηση στις αποτυχίες της κυβέρνησης στην Εξωτερική Πολιτική δεν μπορεί να είναι η κούρσα των εξοπλισμών»

«Στο Παλαιστινιακό, για μια ακόμη φορά, η στάση της χώρας ήταν ντροπιαστική. Η χώρα προσδέθηκε στο άρμα του Νετανιάχου, κοινώς στη λάθος πλευρά της Ιστορίας. Η εικόνα του απομονωμένου ισραηλινού πρωθυπουργού να μιλά στον ΟΗΕ σε άδεια αίθουσα, δεν επηρέασε και δεν μετατόπισε τον κ. Μητσοτάκη. Αν ο κ. Μητσοτάκης είναι ειλικρινής ως προς το ότι «στηρίζουμε τη λύση των δύο κρατών», όπως αναφέρει στο μήνυμά του, τότε δεν έχει παρά να αναγνωρίσει το Ανεξάρτητο Κράτος της Παλαιστίνης σήμερα, όπως έχει κάνει η πλειοψηφία των χωρών παγκοσμίως. Ακόμα και σήμερα δεν λέει τη λέξη «γενοκτονία» για όσα συμβαίνουν στη Γάζα» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η ντροπιαστική στάση της κυβέρνησης στο Παλαιστινιακό αποτυπώνεται πλήρως στις απαράδεκτες δηλώσεις Γεωργιάδη, ο οποίος αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και δηλώνει ευθαρσώς ότι «δεν με νοιάζει τι λέει ο ΟΗΕ» σχετικά με το καθεστώς των Ιεροσολύμων. Θυμίζουμε στον κ. Γεωργιάδη ότι για σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως το Κυπριακό, η υφαλοκρηπίδα και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, η βασική μας εθνική στρατηγική είναι η επίλυσή τους βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου. Επιπλέον, η θέση «δεν με νοιάζει τι λέει ο ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο», αποτελεί βασικό ισχυρισμό των γειτόνων μας» προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Για την ακρίβεια, ούτε λέξη δεν βρήκε να γράψει ο κ. Μητσοτάκης. Τι να πει, άλλωστε; Όταν έχεις επιλέξει να στηρίξεις τα καρτέλ στην Οικονομία και να βγάζεις υπερπλεονάσματα με μεγάλους έμμεσους φόρους, δεν έχεις και πολλά να πεις, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει. Καλύτερα να σιωπάς. Για την στεγαστική κρίση, καμία αυτοκριτική. Μόνο πανηγυρισμοί για ένα αμφιλεγόμενο μέτρο, που μάλλον ωθεί τα ενοίκια σε αύξηση παρά θέτει κανόνες και ρυθμίζει την αγορά. Για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ομοίως, ούτε λέξη. Ο κ. Μητσοτάκης κρατάει ακόμα στη θέση του στενού του συνεργάτη τον κ. Μυλωνάκη, πάρα τις αποκαλύψεις. Και βέβαια καμία αναφορά για το πότε θα πληρωθούν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Για το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται ως Πόντιος Πιλάτος: Δεν με αφορά, δεν έχω γνώμη!» συμπληρώνει

«Τι έχει να φοβηθεί η κυβέρνηση από την αλήθεια; Τι έχει να φοβηθεί ο κ. Μητσοτάκης;» καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσα χρήματα μπορούν να φέρουν την ευτυχία; Έρευνες μπορεί να δίνουν την απάντηση

Ποιος είναι ο κανόνας 2-7-30 που ενισχύει τη μνήμη και βοηθά να μην ξεχνάμε

Επίδομα 250 ευρώ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε – Τα κριτήρια για τους δικαιούχους

ΑΑΔΕ: Φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για την είσοδο στην ηλεκτρονική τιμολόγηση

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε τις αξίες των αντικειμένων σε 26 δευτερόλεπτα;

Windows: 7 εργαλεία για να κάνεις την επιφάνεια εργασίας σου εντυπωσιακή
περισσότερα
12:01 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο – «Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ, συνεχάρη τον Στέφανο Ντούσκο για το ...
11:14 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Στους οκτώ βουλευτές πέφτει η δύναμη της «Νίκης» μετά τη διαγραφή Βρεττού

Με οκτώ βουλευτές μένει το κόμμα “Νίκη” στη Βουλή, μετά τη διαγραφή του βουλευτή Β...
10:09 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για Τουρκία: Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος και όχι η γλώσσα των όπλων

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπηση του αναφέρθηκε στ...
09:13 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Αύριο στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών

Αύριο δίδονται στη δημοσιότητα, από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις π...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης