Καιρός – Τσατραφύλλιας: «Χωρίς προβλήματα η πρώτη διαταραχή του Φθινοπώρου – Έπεσαν σχεδόν 50 τόνοι νερού το τελευταίο 12ωρο»

«Χωρίς προβλήματα» εξελίσσεται η πρώτη κακοκαιρία του Φθινοπώρου όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media o μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Ο λόγος που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα προβλήματα είναι ότι το σύστημα κινείται αργά και δίνει τα περισσότερα φαινόμενα μέσα στη θάλασσα ανοικτά του Ιονίου» εξηγεί ο μετεωρολόγος, επισημαίνοντας ότι το τελευταίο 12ωρο έπεσαν σχεδόν 50 τόνοι νερού στο κεντρικό Ιόνιο και τη δυτική Πέλοπόννησο.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει επίσης ότι πρέπει να είναι οι πολίτες προσεκτικοί καθώς «κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλώνονται μέχρι το βράδυ της Κυριακής».

Σχεδόν 50 τόνους ποτιστικής βροχής…Στα ανοικτά του Ιονίου η διαταραχή!

Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η πρώτη οργανωμένη διαταραχή του Φθινοπώρου.

Ο λόγος που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα προβλήματα είναι ότι το σύστημα κινείται αργά και δίνει τα περισσότερα φαινόμενα μέσα στη θάλασσα ανοικτά του Ιονίου.

Σχεδόν 50 τόνοι νερού ανά στρέμμα έπεσαν το τελευταίο δωδεκάωρο στο κεντρικό Ιόνιο και στη δυτική Πέλοπόννησο.

Κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλώνονται μέχρι απόψε το βράδυ γι’ αυτό δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή.