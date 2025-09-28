Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Συνεχίζονται μέχρι το βράδυ οι καταιγίδες σε 10 περιοχές

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σήμερα Κυριακή 28-9-2025 σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Πιο συγκεκριμμένα:
- Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και αργά το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),
- στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας και κατά διαστήματα στις περιοχές Λευκάδας, Μεσσηνίας, Άρτας και Πρέβεζας.
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Κυριακή 28/09, κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).
Μαρουσάκης: Επιμένει ο άστατος καιρός
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μετεωρολόγος του OPEN, έκανε λόγο για επικίνδυνη κακοκαιρία προς τα δυτικά με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, που ενδέχεται να κινηθεί ανατολικότερα και νοτιότερα από τη Δευτέρα, αλλά με μειωμένη ένταση.
Τσατραφύλλιας: Καταιγίδες με διαδικασία ΟΝ-OFF
Θα επανέλθω για επικαιροποίηση» αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του ALPHA, Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Κολυδάς: Οι χάρτες για την κακοκαιρία
Η εξέλιξη του καιρού το επόμενο τριήμερο. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο
Περισσότερα σε λίγο ζωντανά στο @Starchannelnew1 pic.twitter.com/zCJYEwrM9e
— Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 27, 2025