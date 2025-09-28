Καιρός: «Ισχυρές καταιγίδες για 20 ώρες» – Οι 10 περιοχές στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων

Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, κινούμενο ανατολικά έχει προκαλέσει σταδιακή μεταβολή του καιρού με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα, ενώ οι σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο βαθμιαία θα εξασθενήσουν.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη και Λευκάδα), Δυτική Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο, ενώ βαθμιαία από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 28/09 θα εξασθενήσουν και θα κινηθούν ανατολικά επηρεάζοντας τοπικά τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.
Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα, από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09 έως τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής 28/09/2025, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, ενώ επισημαίνονται οι περιοχές που αναμένονται τα έντονα φαινόμενα.
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Κυριακή 28/09, κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).
Μαρουσάκης: Επιμένει ο άστατος καιρός
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μετεωρολόγος του OPEN, έκανε λόγο για επικίνδυνη κακοκαιρία προς τα δυτικά με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, που ενδέχεται να κινηθεί ανατολικότερα και νοτιότερα από τη Δευτέρα, αλλά με μειωμένη ένταση.
Τσατραφύλλιας: Καταιγίδες με διαδικασία ΟΝ-OFF
Θα επανέλθω για επικαιροποίηση» αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του ALPHA, Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Κολυδάς: Οι χάρτες για την κακοκαιρία
Η εξέλιξη του καιρού το επόμενο τριήμερο. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο
ΕΜΥ: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 26-9-2025 αναβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.
Πιο συγκεκριμμένα:
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),
- στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),
- την Αιτωλοακαρνανία,
- τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και
- τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).
Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδιποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.