Καιρός: «Ισχυρές καταιγίδες για 20 ώρες» – Οι 10 περιοχές στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων

Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, κινούμενο ανατολικά έχει προκαλέσει σταδιακή μεταβολή του καιρού με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα, ενώ οι σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη και Λευκάδα), Δυτική Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο, ενώ βαθμιαία από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 28/09 θα εξασθενήσουν και θα κινηθούν ανατολικά επηρεάζοντας τοπικά τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα, από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09 έως τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής 28/09/2025, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, ενώ επισημαίνονται οι περιοχές που αναμένονται τα έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Κυριακή 28/09, κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Μαρουσάκης: Επιμένει ο άστατος καιρός

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μετεωρολόγος του OPEN, έκανε λόγο για επικίνδυνη κακοκαιρία προς τα δυτικά με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, που ενδέχεται να κινηθεί ανατολικότερα και νοτιότερα από τη Δευτέρα, αλλά με μειωμένη ένταση.

Τσατραφύλλιας: Καταιγίδες με διαδικασία ΟΝ-OFF

“Ισχυρές καταιγίδες για 20 ώρες…” Καλό μεσημέρι! Επιμένουν τα προγνωστικά στοιχεία για ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής στη νοτιοδυτική Ελλάδα. Ξεκινούν τα ξημερώματα της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα με διαδικασία ΟΝ-OFF. Το σύστημα παρουσιάζει εμμονή στις περιοχές αυτές γι] αυτό έχουμε σήμα ακόμα και για 100 τόνους νερό ανά στρέμμα.

Θα επανέλθω για επικαιροποίηση» αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του ALPHA, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Κολυδάς: Οι χάρτες για την κακοκαιρία

Ο Θοδωρής Κολυδάς δημοσίευσε χάρτες που φαίνονται οι περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο.