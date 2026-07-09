Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 17χρονος που τραυματίστηκε έπειτα από βουτιά στην Σκάλα Περαίας

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Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο ανήλικος που τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Τετάρτης, 8 Ιουλίου, στον προβλήτα της Σκάλας Περαίας, στη Θεσσαλονίκη, όταν επιχείρησε να κάνει βουτιά σε σημείο με πολύ μικρό βάθος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός έκανε βουτιά με το κεφάλι από τη σκάλα της προβλήτας. Ο ίδιος χτύπησε με σφοδρότητα στον βυθό, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα και έχασε αμέσως τις αισθήσεις του.

Λουόμενοι ανέσυραν τον ανήλικο από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του. Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και του χορήγησαν οξυγόνο. Στη συνέχεια, ο νεαρός διακομίστηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Οι διασώστες παρέδωσαν τον ανήλικο στους γιατρούς, οι οποίοι διαπίστωσαν σοβαρό κάταγμα στον αυχένα. Ο νεαρός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι γιατροί τον εξετάζουν και για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει τραυματιστεί και στο κεφάλι.

Ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε σημείο όπου υπάρχει προειδοποιητική σήμανση που απαγορεύει τις βουτιές, καθώς τα νερά είναι ρηχά. Ωστόσο, κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι πολλοί λουόμενοι εξακολουθούν να αγνοούν τις προειδοποιήσεις και να βουτούν από την προβλήτα.

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Έρευνα από το Λιμεναρχείο

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος βρισκόταν μαζί με δύο φίλους του, οι οποίοι αποχώρησαν από το σημείο μετά το συμβάν και αναζητούνται, προκειμένου να δώσουν κατάθεση.

Παράλληλα, το Λιμεναρχείο εξέδωσε ανακοίνωση, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί συγγενικό πρόσωπο για να αναζητήσει τον νεαρό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πρόκειται για αγόρι ηλικίας περίπου 16-17 ετών, με ανοιχτόχρωμα μαλλιά και ύψος περίπου 1,75 έως 1,80 μέτρα. Ο ανήλικος φορούσε μαύρο μαγιό με λουλουδάτο σχέδιο.

Οι λιμενικές αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει στοιχεία για την ταυτότητα του ανηλίκου ή για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα να επικοινωνήσει με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης και το Ανακριτικό Γραφείο, ώστε να συμβάλει στην εξέλιξη της έρευνας.