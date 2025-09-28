Ένα χυτήριο χαλκού ηλικίας 3.000 ετών μπορεί να αποκαλύψει το μυστικό για τη «γέννηση» του σιδήρου

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Ένα χυτήριο χαλκού ηλικίας 3.000 ετών μπορεί να αποκαλύψει το μυστικό για τη «γέννηση» του σιδήρου
Οι μεταλλουργοί χαλκού στην περιοχή χρησιμοποιούσαν μεταλλεύματα χαλκού που δεν περιείχαν σίδηρο. Η προσθήκη του αιματίτη (οξείδιο του σιδήρου) στον κλίβανο βοηθούσε το μέταλλο του χαλκού να διαχωριστεί ευκολότερα από τις προσμίξεις (ακαθαρσίες) που υπήρχαν στο μετάλλευμα. Φωτογραφία: Δρ. Nathaniel Erb-Satullo

Έρευνα του πανεπιστημίου του Cranfield, ρίχνει φως στη μετάβαση από την εποχή του Χαλκού στην Εποχή του Σιδήρου, δείχνοντας πώς οι πειραματισμοί με πετρώματα πλούσια σε σίδηρο από χυτήρια χαλκού, μπορεί να οδήγησαν στην εφεύρεση του σιδήρου.

Ανακαλύφθηκε σπάνιος πέλεκυς της Εποχής του Χαλκού σε σχήμα κώνου – Ενδέχεται να ήταν κατασκευασμένος από μετεωρίτη

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Archaeological Science, και εστίασε στην εκ νέου ανάλυση των μεταλλουργικών υπολειμμάτων σε μία περιοχή της νότιας Γεωργίας: Πρόκειται για το Kvemo Bolnisi, ένα χυτήριο χαλκού 3.000 ετών.

Το 1950, στη διάρκεια των αρχικών αναλύσεων, ανακαλύφθηκαν στοίβες από αιματίτη – ένα ορυκτό οξείδιο του σιδήρου και κύρια πηγή σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο, καθώς και σκωρία – υποπροϊόν ή παραπροϊόν της παραγωγής μετάλλων. Οι πρώτοι μελετητές, βλέποντας αυτά τα οξείδια του σιδήρου, υπέθεσαν ότι επρόκειτο για πρώιμο χυτήριο σιδήρου.

Ναυάγιο της Εποχής του Χαλκού αποκαλύπτει τα μυστικά του εμπορίου – Τα εντυπωσιακά ευρήματα και η σχέση τους με την Κρήτη και τον Μινωικό Πολιτισμό

Μια νέα μελέτη ωστόσο, υποστηρίζει ότι, οι υποθέσεις αυτές, ήταν λανθασμένες. Αντί για σίδηρο, οι τεχνίτες στο Kvemo Bolnisi έλιωναν χαλκό χρησιμοποιώντας οξείδιο του σιδήρου  ως παράγοντα ροής – μια ουσία που προστίθεται στον κλίβανο για να αυξηθεί η απόδοση χαλκού που παράγεται.

Ο αιματίτης χρησιμοποιούταν ως παράγοντας ροής. Φωτογραφία: Δρ. Nathaniel Erb-Satullo
Ο αιματίτης χρησιμοποιούταν ως παράγοντας ροής. Φωτογραφία: Δρ. Nathaniel Erb-Satullo

Αυτές οι ανακαλύψεις προσδίδουν βαρύτητα σε μια διαχρονική θεωρία, σύμφωνα με την οποία ο σίδηρος εφευρέθηκε από τους μεταλλουργούς του χαλκού. Τα στοιχεία μαρτυρούν ότι, οι αρχαίοι τεχνίτες του χαλκού πειραματίζονταν με υλικά που περιείχαν σίδηρο σε κάποιο μεταλλουργικό κλίβανο, το οποίο ήταν ένα κομβικό βήμα προς την τήξη του σιδήρου.

Μυστήριο στον πυρήνα της Γης: Επιστήμονες ανακάλυψαν μέσα σε διαμάντια κράματα νικελίου-σιδήρου, που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν

Η σημασία του σιδήρου

Αν και η Εποχή του Σιδήρου σηματοδότησε την αρχή της εκτεταμένης παραγωγής σιδήρου, το μέταλλο αυτό δεν ήταν άγνωστο μέχρι τότε. Έχουν βρεθεί αντικείμενα από σίδηρο που χρονολογούνται ήδη από την Εποχή του Χαλκού, με πιο γνωστό το σιδερένιο εγχειρίδιο με χρυσή και κρυστάλλινη λαβή από τον τάφο του Αιγύπτιου φαραώ Τουταγχαμών.

Ωστόσο, τα πρώτα αντικείμενα από σίδηρο σφυρηλατήθηκαν από φυσικά μεταλλικό σίδηρο που προερχόταν από μετεωρίτες, και όχι από εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος μέσω τήξης. Η σπανιότητα του σιδήρου το καθιστούσε εκείνη την εποχή πιο πολύτιμο ακόμη και από το χρυσάφι.

Η ανάπτυξη της εξορυκτικής σιδηρομεταλλουργίας τ’ άλλαξε όλα αυτά. Ο σίδηρος, είναι ένα από τα υλικά που βρίσκονται σε μεγαλύτερη αφθονία στη Γη, αν και το φυσικό μέταλλο του σιδήρου, είναι πολύ σπάνιο.

Ένα μικροσκόπιο ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της χημείας, της ορυκτολογίας και της μικροδομής των δειγμάτων. Φωτογραφία: Δρ. Nathaniel Erb-Satullo
Φωτογραφία: Δρ. Nathaniel Erb-Satullo

Η ικανότητα της εξόρυξης σιδήρου από σιδηρομετάλλευμα και η μετατροπή του σε χρήσιμα υλικά, όπως εργαλεία ή όπλα, είναι μια από τις πιο καθοριστικές τεχνολογικές εξελίξεις στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Η μετάβαση στην Εποχή του Σιδήρου, δεν πραγματοποιήθηκε από την μια στιγμή στην άλλη – οδήγησε ωστόσο, στην ανάπτυξη των στρατών της Ασσυρίας και της Ρώμης που χρησιμοποιούσαν σιδερένιο οπλισμό και αργότερα, των σιδηροδρόμων και των κτιρίων με χαλύβδινο σκελετό, στη Βιομηχανική Επανάσταση.

Ο Δρ. Nathaniel Erb-Satullo, επισκέπτης καθηγητής αρχαιολογικής επιστήμης στο πανεπιστήμιο του Cranfield, δήλωσε: «Ο σίδηρος είναι το κατεξοχήν βιομηχανικό μέταλλο του κόσμου, αλλά η απουσία, γραπτών πηγών, η τάση του σιδήρου να σκουριάζει και η περιορισμένη έρευνα σε χώρους παραγωγής σιδήρου έχουν κάνει δύσκολη την αναζήτηση της προέλευσής του».

Γι’ αυτό ο χώρος στο Kvemo Bolnisi είναι τόσο συναρπαστικός. Παρέχει αποδείξεις για σκόπιμη χρήση σιδήρου στη διαδικασία τήξης του χαλκού. Αυτό δείχνει ότι οι μεταλλουργοί εκείνης της εποχής κατανοούσαν το οξείδιο του σιδήρου — τα γεωλογικά συστατικά που αργότερα θα χρησιμοποιούνταν ως μεταλλεύματα για την τήξη σιδήρου — ως ξεχωριστό υλικό και πειραματίζονταν με τις ιδιότητές του μέσα στον κλίβανο. Η χρήση του στο σημείο αυτό υποδηλώνει ότι αυτού του είδους οι πειραματισμοί από τους χαλκουργούς ήταν καθοριστικοί για την ανάπτυξη της σιδηρουργίας.

«Υπάρχει μια όμορφη συμμετρία σε αυτή την έρευνα, καθώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνικές της σύγχρονης γεωλογίας και επιστήμης υλικών για να “μπούμε” στο μυαλό των επιστημόνων των αρχαίων υλικών. Και όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μέσα από την ανάλυση της σκωρίας — ενός ταπεινού υποπροϊόντος που μοιάζει με σβόλους από περίεργα πετρώματα».

Το σημείο που συνδέεται με την προέλευση του σιδήρου. Φωτογραφία: Δρ. Nathaniel Erb-Satullo
Το σημείο που συνδέεται με την προέλευση του σιδήρου. Φωτογραφία: Δρ. Nathaniel Erb-Satullo

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιος είναι ο κανόνας 2-7-30 που ενισχύει τη μνήμη και βοηθά να μην ξεχνάμε

Σάκχαρο: Με ποια σειρά να τρώμε για να μην αυξηθεί απότομα η γλυκόζη

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνει την Τρίτη – Αναλυτικά η λίστα

Συντάξεις: «Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας – Γιατί μετατίθενται από το 2027 στο 2030

Η μεγαλύτερη προσομοίωση του σύμπαντος που έγινε ποτέ μόλις κυκλοφόρησε

Η Meta AI εισάγει τη ροή «Vibes» με σύντομα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης από δημιουργούς
περισσότερα
11:20 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

«Ήρθε από το Διάστημα»: Επιστήμονες έλυσαν ένα μυστήριο δεκαετιών για τον κρατήρα Silverpit

Ύστερα από δύο δεκαετίες έντονης επιστημονικής συζήτησης, οι ερευνητές έχουν τελικά οριστικές ...
23:11 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ανασκαφές σε αρχαία ελληνική πόλη αποκάλυψαν 19 βυζαντινούς τάφους – Γιατί οι αρχαιολόγοι ενθουσιάστηκαν με τον 2.000 ετών ναό του Διός

Οι αρχαιολογικές εργασίες στην αρχαία ελληνική πόλη, Αιζανοί, στην Κιουταχεία της Τουρκίας έφε...
15:41 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Μυστήριο στον πυρήνα της Γης: Επιστήμονες ανακάλυψαν μέσα σε διαμάντια κράματα νικελίου-σιδήρου, που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν

Τα διαμάντια ανέκαθεν τραβούσαν την προσοχή των ανθρώπων. Ωστόσο, πρόσφατες επιστημονικές εξελ...
11:12 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Μία πυρηνική έκρηξη θα μπορούσε να σώσει τη Σελήνη από την πρόσκρουση αστεροειδούς – Το σενάριο που εξετάζουν ερευνητές της NASA για τον 2024 YR4

Ο αστεροειδής 2024 YR4 προκάλεσε αρκετή αναστάτωση πέρυσι όταν ανακαλύφθηκε και αρχικά υπολογί...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης