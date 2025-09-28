Ηράκλειο: Παραδόθηκαν πατέρας και γιος για την αιματηρή επίθεση με κατσούνα και μαχαίρι στη Μεσαρά

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται οι δύο άνδρες – πατέρας και γιος – οι οποίοι κατηγορούνται πως μαχαίρωσαν τους δύο αδέλφια στα Καπαριανά της Μεσαράς Ηρακλείου, το απόγευμα της Πέμπτης (25/9), για κτηματικές διαφορές.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες εμφανίστηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού – αφότου παρήλθε το αυτόφωρο – καθώς όλες αυτές τις ημέρες αναζητούνταν. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πατέρας και γιος υποστήριξαν στους αστυνομικούς πως αυτοί δέχθηκαν πρώτοι επίθεση από τα θύματα.

Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το χρονικό του αιματηρού περιστατικού

Όλα σημειώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (25/09) όταν συναντήθηκαν τα δύο αδέλφια (32 και 29 χρόνων) με τον 55χρονο και τον 21χρονο γιο του.

Οι δύο οικογένειες φαίνεται ότι είχαν σοβαρές κτηματικές διαφορές με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας άγριος καυγάς. Μάλιστα, ο 55χρονος και ο 21χρονος δεν δίστασαν να επιτεθούν στα δύο αδέλφια με κατσούνα αλλά και αιχμηρό αντικείμενο και να τους τραυματίσουν.

Στη συνέχεια τους άφησαν αιμόφυρτους και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες. Εκεί οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθούν στο ΠΑΓΝΗ. Ο 29χρονος αδελφός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ ο 32χρονος παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.