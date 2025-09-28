Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ξεκαθαρίζει γιατί έφυγε από το Πρωινό: Ήταν επιλογή μου να μην βγαίνω για το θέμα του Μαζωνάκη

Enikos Newsroom

Media

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος
Φωτογραφία: Instagram/poseidonas.giannopoulos

Καλεσμένος στο πλατό του Καλύτερα δε Γίνεται βρέθηκε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του στο Πρωινό, αλλά και για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή του.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η καθημερινότητα ενός πρωινού προγράμματος δεν ταίριαζε καθόλου στον τρόπο ζωής του.

«Όταν πρωτοέκανα πρωινό στο Ευτυχείτε, όσοι με έβλεπαν δεν το πίστευαν. Ήμουν ένας άνθρωπος που κοιμόμουν αργά το βράδυ και ξυπνούσα το μεσημέρι. Εδώ πέρα ήταν άλλες οι απαιτήσεις, έπρεπε να είμαι στις 7 και τέταρτο για τη σύσκεψη».

Αναφερόμενος στον Γιώργο Λιάγκα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ξεκαθάρισε: «Θέλω να αποκαταστήσω κάποια πράγματα για τον Λιάγκα. Πολύ ευγενικά ο Γιώργος, όταν κοιτάγαμε τα θέματα της σκαλέτας, με ρωτούσε “σε ποιο θέμα θέλεις να σε βγάλω;”. Εγώ λοιπόν φάνηκε ότι δεν βγήκα αρκετά, κι αυτό έγινε γιατί στο θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη, που ήταν το 1/3 της εκπομπής, είχα ζητήσει να μην συμμετάσχω. Εμείς γνωριζόμασταν με τον Γιώργο, του είχα ασκήσει και μια κριτική και δεν ήθελα να συμμετάσχω. Ήταν επιλογή μου να μην βγαίνω».

Τέλος, θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο μία και καλή: «Ο λόγος ήταν καθαρά το θέμα ξυπνήματος. Έπεφτα να κοιμηθώ 11-12, ξυπνούσα μετά από 2 ώρες και κατά τις 5-6 έπρεπε πάλι να κοιμηθώ, αλλά δεν γινόταν. Έπρεπε να φύγω».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιος είναι ο κανόνας 2-7-30 που ενισχύει τη μνήμη και βοηθά να μην ξεχνάμε

Σάκχαρο: Με ποια σειρά να τρώμε για να μην αυξηθεί απότομα η γλυκόζη

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνει την Τρίτη – Αναλυτικά η λίστα

Συντάξεις: «Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας – Γιατί μετατίθενται από το 2027 στο 2030

Η μεγαλύτερη προσομοίωση του σύμπαντος που έγινε ποτέ μόλις κυκλοφόρησε

Η Meta AI εισάγει τη ροή «Vibes» με σύντομα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης από δημιουργούς
περισσότερα
14:54 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

«Σέρρες»: Η θεία Σταματίνα βάζει τον Οδυσσέα σε νέες περιπέτειες στο νέο διπλό επεισόδιο

Οι “Σέρρες” επέστρεψαν και ο Οδυσσέας θα δώσει τη μάχη του για τον αληθινό έρωτα. ...
12:59 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Δανάη Μιχαλάκη: Πότε θα τη δούμε στο Grand Hotel

Η ηθοποιός μπαίνει στον β΄κύκλο της σειράς Grand Hotel και παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξ...
11:22 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Η Νικόλ Κίντμαν και η Ελ Φάνινγκ θα πρωταγωνιστήσουν στη νομική σειρά «Discretion»

Οι βραβευμένες σταρ Νικόλ Κίντμαν και Ελ Φάνινγκ ενώνουν για τέταρτη φορά τις δυνάμεις τους πρ...
08:46 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Grand Hotel: Ο δολοφόνος του Πέτρου αποκαλύπτεται – Σοκάρουν τα επόμενα επεισόδια

Το GRAND HOTEL άνοιξε ξανά τις πόρτες του για το κοινό με τον 2ο Κύκλο του και η εβδομάδα των ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης