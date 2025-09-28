Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ξεκαθαρίζει γιατί έφυγε από το Πρωινό: Ήταν επιλογή μου να μην βγαίνω για το θέμα του Μαζωνάκη

Καλεσμένος στο πλατό του Καλύτερα δε Γίνεται βρέθηκε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του στο Πρωινό, αλλά και για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή του.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η καθημερινότητα ενός πρωινού προγράμματος δεν ταίριαζε καθόλου στον τρόπο ζωής του.

«Όταν πρωτοέκανα πρωινό στο Ευτυχείτε, όσοι με έβλεπαν δεν το πίστευαν. Ήμουν ένας άνθρωπος που κοιμόμουν αργά το βράδυ και ξυπνούσα το μεσημέρι. Εδώ πέρα ήταν άλλες οι απαιτήσεις, έπρεπε να είμαι στις 7 και τέταρτο για τη σύσκεψη».

Αναφερόμενος στον Γιώργο Λιάγκα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ξεκαθάρισε: «Θέλω να αποκαταστήσω κάποια πράγματα για τον Λιάγκα. Πολύ ευγενικά ο Γιώργος, όταν κοιτάγαμε τα θέματα της σκαλέτας, με ρωτούσε “σε ποιο θέμα θέλεις να σε βγάλω;”. Εγώ λοιπόν φάνηκε ότι δεν βγήκα αρκετά, κι αυτό έγινε γιατί στο θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη, που ήταν το 1/3 της εκπομπής, είχα ζητήσει να μην συμμετάσχω. Εμείς γνωριζόμασταν με τον Γιώργο, του είχα ασκήσει και μια κριτική και δεν ήθελα να συμμετάσχω. Ήταν επιλογή μου να μην βγαίνω».

Τέλος, θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο μία και καλή: «Ο λόγος ήταν καθαρά το θέμα ξυπνήματος. Έπεφτα να κοιμηθώ 11-12, ξυπνούσα μετά από 2 ώρες και κατά τις 5-6 έπρεπε πάλι να κοιμηθώ, αλλά δεν γινόταν. Έπρεπε να φύγω».