Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για την αποχώρησή του από «Το Πρωινό»: «Δεν κρύβεται τίποτε άλλο πίσω από την απόφαση μου»

«Δεν υπάρχει και κρύβεται τίποτε άλλο πίσω από την απόφαση μου» να αποχωρήσω από «Το Πρωινό» τονίζει σε ανάρτησή του στα social media ο Ποσειδώνας Γιάννοπουλος.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός εξηγεί ότι ο επαγγελματισμός του, τον οποίο -όπως τονίζει- δεν αμφισβητούν ούτε οι «εχθροί» του, τον ώθησε να αποχωρήσει από την εκπομπή του ΑΝΤ1, πριν φανεί ασυνεπής. «Δεν υπάρχει και δεν κρύβεται λοιπόν τίποτε άλλο πίσω από αυτήν την απόφαση και παραίτηση μου όπως θέλουν να φανταστούν, να υποθέσουν ή να δημιουργήσουν σενάρια διάφοροι άνθρωποι κυρίως από τον χώρο των media και της showbiz» συμπληρώνει.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ευχαρίστησε τον Γιώργο Λιάγκα και τον ANT1 για την κατανόηση και τη στήριξή τους.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου:

«Ζήσε. Γέλα. Αγάπα. Προϋπόθεση και για τα τρία, να έχεις ψυχική και σωματική υγεία. Βάση γι’ αυτήν την προϋπόθεση, να μπορείς εκτός από το να δημιουργείς και να εργάζεσαι, να… ξεκουράζεσαι.

Ναι, αυτή είναι η πολύ απλή, ανθρώπινη και αληθινή αιτία για την οποία αποφάσισα να αποχωρήσω από «Το Πρωινό». Το υπερβολικά πρωινό ξύπνημα που απέχει αρκετά από τα συνηθισμένα μου ωράρια.

Μερικές φορές επαγγελματισμός -και τον αποδεδειγμένο δικό μου, δεν αμφισβητούν ούτε οι “εχθροί” μου- είναι και το να αποσύρεσαι πριν φανείς ασυνεπής σε όποια δουλειά έχεις αναλάβει.

Δεν υπάρχει και δεν κρύβεται λοιπόν τίποτε άλλο πίσω από αυτήν την απόφαση και παραίτηση μου όπως θέλουν να φανταστούν, να υποθέσουν η να δημιουργήσουν σενάρια διάφοροι άνθρωποι κυρίως από τον χώρο των media και της showbiz.

Η αλήθεια είναι όλα όσα είπαμε σήμερα το πρωί στον αέρα με τον Γιώργο Λιάγκα τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και πάλι για την κατανόηση και την αποδοχή της απόφασης μου. Όπως και τον αγαπημένο μου ANT1.

Καλή σεζόν και καλό χειμώνα (αμήν και πότε δεν αντέχω άλλο καλοκαίρι) σε όλους μας».