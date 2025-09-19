Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για την αποχώρησή του από «Το Πρωινό»: «Δεν κρύβεται τίποτε άλλο πίσω από την απόφαση μου»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος
Φωτογραφία: Instagram/poseidonas.giannopoulos

«Δεν υπάρχει και κρύβεται τίποτε άλλο πίσω από την απόφαση μου» να αποχωρήσω από «Το Πρωινό» τονίζει σε ανάρτησή του στα social media ο Ποσειδώνας Γιάννοπουλος.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός εξηγεί ότι ο επαγγελματισμός του, τον οποίο -όπως τονίζει- δεν αμφισβητούν ούτε οι «εχθροί» του, τον ώθησε να αποχωρήσει από την εκπομπή του ΑΝΤ1, πριν φανεί ασυνεπής. «Δεν υπάρχει και δεν κρύβεται λοιπόν τίποτε άλλο πίσω από αυτήν την απόφαση και παραίτηση μου όπως θέλουν να φανταστούν, να υποθέσουν ή να δημιουργήσουν σενάρια διάφοροι άνθρωποι κυρίως από τον χώρο των media και της showbiz» συμπληρώνει.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ευχαρίστησε τον Γιώργο Λιάγκα και τον ANT1 για την κατανόηση και τη στήριξή τους.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου:

«Ζήσε. Γέλα. Αγάπα. Προϋπόθεση και για τα τρία, να έχεις ψυχική και σωματική υγεία. Βάση γι’ αυτήν την προϋπόθεση, να μπορείς εκτός από το να δημιουργείς και να εργάζεσαι, να… ξεκουράζεσαι.

Ναι, αυτή είναι η πολύ απλή, ανθρώπινη και αληθινή αιτία για την οποία αποφάσισα να αποχωρήσω από «Το Πρωινό». Το υπερβολικά πρωινό ξύπνημα που απέχει αρκετά από τα συνηθισμένα μου ωράρια.

Μερικές φορές επαγγελματισμός -και τον αποδεδειγμένο δικό μου, δεν αμφισβητούν ούτε οι “εχθροί” μου- είναι και το να αποσύρεσαι πριν φανείς ασυνεπής σε όποια δουλειά έχεις αναλάβει.

Δεν υπάρχει και δεν κρύβεται λοιπόν τίποτε άλλο πίσω από αυτήν την απόφαση και παραίτηση μου όπως θέλουν να φανταστούν, να υποθέσουν η να δημιουργήσουν σενάρια διάφοροι άνθρωποι κυρίως από τον χώρο των media και της showbiz.

Η αλήθεια είναι όλα όσα είπαμε σήμερα το πρωί στον αέρα με τον Γιώργο Λιάγκα τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και πάλι για την κατανόηση και την αποδοχή της απόφασης μου. Όπως και τον αγαπημένο μου ANT1.

Καλή σεζόν και καλό χειμώνα (αμήν και πότε δεν αντέχω άλλο καλοκαίρι) σε όλους μας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 λόγοι που συνήθως αποτυγχάνουν οι τελειομανείς – Τι να κάνουν

Άδωνις Γεωργιάδης για επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας: Αν δεν είχα πρόσκληση δεν θα είχα έρθει

Ρεύμα: Φόβοι για αυξήσεις τον Οκτώβριο – Τι πρέπει να προσέχετε στην αναζήτηση τιμολογίου

Τέλος το παλιό δίπλωμα οδήγησης – Μέχρι πότε θα πρέπει να αποκτήσετε το νέο σε μορφή κάρτας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το νούμερο 7 στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 24 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:36 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρέας Γεωργίου: «Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου» – Τι αποκάλυψε για τις εξελίξεις στην «Γη της Ελιάς»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκε ο Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος μίλησε τόσο για την ...
15:56 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM: Έχω την τιμή και χαρά να είμαι με ανθρώπους που πίστεψαν εξ’ αρχής σε εμένα

Το GNTM επιστρέφει απόψε, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στο Star, με την Ηλιάνα Παπαγεω...
15:06 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκινεί η Χριστίνα Σάλτη για τον θάνατο της μητέρας της: «Είχες μια τεράστια καρδιά που μας χωρούσε όλους…»

Δύσκολες ώρες βιώνει η Χριστίνα Σάλτη. Όπως έγινε γνωστό, η μητέρα της τραγουδίστριας πέθανε τ...
14:53 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Θοδωρής Μαραντίνης για τη δικαστική διαμάχη με την Σίσσυ Χρηστίδου: «Έχω προτείνει να κλείσουν όλα εξωδικαστικά»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν καλεσμένος ο Θοδωρής Μαραντίνης το πρωί της Παρασκ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος