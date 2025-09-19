Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Ανακοίνωσε στον «αέρα» ότι αποχωρεί από «Το Πρωινό» – «Δεν λογάριασα καλά τα πράγματα»

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε από “Το Πρωινό“. Ο Γιώργος Λιάγκας τον κάλεσε στο στούντιο και μαζί εξήγησαν τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την αποχώρηση λίγες ημέρες μετά την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν.

Όπως φαίνεται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος δεν είναι πρωινός τύπος και το πρωινό ξύπνημα δεν είναι κάτι που μπορεί να αντέξει σε καθημερινή βάση.

«Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που θα γίνει και προσπάθησα να το αποτρέψω εδώ και δύο τρεις ημέρες. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω γιατί θα γράψουν τέρατα τώρα. Ούτε ανθρώπους τρώμε, ούτε υπάρχει κάτι μεταξύ μας. Όλοι οι άνθρωποι δε μπορούν να αντέξουν κάποια πράγματα και το πρωινό ξύπνημα… Θα σταματήσει από την εκπομπή ο Ποσειδώνας» ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Εγώ είμαι στη δουλειά σχεδόν 40 χρόνια, 37 χρόνια για την ακρίβεια. Έχω δουλέψει από τις 10 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα μου πείτε η 1 ώρα κάνει τη διαφορά; Ναι, η μία ώρα κάνει τη διαφορά. Είμαστε εδώ από 7, 7:30. Δύο φορές έχω παραιτηθεί στην καριέρα μου. Η μία είναι τώρα και η άλλη πριν 15 χρόνια σε ραδιοφωνική εκπομπή που ήταν 7 με 10. Παραιτήθηκα τότε έπειτα από 3 εβδομάδες. Τώρα, 15 χρόνια μεγαλύτερος, όταν βλέπω ότι εκτιμώ ένα κανάλι και έναν παρουσιαστή, θεωρώ ότι πρέπει νωρίς με υπευθυνότητα να είμαι συνεπής. Δεν λογάριασα καλά τα πράγματα» ανέφερε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε ότι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος δεν κοιμόταν τις τελευταίες ημέρες και δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στις ώρες της εκπομπής.