Βουλή: Συνεχίζεται η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης  έπειτα από νέα ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης «Καθορισμός αδικημάτων και κυρώσεων σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕE) 2024/1226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2024 σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης και την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 και λοιπές διατάξεις» μετά και τη νέα ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε αργά το βράδυ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Χθες το βράδυ, λίγο πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης του νομοσχεδίου, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατέθεσε νέα ένσταση αντισυνταγματικότητας για τα άρθρα 18 και 19 του σχεδίου νόμου. Η συζήτηση της ένστασης και η σχετική λήψη απόφασης προγραμματίστηκε να διεξαχθεί σήμερα στις 10:00.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, χθες, καταθέτοντας την ένσταση αντισυνταγματικότητας, ανέφερε ότι με αυτήν την πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, το νομοσχέδιο και τα δύο επίμαχα άρθρα, 18 και 19, «σήμερα δεν θα ψηφιστούν» υποστηρίζοντας ότι «θα πρέπει να συζητηθούν σοβαρά και ουσιαστικά τα ζητήματα που αφορούν την αντισυνταγματικότητά τους».

Η Ζωή Κωνσταντοπόλου πρόσθεσε ότι τα συγκεκριμένα άρθρα «έχουν ξεσηκώσει, και δικαίως, την αντίδραση ολόκληρης της κοινωνίας, που καταλαβαίνει ότι αυτό το οποίο επιχειρείτε να κάνετε είναι από τη μία πλευρά οφθαλμοφανώς να περιστείλετε τα δικαιώματα του κατηγορουμένου και τα δικαιώματα πρόσβασης στην ποινική δικογραφία και παράλληλα να ασκήσετε αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς και να φιμώσετε μαχόμενους δικηγόρους, υπερασπιστές των δικαιωμάτων των πολιτών».

Το θέμα της συνταγματικότητας ή μη του άρθρου 18 του νομοσχεδίου, όπως αναμορφώθηκε με τη νομοθετική βελτίωση που κατέθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, κρίθηκε και κατά τη χθεσινή συζήτηση της Ολομέλειας μετά την ένσταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μία ένσταση που απορρίφθηκε από τη ΝΔ, ενώ την υποστήριξαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σχετικά με το άρθρο 19, για το οποίο επίσης κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας, τόνισε ότι «προσκρούει στο άρθρο 97 του Συντάγματος, στην αρχή της ισότητας, στην απαγόρευση φωτογραφικών διατάξεων, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και στην απαγόρευση παρεμβάσεων της κυβερνητικής εξουσίας στη δικαστική λειτουργία», σημειώνοντας πως πρόκειται «για μια κεκαλυμμένη αλλά απροκάλυπτη παρέμβαση στη δικαστική εξουσία».