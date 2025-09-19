Βουλή: Συνεχίζεται η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης  έπειτα από νέα ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Enikos Newsroom

πολιτική

ΒΟΥΛΗ

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης «Καθορισμός αδικημάτων και κυρώσεων σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕE) 2024/1226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2024 σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης και την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 και λοιπές διατάξεις» μετά και τη νέα ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε αργά το βράδυ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στα «χαρακώματα» η Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης – Ο Φλωρίδης, οι Νεφελίμ και η διάταξη που «άναψε φωτιές»

Χθες το βράδυ, λίγο πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης του νομοσχεδίου, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατέθεσε νέα ένσταση αντισυνταγματικότητας για τα άρθρα 18 και 19 του σχεδίου νόμου. Η συζήτηση της ένστασης και η σχετική λήψη απόφασης προγραμματίστηκε να διεξαχθεί σήμερα στις 10:00.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, χθες, καταθέτοντας την ένσταση αντισυνταγματικότητας, ανέφερε ότι με αυτήν την πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, το νομοσχέδιο και τα δύο επίμαχα άρθρα, 18 και 19, «σήμερα δεν θα ψηφιστούν» υποστηρίζοντας ότι «θα πρέπει να συζητηθούν σοβαρά και ουσιαστικά τα ζητήματα που αφορούν την αντισυνταγματικότητά τους».

Βουλή: Απορρίφθηκε από τη ΝΔ η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 18

Η Ζωή Κωνσταντοπόλου πρόσθεσε ότι τα συγκεκριμένα άρθρα «έχουν ξεσηκώσει, και δικαίως, την αντίδραση ολόκληρης της κοινωνίας, που καταλαβαίνει ότι αυτό το οποίο επιχειρείτε να κάνετε είναι από τη μία πλευρά οφθαλμοφανώς να περιστείλετε τα δικαιώματα του κατηγορουμένου και τα δικαιώματα πρόσβασης στην ποινική δικογραφία και παράλληλα να ασκήσετε αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς και να φιμώσετε μαχόμενους δικηγόρους, υπερασπιστές των δικαιωμάτων των πολιτών».

Το θέμα της συνταγματικότητας ή μη του άρθρου 18 του νομοσχεδίου, όπως αναμορφώθηκε με τη νομοθετική βελτίωση που κατέθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, κρίθηκε και κατά τη χθεσινή συζήτηση της Ολομέλειας μετά την ένσταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μία ένσταση που απορρίφθηκε από τη ΝΔ, ενώ την υποστήριξαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σχετικά με το άρθρο 19, για το οποίο επίσης κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας, τόνισε ότι «προσκρούει στο άρθρο 97 του Συντάγματος, στην αρχή της ισότητας, στην απαγόρευση φωτογραφικών διατάξεων, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και στην απαγόρευση παρεμβάσεων της κυβερνητικής εξουσίας στη δικαστική λειτουργία», σημειώνοντας πως πρόκειται «για μια κεκαλυμμένη αλλά απροκάλυπτη παρέμβαση στη δικαστική εξουσία».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μετά τα επεισόδια ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέπτεται σήμερα το νοσοκομείο Δράμας

Βουλώνει μόνο το ένα ρουθούνι; Γιατρός εξηγεί τους λόγους και πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ: Νέες εντάξεις στο καθεστώς από την 1η Οκτωβρίου – Ποιες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες αφ...

ΟΤΕ: Υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες για την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications

Η Microsoft προειδοποιεί 200 εκατομμύρια χρήστες Windows – Μην ενημερώσετε τον υπολογιστή σας

Γυναίκα σοκαρίστηκε όταν η γατούλα που τάιζε «εξαφανίστηκε» – Τι κατέγραψε κάμερα ασφαλείας
περισσότερα
10:41 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Το τετ α τετ, οι προσδοκίες και η ατζέντα της συνάντησης στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ

Για τις 23 Σεπτεμβρίου «κλείδωσε» το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρε...
10:16 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Κληρώθηκαν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, μετά την απόφα...
09:56 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας – Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Narendra Modi είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης...
09:23 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Σαμαράς για Τέμπη: Χωρίς ηθικό έρεισμα η απόρριψη αιτήματος γονέων για εκταφή σορών των παιδιών τους

Με ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, αναφέρεται στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος