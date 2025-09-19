Τράπεζα Θεμάτων: Εμπλουτίζεται με 210 νέα θέματα – Νέα διδακτικά εργαλεία στη διάθεση των εκπαιδευτικών

Τράπεζα Θεμάτων

Νέα, αναβαθμισμένα διδακτικά εργαλεία, όπως είναι η διαδικτυακή πύλη Skills4Life, η Tράπεζα Θεμάτων Skills4Life αλλά και ο εμπλουτισμός της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας με νέα θέματα, προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και μαθητές το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των υπηρεσιών προς την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα.

Αναλυτικά:

  • Η διαδικτυακή εφαρμογή Skills4Life αξιοποιείται ως εκπαιδευτική πύλη πρόσβασης σε θέματα τύπου PISA, εστιάζοντας αρχικά στην Κατανόηση Κειμένου (Reading), τα Μαθηματικά (Maths) και τις Φυσικές Επιστήμες (Science). Μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά και κάθε άλλος/η ενδιαφερόμενος/η, μπορεί να μελετήσει και να αξιολογήσει γνώσεις και δεξιότητες στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα μέσω διαδραστικών, πολυμεσικών, φιλικών, επίκαιρων και καθημερινών προβλημάτων. Η εφαρμογή, η οποία έχει δεχτεί περισσότερες από 30.000 μοναδικές επισκέψεις, έχει εμπλουτιστεί σημαντικά από τον περασμένο Φεβρουάριο και πλέον σε αυτή έχουν ήδη καταχωριστεί περισσότερα από 240 θέματα, τα οποία συνοδεύονται από περισσότερες από 800 ερωτήσεις ανίχνευσης διαστάσεων εγγραμματισμού των μαθητών/τριών. Για κάθε ερώτηση παρέχεται ανατροφοδότηση, η οποία βοηθά (κυρίως τους εκπαιδευτικούς) στη διδακτική αξιοποίηση της εφαρμογής. Η εφαρμογή βρίσκεται στη διεύθυνση: https://skills4life.gr/
  • Η Τράπεζα Θεμάτων του Skills4Life είναι διαθέσιμη πλέον σε ειδικά διαμορφωμένη διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία επιτρέπει στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών μονάδων της χώρας να αξιολογήσουν, γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών/τριών σε θέματα κατανόησης κειμένου, μαθηματικών και των φυσικών επιστημών. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργούν, συνδυάζοντας θέματα διαφορετικού αντικειμένου και βαθμού δυσκολίας και να δημιουργούν τα δικά τους φύλλα εργασίας (booklets), με τη βοήθεια των οποίων έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν τον τρόπο μάθησης, με στόχο την καλλιέργεια της διερευνητικής, κριτικής και επιστημονικής σκέψης των μαθητών/τριών τους. Η εφαρμογή λειτουργεί και ως περιβάλλον εξοικείωσης με το περιβάλλον της έρευνας PISA και βρίσκεται στη διεύθυνση https://simulation.pisa4u.gr/login/index.php. Όλα τα σχολεία μπορούν να λάβουν κωδικούς πρόσβασης, ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στην αρχική οθόνη.
  • Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) της Α’ Λυκείου εμπλουτίστηκε με 210 νέα θέματα, τα οποία, καλύπτουν τις προδιαγραφές των Προγραμμάτων Σπουδών, προσεγγίζουν τη «οπτική PISA», και δίνουν έμφαση στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων μέσω αξιοποίησης στοιχείων κριτικής σκέψης. Συγκεκριμένα, η ΤΘΔΔ εμπλουτίστηκε με την προσθήκη 70 σχετικών θεμάτων για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, 70 θεμάτων για το μάθημα της Άλγεβρας, 35 θεμάτων για το μάθημα της Φυσικής και 35 θεμάτων για το μάθημα της Χημείας. Όλα τα θέματα συνοδεύονται από τις ενδεικτικές απαντήσεις τους.

