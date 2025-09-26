Μεσαρά: Αναζητούνται δύο άτομα για την αιματηρή επίθεση με κατσούνα και μαχαίρι στα δύο αδέλφια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του 55χρονου πατέρα και του 21χρονου γιου του που επιτέθηκαν σε δύο αδέλφια σε χωριό της Μεσαράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, οι αστυνομικοί αναζητούν και τους δύο στα σπίτια τους αλλά και σε διάφορα άλλα μέρη προκειμένου να τους συλλάβουν και να τους οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το χρονικό του αιματηρού περιστατικού

Όλα σημειώθηκαν χθες (25/09) το απόγευμα όταν συναντήθηκαν τα δύο αδέρφια (32 και 29 χρόνων) με τον 55χρονο και τον 21χρονο γιο του.

Οι δύο οικογένειες φαίνεται ότι είχαν σοβαρές κτηματικές διαφορές με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας άγριος καυγάς. Μάλιστα, ο 55χρονος και ο 21χρονος δεν δίστασαν να επιτεθούν στα δύο αδέλφια με κατσούνα αλλά και αιχμηρό αντικείμενο και να τους τραυματίσουν.

Στη συνέχεια τους άφησαν αιμόφυρτους και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες. Εκεί οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθούν στο ΠΑΓΝΗ όπου και εξακολουθούν να νοσηλεύονται καθώς φέρουν σοβαρά τραύματα.