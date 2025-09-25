Αιματηρό επεισόδιο στη Μεσαρά: Δύο αδέλφια εντοπίστηκαν μαχαιρωμένα σε χωράφι – Σοβαρά τραυματίας ο ένας

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μεσαρά στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στα Καπαριανά, το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) όταν μέλη μίας οικογένειας επιτέθηκαν με μαχαίρια σε δύο αδέλφια, ηλικίας 29 και 32 ετών.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, o 32χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του φέρει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος. Τα δύο αδέλφια εντοπίστηκαν αιμόφυρτα σε χωράφι.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη την μεταφορά τους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

