Η Ρωσία απορρίπτει τις απειλές Ζελένσκι περί “καταφυγίων” προς αξιωματούχους του Κρεμλίνου

Enikos Newsroom

διεθνή

Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα τις απειλές που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου θα πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια, λέγοντας πως η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο και η διαπραγματευτική θέση της επιδεινώνεται.

Ο Ζελένσκι είπε στο Axios ότι τα κέντρα της ρωσικής εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο, αποτελούν πιθανούς στόχους, προσθέτοντας πως οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου «πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια».

«Ο Ζελένσκι προσπαθεί να δείξει στους Ευρωπαίους, που ενεργούν τώρα ως οι κουβαλητές, ότι είναι ένας τόσο πολύ γενναίος στρατιώτης», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην κρατική τηλεόραση.

«Στο μεταξύ, η κατάσταση στο μέτωπο δείχνει το αντίθετο. Κάθε ημέρα που περνά, η κατάσταση στην Ουκρανία επιδεινώνεται αμείλικτα. Και κάθε ημέρα οι διαπραγματευτικές θέσεις της Ουκρανίας επιδεινώνονται αμείλικτα».

Η Ρωσία ελέγχει 114.918 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή περίπου το 19% της Ουκρανίας και έχει καταλάβει 4.729 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικών εδαφών τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το φιλοουκρανικό DeepState.

Ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του Κρεμλίνου της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Παβέλ Ζαρούμπιν, πώς το Κρεμλίνο θα αντιλαμβανόταν μία επίθεση στο κέντρο της ρωσικής εξουσίας, ο Πεσκόφ απάντησε ότι «είναι καλύτερο να μην το συζητάμε καν αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιος είναι ο κανόνας 2-7-30 που ενισχύει τη μνήμη και βοηθά να μην ξεχνάμε

Σάκχαρο: Με ποια σειρά να τρώμε για να μην αυξηθεί απότομα η γλυκόζη

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνει την Τρίτη – Αναλυτικά η λίστα

Συντάξεις: «Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας – Γιατί μετατίθενται από το 2027 στο 2030

Η μεγαλύτερη προσομοίωση του σύμπαντος που έγινε ποτέ μόλις κυκλοφόρησε

Η Meta AI εισάγει τη ροή «Vibes» με σύντομα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης από δημιουργούς
περισσότερα
14:10 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο δόθηκε στην κυκλοφορία στην Κίνα – Βίντεο από drone

Η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο άνοιξε για κυκλοφορία στην Κίνα την Κυριακή (28/9), μετέδωσαν τα ...
13:46 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Συγκλονιστικές εικόνες από τη μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στην Ουκρανία – «Κράτησε 12 ώρες»

Η Ρωσία εκτόξευσε εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στο Κίεβο και σε άλλα μέρ...
13:22 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Στην τελική ευθεία συμφωνία για αγορά όπλων αξίας 90 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ – Τι δήλωσε ο Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε το Σάββατο ότι το Κίεβο εργάζεται πάνω σ...
13:04 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην Τουρκία – Αισθητός στην Κωνσταντινούπολη

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης