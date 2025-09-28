ΚΚΕ για Ντούσκο: Επιβεβαιώνει ότι είναι ένας από τους καλύτερους κωπηλάτες όλων των εποχών

Enikos Newsroom

πολιτική

ΚΚΕ

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Στέφανο Ντούσκο.

«Πολλά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, κάτι που επιβεβαιώνει ότι είναι ένας από τους καλύτερους κωπηλάτες όλων των εποχών. Αποτελεί παράδειγμα αθλητή και το κάλεσμα που έκανε μετά τον τερματισμό του στα νέα παιδιά για να έρθουν και να γνωρίσουν το άθλημα της κωπηλασίας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της δήλωσής του, διότι σήμερα δεν υπάρχει η κρατική μέριμνα για να διευκολύνεται η επαφή και η πρόσβαση της νεολαίας με τον ναυταθλητισμό, ιδιαίτερα στις μαθητικές ηλικίες, με προγράμματα γνωριμίας και κατάλληλες υποδομές» αναφέρεται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιος είναι ο κανόνας 2-7-30 που ενισχύει τη μνήμη και βοηθά να μην ξεχνάμε

Σάκχαρο: Με ποια σειρά να τρώμε για να μην αυξηθεί απότομα η γλυκόζη

Καταπατημένα του Δημοσίου: Οι χαμηλές… πτήσεις στις αιτήσεις έφεραν παράταση – Η νέα προθεσμία και οι λεπτομέρειες για τη δ...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι αναφέρει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του για την επιστροφή ενοικίου, το νέο Gov.gr Wallet και τα μέτρ...

Η Meta AI εισάγει τη ροή «Vibes» με σύντομα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης από δημιουργούς

Τεστ προσωπικότητας: Η εικόνα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει ποιος είναι ο τύπος προσκόλλησης στις σχέσεις σας
περισσότερα
12:01 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο – «Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ, συνεχάρη τον Στέφανο Ντούσκο για το ...
11:14 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Στους οκτώ βουλευτές πέφτει η δύναμη της «Νίκης» μετά τη διαγραφή Βρεττού

Με οκτώ βουλευτές μένει το κόμμα “Νίκη” στη Βουλή, μετά τη διαγραφή του βουλευτή Β...
10:09 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για Τουρκία: Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος και όχι η γλώσσα των όπλων

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπηση του αναφέρθηκε στ...
09:13 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Αύριο στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών

Αύριο δίδονται στη δημοσιότητα, από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις π...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης