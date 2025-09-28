ΚΚΕ για Ντούσκο: Επιβεβαιώνει ότι είναι ένας από τους καλύτερους κωπηλάτες όλων των εποχών

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Στέφανο Ντούσκο.

«Πολλά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, κάτι που επιβεβαιώνει ότι είναι ένας από τους καλύτερους κωπηλάτες όλων των εποχών. Αποτελεί παράδειγμα αθλητή και το κάλεσμα που έκανε μετά τον τερματισμό του στα νέα παιδιά για να έρθουν και να γνωρίσουν το άθλημα της κωπηλασίας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της δήλωσής του, διότι σήμερα δεν υπάρχει η κρατική μέριμνα για να διευκολύνεται η επαφή και η πρόσβαση της νεολαίας με τον ναυταθλητισμό, ιδιαίτερα στις μαθητικές ηλικίες, με προγράμματα γνωριμίας και κατάλληλες υποδομές» αναφέρεται.