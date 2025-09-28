Σφοδρό τροχαίο στο Κολχικό Θεσσαλονίκης – Τέσσερις τραυματίες έπειτα από μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων – ΦΩΤΟ

Σφοδρό τροχαίο με τέσσερις τραυματίες σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στο Κολχικό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, 500 μέτρα περίπου από την διασταύρωση Κολχικού προς το Σοχό, δυο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά. Στο ένα όχημα επέβαιναν δύο γυναίκες, ηλικίας 49 και 50 ετών και στο άλλο όχημα, ένας 20χρονος άντρας και η ανήλικη αδελφή του(16 ετών).

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι επιβαίνοντες στα δύο οχήματα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. Η ανήλικη υπέστη κατάγματα στο πρόσωπο.

Δείτε φωτογραφίες από το σφοδρό τροχαίο:

πηγή φωτογραφιών: livelagadas.gr