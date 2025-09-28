Καταπληκτικό γκολ από τον Νεκτάριο Τριάντη στο MLS – Σκόραρε με εξαιρετικό σουτ από τα 30 μέτρα – BINTEO

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Νεκτάριος Τριάντης

Ο Νεκτάριος Τριάντης προσαρμόσθηκε ιδανικά στις συνθήκες του MLS και αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της Μινεσότα Γιουνάιτεντ. Ο 22χρονος Έλληνας μέσος, χάρισε έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του, που απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τους Κολοράντο Ράπιντς, καθώς στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε αποδέκτης της μπάλας περίπου 30 μέτρα από την αντίπαλη εστία και με έναν «κεραυνό» δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Στέφεν.

Αυτό είναι το δεύτερο -επίσης εντυπωσιακό- γκολ του Τριάντη στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ, καθώς στις 14 Σεπτεμβρίου, ο νεαρός άσος μπήκε τον αγωνιστικό χώρο στο 63ο λεπτό και οδήγησε την Μινεσότα στην εκτός έδρας νίκη με 3-1 επί του Σαν Ντιέγκο, καθώς πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ από την… σέντρα και έδωσε μία ασίστ.

 

Ήταν το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης, όταν ο Τριάντης διεκδίκησε και πήρε την μπάλα στον χώρο του κέντρου και αφού είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, Ντος Σάντος, εκτός θέσης, έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας από απόσταση σχεδόν 45 μέτρων, για να κάνει το 3-0!

Υπενθυμίζεται, ότι ο νεαρός άσος, ο οποίος γεννήθηκε στο Σίδνεϊ από Ελληνες γονείς, αποφάσισε να πάρει την ελληνική υπηκοότητα και να τεθεί στην διάθεση της εθνικής Ελλάδας, αρνούμενος να παίξει με τα «χρώματα» της Αυστραλίας.

Δείτε το καταπληκτικό γκολ του Νεκτάριου Τριάντη:

 

